Plus tôt ce mois-ci, signe positif pour les théâtres, « Godzilla vs Kong » a établi un record de pandémie en dépassant 60 millions de dollars au box-office national. La sortie du film a été accueillie positivement par certains à Wall Street. Un analyste boursier a revalorisé les actions d’AMC Entertainment peu de temps après la sortie du film, citant «la résurgence projetée de l’industrie» comme un vent arrière potentiel pour l’action.

« Mais j’observe que les gens veulent vraiment retourner dans le monde réel. Ils veulent être à des concerts. Ils veulent aller au cinéma. Ils veulent l’expérience communautaire », a ajouté Silverman, qui a été producteur exécutif de » Le bureau « quand le spectacle a remporté un Emmy en 2006 . Il est maintenant président et co-PDG d’une société de production Propager le contenu .

«Au début, j’ai senti, au début, que nous tuerions littéralement les activités d’exposition et les activités théâtrales traditionnelles», a déclaré Silverman, ancien co-président de NBC Entertainment et d’Universal Movie Studios, à propos de «Closing Bell».

Le producteur et directeur du divertissement, Ben Silverman, a déclaré lundi à CNBC qu’il avait changé d’avis sur l’avenir des salles de cinéma alors que la pandémie de coronavirus se prolongeait.

Pendant la pandémie, NBCUniversal de Comcast a conclu des accords avec des opérateurs de théâtre pour raccourcir la fenêtre de sortie en salles, permettant ainsi aux films d’être disponibles à la demande plus tôt. Et en décembre, WarnerMedia d’AT & T a annoncé son intention de sortir ses films 2021 sur HBO Max en même temps que les films sortent en salles.

Les deux mouvements reflétaient l’importance cruciale du streaming direct au consommateur pour l’industrie cinématographique, et Silverman a déclaré à CNBC qu’il pensait que la crise de Covid avait encore accéléré ce changement. Dans le même temps, a-t-il dit, la pandémie a également révélé pourquoi les cinéphiles veulent retourner au théâtre une fois qu’ils se sentent en sécurité.

« Les êtres humains veulent être ensemble, et ils veulent partager des moments émotionnels ensemble, et [there’s] Il n’y a pas de meilleur endroit pour rire, pleurer et aimer que dans une salle de cinéma », a-t-il déclaré.« C’est toujours le meilleur premier rendez-vous au monde.

Les commentaires de lundi sont intervenus un jour après les Oscars, qui ont été jugés par certains, dont Silverman, décevants du point de vue de la production. Le nombre de téléspectateurs a atteint son plus bas niveau historique, moins de 10 millions, selon les premiers chiffres nationaux rapides publiés par Nielsen.

Selon Silverman, l’un des facteurs expliquant les faibles notes était probablement le manque de sensibilisation des gens aux films en lice pour les récompenses en raison des changements publicitaires liés à la pandémie.

«Les énormes pressions marketing qui existaient dans l’industrie du cinéma à chaque lancement pour inciter les gens à se rendre dans un cinéma et à entreprendre une action d’achat d’un billet ont également disparu cette année», a-t-il déclaré. « Donc, ils n’avaient pas la même poussée marketing, donc ils n’avaient pas la même conscience, donc ils n’avaient pas le même pouvoir de pénétrer la culture. »

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC.