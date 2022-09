Covid, monkeypox, poliomyélite : l’été des virus reflète les voyages et les tendances au réchauffement

Commentez cette histoire Commentaire

En 13 ans en tant que médecin spécialiste des maladies infectieuses dans la banlieue de New York, Azfar Chak a combattu des virus, à la fois courants et rares. Mais il n’avait jamais connu un été de virus comme celui-ci. Personne ne l’avait fait, du moins pas dans cette partie du monde. Une troisième année du coronavirus, portée par une variante plus contagieuse. Des épidémies mondiales de monkeypox et une mystérieuse hépatite affligent des enfants auparavant en bonne santé. Virus de la poliomyélite trouvé dans les systèmes d’égouts de Londres et de New York. Et la poliomyélite diagnostiquée chez les patients en Jérusalem et le comté de Rockland où Chak travaille, une région de plus de 300 000 personnes juste au nord de New York.

Le retour de la polio, l’une des maladies les plus redoutées au début des années 1950était particulièrement troublant. Dans la revue médicale de 800 pages que Chak a lue récemment pour se préparer à la recertification, il n’a trouvé « presque aucune mention de la poliomyélite. Parce que nous avions l’impression qu’il était à peu près éradiqué.

C’est comme ça que ça s’est passé cet été de virus, alors que de nouvelles épidémies sont devenues une source d’anxiété croissante et même d’alarme.

“Tout récit antérieur selon lequel nous avons en quelque sorte conquis les maladies infectieuses grâce au traitement et aux mesures préventives ne s’est pas vraiment réalisé”, a déclaré Jeremy Greene, qui enseigne l’histoire de la médecine à la Johns Hopkins University School of Medicine. «L’attention portée au covid-19 en tant que pandémie historique unique dans une vie est déjà en soi un vœu pieux… . De nombreux membres de la communauté des maladies infectieuses s’attendaient déjà à ce qu’un “prochain” émerge.”

À bien des égards, l’invasion virale n’est pas un accident. Le réchauffement climatique, la disparition des forêts et les voyages mondiaux ont accéléré la propagation des agents pathogènes des animaux aux humains, ainsi qu’entre les personnes dans différentes parties du monde.

La population humaine a doublé au cours des 50 dernières années pour atteindre près de 8 milliards, alimentant l’expansion des mégapoles et la demande de terres sur lesquelles construire des maisons et élever des cultures et des animaux. La transformation mondiale des terres a entraîné la perte annuelle de près de 25 millions d’acres de forêt, érodant une frontière traditionnelle entre les mondes humain et animal, selon le Les Nations Unies.

Un contact plus étroit avec les animaux nous met à portée des agents pathogènes qu’ils véhiculent, ce qui causer 60 pour cent de toutes les maladies humaines.

“Nous vivons dans un monde d’évolution microbienne et les microbes profitent de tous les avantages possibles”, a déclaré Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota.

À un niveau plus profond, suggèrent certains experts, nous avons démontré une incompréhension fondamentale des positions que les humains et les microbes occupent sur la planète. Les virus étaient là bien avant nous, et ils sont largement plus nombreux que nous. Mettez tous les virus bout à bout, et “ils s’étendraient sur 100 millions d’années-lumière”, selon un éditorial dans Nature Reviews Microbiology.

virologue allemand Karin Moelling exprimez-le ainsi : “Nous sommes les envahisseurs du monde viral, et non l’inverse.”

L’été 2022 pourrait être le moment où les humains ont commencé à comprendre. Les maladies infectieuses sont devenues une grande nouvelle.

« Auparavant, si une seule épidémie était signalée, sur la centaine qui se déroulait en Afrique à un moment donné, c’était quelque chose. Mais maintenant, beaucoup d’autres sont signalés », a déclaré Jimmy Whitworth, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses, l’épidémiologie et la santé publique à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Les autorités sanitaires et les médias occidentaux ont accordé peu d’attention à l’épidémie de monkeypox au Nigeria en 2017, bien qu’ils soient devenus plus agressifs dans la recherche de microbes dangereux dans le sol et les eaux usées.

“L’une des choses qui accompagne l’attention accrue que nous accordons à la contagion est que nous examinons maintenant les eaux usées pour toutes sortes de choses, y compris la poliomyélite”, a déclaré Stephen Kissler, boursier postdoctoral au département d’immunologie et maladies infectieuses à la TH Chan School of Public Health de Harvard. “Nous sommes capables de le détecter dans des endroits où il aurait pu passer inaperçu auparavant.”

