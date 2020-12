KABOUL, Afghanistan – Pour Mohammad Wakil, 23 ans, la distanciation sociale est un concept abstrait. Chaque jour ouvrable, il serre la main de dizaines de clients dans le bazar grouillant où il vend des chaussures d’occasion. Il manipule les sales billets de banque afghans. Il dédaigne le désinfectant pour les mains. Un masque? Oublie ça. «Il n’y a pas de coronavirus», a déclaré M. Wakil fin octobre alors que les acheteurs envahissaient son étal branlant. «C’est un mensonge dit par le gouvernement.» Lorsque la pandémie de coronavirus a atteint l’Afghanistan pour la première fois en mars, le gouvernement a eu du mal à fermer les villes et à persuader les Afghans de porter des masques, de se laver les mains et de pratiquer la distanciation sociale. Les mesures ont été appliquées au hasard pendant plusieurs semaines avant que les citoyens ne commencent à s’irriter sous les restrictions. Aujourd’hui, alors même que les responsables de la santé publique confirment une deuxième vague de virus mortelle, Covid-19 est une réflexion après coup. Les Afghans ont adopté une culture du déni, où les priorités personnelles triomphent des experts de la santé publique dont les appels sont noyés par l’apathie publique, le scepticisme et la conviction durable qu’Allah détermine le sort d’un croyant.

«La mentalité que Trump et ses partisans ont, c’est exactement la même chose pour le peuple afghan», a déclaré le Dr Tariq Ahmad Akbari, jusqu’à récemment le médecin-chef du seul hôpital pour maladies infectieuses de Kaboul. «Ils pensent que Covid est de la propagande occidentale.» Mais contrairement aux États-Unis, il n’y a pas de parti politique ou de mouvement anti-gouvernemental qui minimise le virus en diffusant de la désinformation. Même les talibans ont distribué des équipements de protection individuelle et mis en place des programmes d’information sur la santé publique. Ils ont autorisé les agents de santé du gouvernement dans les zones qu’ils contrôlent, a déclaré le ministère de la Santé. Dans les villes du pays, les gens vont au quotidien comme si Covid-19 n’avait jamais existé. Bien que le virus soit le plus transmissible à l’intérieur, les scientifiques disent qu’il peut également être contracté lors de rencontres personnelles étroites à l’extérieur. Pourtant, les Afghans s’entassent dans les bus et les taxis, mangent côte à côte dans les restaurants, prient dans les mosquées, s’embrassent dans les salutations traditionnelles afghanes et se regroupent dans de vastes bazars. Dans les rues bondées de la ville, peu de gens portent des masques. Les affiches omniprésentes de santé publique mettant en garde contre Covid-19 sont régulièrement ridiculisées comme des reliques d’un passé pas si lointain où le coronavirus semblait terrifiant et indomptable. «Nous savons que les gens sont fatigués du virus et des messages de santé qu’ils continuent d’entendre», a déclaré Akmal Samsor, un porte-parole du ministère de la Santé. «Nous vivons dans un pays avec de graves menaces de guerre et de pauvreté. Covid ne peut pas rivaliser. »

Les Afghans continuent de contracter le virus et meurent, mais l’ampleur de l’épidémie est presque impossible à mesurer. Le nombre de décès de coronavirus rapportés par le ministère de la Santé est de 2074, avec 50677 cas positifs, mais la capacité de test de l’Afghanistan est gravement limitée – il n’a effectué que 180000 tests depuis mars. Son système de santé en difficulté ne peut pas toujours distinguer Covid-19 des autres causes de décès dans un pays où la maladie et la violence sont endémiques. Les responsables de la santé admettent que le nombre réel de morts en Afghanistan est exponentiellement plus élevé. Selon le ministère de la Santé, environ 32% des quelque 34 millions d’habitants d’Afghanistan ont déjà contracté le virus. Un modèle de l’Organisation mondiale de la santé en mai a estimé que la moitié de la population pourrait être infectée. «Le virus fait le tour du pays», a déclaré M. Samsor, notant que le taux de mortalité de Covid-19 a augmenté de 47% la première semaine de décembre. «Si 95% des gens portaient des masques pendant seulement deux semaines, nous pourrions maîtriser le virus.» Pourtant, les médias locaux ont perdu tout intérêt pour le virus, se concentrant plutôt sur les pourparlers de paix, l’intensification de la guerre et les assassinats ciblés dans la capitale. Au printemps dernier, les pharmacies ont été débordées par les demandes de prétendus traitements viraux. Mais certains pharmaciens disent maintenant que les clients se sont convaincus que le virus ne vaut pas la peine d’y réfléchir, bien que certains continuent à rechercher des remèdes miracles. L’épidémie de coronavirus › Mis à jour 20 décembre 2020 à 10 h 46 HE Les pays européens commencent à interdire les voyageurs du Royaume-Uni en raison des craintes d’une nouvelle variante de coronavirus.

«Les gens pensent maintenant que Covid n'est pas une maladie mortelle, donc ils ne s'en inquiètent pas du tout», a déclaré Faizullah Faizbakhsh, pharmacien à Kaboul. Dans les terminaux des aéroports nationaux, les passagers ignorent les cercles fanés sur le sol destinés à les séparer de six pieds. Seuls certains employés de l'aéroport portent des masques. Les agents de bord sont masqués, mais tous les passagers ne portent pas les masques gratuits fournis. Les gens se regroupent nonchalamment dans les cinémas et les centres commerciaux.

Même les histoires déchirantes d’Afghans mourant du virus après avoir infecté des êtres chers n’ont pas suscité de craintes généralisées. Zalmay Rahman, un habitant de Mazar-e-Sharif dans le nord de l’Afghanistan, a déclaré que toute sa famille avait porté des masques et utilisé un désinfectant pour les mains. Pourtant, sa mère est décédée du Covid-19, a-t-il déclaré, et lui et plusieurs autres parents ont également contracté le virus. «Nous espérons simplement pouvoir survivre à cette deuxième vague», a déclaré M. Rahman.