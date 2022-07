Covid monte aux États-Unis au milieu d’avertissements en sourdine et de données troubles

Charles Chiu, spécialiste des maladies infectieuses et virologue à l’Université de Californie à San Francisco, affirme que les données provenant de patients suggèrent que BA.5 ne provoque pas de maladie plus grave chez les patients que les autres variantes d’Omicron. Mais il se dit préoccupé par le fait que la variante est si contagieuse et si capable d’échapper aux protections de la vaccination et de l’infection antérieure qu’elle pourrait être imparable.

“Il semble que nous ne puissions pas le contrôler”, a-t-il déclaré.

Le Dr Chiu a déclaré qu’il était sensible au sort des responsables gouvernementaux qui cherchent à atténuer la propagation du virus. Ils sont confrontés à un public qui s’irrite des directives renouvelées, même dans les régions du pays où les gens étaient auparavant les plus disposés à suivre. Dans les endroits où les mesures d’atténuation de Covid sont obligatoires, comme dans les métros de New York, le respect des règles de masquage est de plus en plus inégal.

« Les agents de santé publique ont une tâche impossible ici », a déclaré le Dr Chiu.

À New York, les taux de tests positifs, de cas et d’hospitalisations augmentent tous. Mais les responsables de la santé ont résisté à la réémission des mandats de masque, et de nombreux habitants ont déclaré qu’ils n’étaient pas inquiets, comptant sur les vaccins, l’immunité contre les infections antérieures et les antiviraux pour se protéger contre les maladies graves. La ville n’a plus de système de recherche des contacts en place ou exige une preuve de vaccination pour entrer dans les restaurants.