Covid news EN DIRECT – Les vaccins «pas assez» pour éviter que le coronavirus ne change nos vies POUR TOUJOURS, car Rishi accepte le report du 21 juin

LES HPITAUX « FONT FACE » AU NIVEAU D’INFECTION

Les hôpitaux des points chauds de Covid connaissent un taux de mortalité « considérablement » plus faible parmi les personnes admises pour traitement et font face aux niveaux actuels d’infection, a déclaré le chef des fournisseurs du NHS.

Chris Hopson, directeur général de l’organisme qui représente les fiducies du NHS, a déclaré qu’il y avait un certain degré de confiance que les vaccins semblent avoir « brisé » le lien entre les infections et le « niveau très élevé d’hospitalisations et de mortalité que nous avons vu lors des vagues précédentes » .

Il a déclaré à Times Radio: « Et si, et c’est un grand si, si Bolton a traversé son cycle complet et si d’autres zones suivent Bolton, la vue de l’hôpital là-bas était qu’ils étaient capables de faire face au niveau d’infections.

« Il est important de ne pas se concentrer uniquement sur les chiffres bruts ici … vous devez également regarder qui est admis à l’hôpital et à quel point ils sont cliniquement vulnérables et quel niveau d’acuité ils ont.

« Ce que les directeurs généraux nous disent constamment, c’est qu’il s’agit d’une population beaucoup plus jeune qui arrive, qu’ils sont moins vulnérables sur le plan clinique, qu’ils ont moins besoin de soins intensifs et qu’ils voient donc ce qu’ils pensent être un taux de mortalité nettement inférieur. ce qui est, vous le savez, confirmé par les chiffres.