Kissler a déclaré qu’il pensait que le niveau élevé d’activité virale cet été “n’est en partie que de la malchance, de la même manière qu’une mauvaise tempête est en partie de la malchance. Mais c’est la malchance peinte au-dessus de cette tendance où nous pouvons commencer à nous attendre à ces événements de plus en plus fréquemment.

La tendance que les scientifiques citent le plus souvent est la puissante influence du comportement humain sur la planète. Un tournant majeur s’est produit en 2009 lorsque, pour la première fois, plus de gens vivaient dans les villes que dans les zones rurales, selon les Nations Unies.

L’augmentation du nombre de citadins a entraîné la surcharge et la pollution des l’eau et les systèmes d’assainissement, en particulier dans les pays les plus pauvres. De telles conditions ont jeté les bases de la propagation de maladies d’origine hydrique telles que le choléra, qui a causé plus de 820 000 infections et près de 10 000 décès en Haïti à la suite d’un tremblement de terre en 2010. Alors que le choléra est causé par des bactéries, l’eau transmet des virus également, y compris les virus de l’hépatite A et E, les rotavirus, les norovirus et les poliovirus.

Le changement climatique augmente également le risque de maladies infectieuses. Écrivant le mois dernier dans la revue Nature, les chercheurs ont rapporté que 58% des 375 maladies infectieuses qu’ils ont examinées “ont été à un moment donné aggravées par les aléas climatiques”. Seulement 16 % des maladies ont parfois diminué en raison du changement climatique.

Alors que le climat rapproche les humains des animaux, les températures plus chaudes attirent les insectes et autres porteurs de maladies dans des parties du monde qui étaient autrefois trop froides pour survivre.

La «marche régulière vers le nord» du moustique tigre asiatique, transportant des maladies telles que le chikungunya, le Zika et la dengue vers de nouveaux continents, en est l’exemple classique, a déclaré Whitworth. Le moustique, connu officiellement sous le nom d’Aedes albopictus, se trouvait autrefois principalement dans les forêts tropicales d’Asie du Sud-Est. Mais plus les 50 dernières années, il s’est répandu en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord et du Sud. Le moustique est apparu pour la première fois aux États-Unis au milieu des années 1980 dans des décharges de pneus du comté de Harris, au Texas.; ce a depuis progressé dans la majeure partie de ce pays.

Une grande partie de la migration du moustique tigre a été facilitée par le commerce international dans le milliard pneus d’occasion généré chaque année. Les vieux pneus recueillent l’eau stagnante, formant un terreau idéal pour les moustiques.

Peter Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine, a déclaré que l’activité virale de l’été était le résultat de tendances qui se sont développées au cours de la dernière décennie.

“Je pense que c’est une confluence du changement climatique, du réchauffement climatique, de la modification des régimes de précipitations – mais pas du seul changement climatique”, a-t-il déclaré. “Je pense que cela se produit de concert avec … la guerre et l’effondrement politique, les déclins socio-économiques – parce que la pauvreté est un moteur si dominant – l’urbanisation agressive, la déforestation et les militants anti-vaccins et ce que j’appelle l’agression anti-science.”

Gonzalo Moratorio, qui dirige le laboratoire d’évolution expérimentale des virus à l’Institut Pasteur de Montevideo en Uruguay, appelle ces facteurs, ainsi que les déplacements humains et la dépendance aux animaux pour la viande, “un cocktail explosif qui conduit à ces opportunités pandémiques que nous ont été témoins.

Bien que les 83 pour cent de l’Uruguay Si le taux de vaccination contre le covid-19 dépasse ceux des États-Unis (68 %) et du Royaume-Uni (75 %), il reste une opposition vocale et même violente aux vaccins. Moratorio a déclaré que sa maison avait été peinte de graffitis anti-vaccins et qu’il y a un an, il avait été attaqué dans la rue par un opposant au vaccin brandissant un bâton.

Une partie du problème, a-t-il dit, est que “les vaccins ont fait un excellent travail et le succès de ce travail est qu’il y a des gens qui ne connaissent pas l’existence de ces infections parce qu’elles étaient sur le point d’être éradiquées”.

L’éradication d’une maladie infectieuse n’est pas une tâche facile. L’Organisation mondiale de la santé a lancé son effort pour éradiquer la variole en 1959, et elle a finalement déclaré la victoire le 8 mai 1980, le seul réussi élimination d’une maladie infectieuse humaine. Un effort similaire pour mettre fin à la poliomyélite a pris plus de 30 ans et coûté 17 milliards de dollars.

