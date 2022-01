Covid n’est «qu’une ponction d’argent», dit la reine de l’UFC à Rogan (VIDEO)

« Ils essaient de nous tuer », a protesté la championne féminine des poids coq de l’UFC Julianna Pena sur le podcast de Joe Rogan

La reine des poids coq de l’UFC, Julianna Pena, a suggéré que Covid est une «prise d’argent» et un complot pour «nous tuer» lors d’une apparition sur le podcast The Joe Rogan Experience.

Le «Venezuelan Vixen» est devenu le dirigeant de la division des 135 livres à la fin de 2021 en soumettant l’ancienne dirigeante de la classe à deux poids Amanda Nunes dans l’un des plus grands bouleversements du MMA.

Actuellement la saveur du mois, Pena a été invité à l’émission de Rogan cette semaine et a révélé que deux de ses épisodes mettant en vedette des médecins donnant des théories pandémiques anti-traditionnelles ont aidé à former des opinions qui étaient un peu là-bas même pour Rogan lui-même.

« J’ai écouté [your] podcast avec les deux médecins, dos à dos – Robert Malone et [Peter McCullough]. Je veux dire, ça m’a ouvert les yeux », Pena a expliqué à Rogan.

« Je suis un énorme théoricien du complot sur tout ça, et je le suis depuis le tout début. Je me dis : ‘Ce n’est qu’une ponction d’argent. C’est – ils essaient de nous tuer, et c’est ridicule .' »

Réflexions de Julianna Pena sur COVID pic.twitter.com/jepLy5heDw — Dépôt de Borrachinha (@FullContactMTWF) 28 janvier 2022

« Whoa. Je ne pense pas qu’ils essaient de nous tuer, » Rogan a répondu

« Je pense qu’il y a beaucoup de confusion quant à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. … La réalité est que beaucoup de gens ont peur et beaucoup de confusion, et il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas que les gens discutent des choses.

« Ils ne veulent qu’un seul récit, et c’est là que ça devient un problème pour moi », l’expert a souligné.

Alors que l’apparition du Dr Malone a conduit près de 300 médecins, médecins et scientifiques à signer une lettre exhortant les titulaires de droits Spotify à réprimer la désinformation sur Covid sur la plate-forme de streaming, le cardiologue Dr McCullough a déclaré que la pandémie était planifiée et que les vaccins Covid ne sont qu’expérimentaux.

McCullough plaide également pour que les gens refusent de se faire vacciner, et bien que Pena n’ait pas révélé son statut vaccinal, elle a contracté Covid en novembre 2020 et prétend s’opposer aux mandats de port de masque.

« Pour moi, je ne mets pas de masque sauf si quelqu’un me le demande », elle a dit.

« Et puis je me dis: » C’est fini. Allez. … C’est ridicule. J’en ai marre. J’en ai tellement marre. elle a insisté.

Alors que Pena et Nunes devraient devenir des entraîneurs rivaux sur The Ultimate Fighter avant un match revanche plus tard cette année, Pena a suggéré que Ronda Rousey pourrait être son prochain ennemi si le Brésilien n’intervenait pas.

« Elle a vraiment eu du mal à s’entendre avec moi sur The Ultimate Fighter », Pena a dit de Rousey dans l’émission dont elle est devenue la première femme gagnante en 2013.

« Elle ne m’aimait pas du tout parce que j’étais amie avec Miesha Tate. Elle n’était pas la plus gentille. Ce serait incroyable de retirer Ronda Rousey de sa retraite. Ce serait formidable qu’elle revienne à l’UFC et se batte encore. »

Pour Pena, cependant, Nunes ne peut tout simplement pas se retirer d’une deuxième confrontation si elle se soucie de son héritage.

« Eh bien, quelqu’un a suggéré: » Eh bien, et si elle ne décide pas de se battre avec vous et décide de se battre plus facilement à 45 ans [featherweight]et se retire au coucher du soleil ?' » dit Pena à Rogan.

« Comme, elle ne peut pas. Elle ne peut pas faire ça. Elle ressemblerait à la plus grande lâche de la terre », Pena a conclu.