COVID : Modifications du cycle menstruel après le vaccin

Depuis le début du déploiement du vaccin COVID-19 à travers le monde, de nombreuses personnes menstruées ont commencé à signaler des changements dans leur cycle. Alors que les rapports sont restés anecdotiques, de nouvelles preuves émergent pour mieux comprendre la corrélation entre les cycles menstruels et le vaccin COVID-19.

Une nouvelle étude publiée le 15 juillet dans la revue Science Advances a révélé que 42% des personnes ayant des cycles menstruels réguliers saignaient temporairement plus abondamment que d’habitude et 44% n’ont signalé aucun changement après avoir été complètement vaccinées.

L’étude en ligne a interrogé 39 129 répondants entièrement vaccinés, âgés de 18 à 80 ans. Quatre-vingt-dix pour cent des répondants se sont identifiés comme des femmes et neuf pour cent se sont identifiés comme ayant des différences de genre. Les répondants ont reçu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax et d’autres vaccins sans nom.

De plus, les personnes qui n’avaient généralement pas leurs règles ont déclaré avoir eu des saignements intermenstruels. Parmi ce groupe de personnes, certaines prenaient des contraceptifs réversibles à longue durée d’action, d’autres des hormones d’affirmation de genre et certaines étaient ménopausées.

Les chercheurs ont découvert que l’augmentation et les saignements intermenstruels étaient très probablement liés à l’âge, aux effets secondaires du vaccin tels que la fièvre ou la fatigue, aux antécédents de grossesse ou de naissance et à l’origine ethnique. Bien que la corrélation directe entre le vaccin COVID-19 et les cycles menstruels modifiés soit inconnue, l’étude souligne qu’il n’est pas rare que le système de reproduction utérine s’adapte aux facteurs de stress afin d’éviter les problèmes de fertilité à long terme, en particulier un facteur de stress immunitaire aigu tel que comme vaccin.

Bien que les premiers résultats de l’étude ne représentent pas la population générale, les chercheurs affirment que ces enquêtes sont impératives pour comprendre les tendances des menstruations pour tous les groupes de personnes.

“Nous exhortons les autres chercheurs et organismes de financement à accroître leurs investissements dans la compréhension des expériences menstruelles queer, trans et non binaires, car il existe une pénurie de littérature existante pour comprendre le contexte biosocial des saignements menstruels dans ces groupes”, indique l’étude.

En janvier, une étude différente a révélé que certaines personnes avaient un cycle menstruel plus long d’un jour supplémentaire après avoir reçu une dose de vaccin par rapport à celles qui n’étaient pas vaccinées.