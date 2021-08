Covid news EN DIRECT – Les familles se réunissent alors que les règles de voyage changent car 17 autres pays pourraient être ajoutés à la liste verte

L’INFIRMIÈRE RENCONTRE LA FAMILLE ARRIVANT DE NOUS ALORS QUE LE VOYAGE SANS QUARANTAINE COMMENCE

Une infirmière qui a embrassé sa famille dans un aéroport après 20 mois d’intervalle a salué le « meilleur cadeau de tous les temps » après que les changements de règles signifient qu’ils n’auront pas à se mettre en quarantaine pendant 10 jours.

Elaine Burt, 55 ans, infirmière en chef du NHS, a partagé une étreinte émotionnelle avec sa sœur Michelle Bolger, 50 ans, et ses neveux Kaie, 17 ans, et Taran, 12 ans, qui étaient tous doublement vaccinés aux États-Unis, à leur arrivée à Glasgow. Aéroport le lundi matin de Boston via Amsterdam.

Mme Bolger a déclaré aux journalistes: « Cela fait si longtemps … ça a été vraiment dur, mais nous sommes ici, nous l’avons fait », alors qu’elle arrivait dans le pays pour rendre visite à sa mère Jean, qui ne se sentait pas bien.

Elle a déclaré: « Nous avons réservé le vol lundi à peine une semaine. Cela a été une montagne russe essayant d’arriver ici.

« Nous devons encore tester le deuxième jour mais c’est génial, absolument incroyable, je ne pensais pas que je verrais ce jour-là. Nous avons tout fait par le livre juste pour arriver ici et nous sommes juste excités. »