Compte tenu du diagnostic de poliomyélite de cet été d’un homme non vacciné du comté de Rockland qui s’était récemment rendu en Pologne et en Hongrie, et de la détection du virus dans les systèmes d’égouts de deux grandes villes, l’effort pour éradiquer la poliomyélite sera “beaucoup, beaucoup plus difficile”, a déclaré Kissler. . “Avec les maladies infectieuses, il y a une énorme différence entre ne rien avoir et en avoir un peu.”

Les dirigeants mondiaux de la santé n’auront pas le luxe de se concentrer sur la poliomyélite tant que le covid-19 se poursuivra et que d’autres menaces virales se profileront.

Les mesures prises pour lutter contre le covid-19 ― shutdowns, la distanciation sociale et le port de masque ― ont probablement contribué à des décès bien inférieurs à la moyenne dus à des virus plus courants tels que grippe. Cependant, à mesure que la population se débarrasse de ces protections, les virus reviennent dans les communautés qui ont désormais des niveaux d’immunité plus faibles.

“Je pense que c’est une très bonne explication de ce que nous avons vu avec l’hépatite”, a déclaré Dean Blumberg, chef des maladies infectieuses à l’Université de Californie à Davis Health, se référant au rapport de cette année épidémie mondiale. « Il y a eu très peu de transmission pendant… fermetures, et à mesure que les choses s’ouvrent, il y a une sorte de susceptibilité refoulée.

Un autre virus dont il s’est dit préoccupé est paréchovirusqui circule aux États-Unis au moins depuis le printemps. Le virus peut provoquer de la fièvre, un syndrome de type encéphalite et une septicémie sévère chez les nouveau-nés et les jeunes nourrissons.

Ce qui inquiète le plus Blumberg, cependant, c’est la rougeole, qu’il a décrite comme “l’un des agents pathogènes les plus infectieux connus de l’humanité”. La rougeole peut être grave et même mortelle pour les jeunes enfants.

“Même une petite baisse de l’immunité de la population peut entraîner une transmission généralisée”, il a dit. «Nous avons donc connu cette baisse et nous avons augmenté les déplacements en raison de l’assouplissement des restrictions de voyage. Et une grande partie de ces voyages ira dans des régions du monde où les taux de transmission de la rougeole sont les plus élevés. Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’y ait plus de rougeole importée aux États-Unis.

En Uruguay, Moratorio a déclaré qu’il soupçonnait que la prochaine menace pourrait provenir du mayaro, une maladie semblable à la dengue transmise par des moustiques originaires de certaines forêts tropicales d’Amérique du Sud, qui “pourrait avoir le potentiel d’être le nouveau Zika”. Il a dit qu’il espère que les gens ont appris de la pandémie et l’activité virale supplémentaire cet été », mais je ne suis pas sûr que les décideurs aient appris. Soudain, le marché et l’inflation sont les choses importantes.

Les chercheurs ont déclaré se battre les maladies infectieuses doivent devenir une priorité mondiale – une priorité dans laquelle les nations traitent également une épidémie dans un autre pays comme leur problème. Ils soulignent que les pays riches doivent partager les doses de vaccin avec les pays les plus pauvres pour freiner la propagation des virus avant qu’ils ne voyagent à l’autre bout du monde.

Hotez a déclaré qu’étant donné le potentiel des pandémies à « effondrer les économies », les dirigeants américains doivent prendre la menace des épidémies aussi au sérieux qu’ils prennent celles du terrorisme, des armes nucléaires et des cyberattaques. “Nous savons, grâce aux études sur l’écologie des chauves-souris dans toute l’Asie et ailleurs, que ce n’est que le début”, a-t-il déclaré. “Nous allons avoir covid-25 et covid-31 sur toute la ligne.”

À l’hôpital Montefiore Nyack, Azfar Chak a déclaré que lui, sa femme et leurs quatre enfants avaient tous été entièrement vaccinés contre le coronavirus. Il garde l’espoir que “nous retrouverons un sentiment de normalité tel qu’il était avant le covid”, bien qu’il ajoute, “certaines épidémies virales sont inévitables”.

L’expérience lui a appris à s’attendre à des surprises. Il y a quelques années, lui et ses collègues ont fait face à une rougeole épidémie qui a rendu malade 312 personnes du comté de Rockland, pour la plupart des enfants non vaccinés – longtemps après que l’Organisation mondiale de la santé eut déclaré la transmission endémique du virus éliminé des États-Unis.