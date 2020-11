Covid: Ne vous attendez pas à échapper à des restrictions sévères cet hiver, prévient Chris Whitty

Le médecin-chef a semblé exclure toute autre zone qui descend vers le niveau 1, avec les bordures les plus lâches – faisant valoir que les cas «augmenteront» si cela se produisait.

Le professeur Whitty a également averti que seul le régime de niveau 3 le plus sévère réduirait les infections, le niveau 2 étant juste assez fort pour «tenir la ligne».

Le message a été repris par Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef, qui a déclaré: «Si vous relâchez les freins maintenant, cela va se lever et s’enfuir.

Les messages lugubres sont arrivés quelques minutes seulement après que Boris Johnson – combattant une révolte conservatrice contre les règles plus dures – ait insisté sur le fait que les niveaux seraient revus à la mi-décembre.

«Chaque zone a les moyens de s’échapper et je ne doute pas qu’ensemble, nous pouvons traverser cet hiver, supprimer le virus jusqu’à ce que les vaccins viennent à notre aide, et alors nous pourrons reprendre nos vies et toutes les choses que nous aimons.»