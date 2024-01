COVID ne va nulle part. Se masquer pourrait me sauver la vie.

La condescendance des personnes en position d’autorité qui disent au public de ne pas s’inquiéter rejette la peur légitime des personnes à haut risque qui luttent pour exister dans les espaces publics sans être harcelées pour avoir masqué ou demandé des accommodements parce que la société nous a abandonnés. dans un effort pour revenir à la « normale » tout en laissant beaucoup derrière.

Pour beaucoup, la pandémie n’est pas terminée. Les gens doivent continuer à porter des masques et à se faire vacciner s’ils le peuvent, en plus de faire pression pour une meilleure qualité de l’air et d’autres efforts d’atténuation, au lieu d’adorer la philosophie individualiste du « c’est vous, vous, vous ». Même maintenant, avec établissements de santé dans le comté de Los Angeles et d’autres villes rétablissant les mandats de port du masque, il semble que les choses se passent comme d’habitude, les dirigeants continuant de minimiser la pandémie ou de l’ignorer complètement. Pendant un point de presse début janvierun journaliste a demandé à Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche, si les hôpitaux devraient reprendre les exigences en matière de masques et elle a répondu : « … les hôpitaux, les communautés, les villes, les États, ils doivent prendre leurs propres décisions… ce n’est pas quelque chose dans lequel nous nous impliquons, » abdiquant essentiellement toute responsabilité du gouvernement fédéral d’assurer la sécurité du public.

Le message est évident depuis le sommet jusqu’au niveau local : la pandémie n’est pas mortelle et contracter le COVID est dangereux. juste une légère grippe pour les gens «normaux», car c’est ainsi que fonctionnent l’hypercapitalisme, le racisme, l’eugénisme et le capacitisme. La normalisation des infections répétées, des décès évitables et de la propagande anti-scientifique déchire le tissu social, les plus marginalisés ne tenant qu’à un fil.

Il y a aussi un manque de financement et engagement politique en faveur de la recherche sur le long COVID, en développant des traitements et en apprenant de l’importante population de la communauté des personnes handicapées qui souffre de maladies post-virales. Mon ami Tinu Abayomi-Paul, qui souffre de multiples handicaps et a développé un long COVID, m’a dit : « Le long COVID m’a volé la vie. Je peux à peine travailler. J’avais tous les vaccins, ma famille masquée. Il n’y a pas de traitement. J’ai peur de l’avoir à nouveau. Cette vague ou la suivante, elle me tuera.

Angela Meriquez Vázquez, défenseure de longue date du COVID, m’a partagé : « Cette vague est des plus alarmantes. J’ai récemment été réinfecté par cette nouvelle variante et par le fardeau psychologique que représente le fait d’essayer de rester en sécurité sans aucun soutien institutionnel. En fait, une bonne partie de la propagande institutionnelle selon laquelle nous sommes hystériques est une source continue de traumatisme. J’ai l’impression de crier dans le vide. Les handicapés et les malades ont été éclairés à propos de leurs expériences vécues à travers l’histoire et la même chose arrive à cette génération croissante de personnes atteintes d’une longue COVID.

Nous avons besoin de plus de personnes handicapées dans la fonction publique et dans toutes les professions de santé. Dans un essai de 2022 de Christine Mitchell, chercheuse handicapée en santé publique, a-t-elle écrit : « Le taux actuel de cas de COVID, d’hospitalisations et de décès que nous constatons aux États-Unis n’est pas inévitable ; c’est un choix politique… Nous pouvons choisir une voie différente, une voie qui protège la santé de chacun d’entre nous, en commençant par les personnes handicapées… Nous devons créer des voies permettant aux personnes handicapées d’accéder aux domaines de la santé publique et de la médecine et de contribuer à façonner le politiques qui nous affectent. Nous devons investir dans la recherche en santé publique qui comble les lacunes dans les données sur les personnes handicapées afin que nous puissions peut créer une politique inclusive et fondée sur des données probantes en faveur de l’équité en santé.