COVID : Moderna poursuit Pfizer pour vaccin

Moderna poursuit Pfizer et son partenaire allemand BioNTech pour contrefaçon de brevet dans le développement du premier vaccin COVID-19 approuvé aux États-Unis, alléguant qu’ils ont copié la technologie que Moderna a développée des années avant la pandémie.

Le procès, qui demande des dommages-intérêts indéterminés, a été déposé devant le tribunal de district américain du Massachusetts et le tribunal régional de Düsseldorf en Allemagne, a déclaré Moderna dans un communiqué de presse vendredi.

“Nous déposons ces poursuites pour protéger la plate-forme technologique innovante d’ARNm que nous avons lancée, investi des milliards de dollars dans la création et brevetée au cours de la décennie précédant la pandémie de COVID-19”, a déclaré le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, dans le communiqué.

Moderna Inc. seul, et le partenariat de Pfizer Inc. et BioNTech SE ont été deux des premiers groupes à développer un vaccin contre le nouveau coronavirus.

Âgé de seulement dix ans, Moderna, basé à Cambridge, Massachusetts, avait été un innovateur dans la technologie des vaccins à ARN messager (ARNm) qui a permis la vitesse sans précédent de développement du vaccin COVID-19.

Un processus d’approbation qui prenait auparavant des années s’est achevé en quelques mois, en grande partie grâce à la percée des vaccins à ARNm, qui enseignent aux cellules humaines comment fabriquer une protéine qui déclenchera une réponse immunitaire.

La société allemande BioNTech travaillait également dans ce domaine lorsqu’elle s’est associée au géant pharmaceutique américain Pfizer.

La Food and Drug Administration des États-Unis a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin COVID-19 d’abord à Pfizer/BioNTech en décembre 2020, puis une semaine plus tard à Moderna.

Moderna allègue que Pfizer/BioNTech, sans autorisation, a copié la technologie d’ARNm que Moderna avait brevetée entre 2010 et 2016, bien avant que COVID-19 n’apparaisse en 2019 et n’explose dans la conscience mondiale au début de 2020.

Au début de la pandémie, Moderna a déclaré qu’elle n’appliquerait pas ses brevets COVID-19 pour aider les autres à développer leurs propres vaccins, en particulier pour les pays à revenu faible et intermédiaire. Mais en mars 2022, Moderna a déclaré qu’elle s’attendait à ce que des entreprises telles que Pfizer et BioNTech respectent ses droits de propriété intellectuelle. Il a déclaré qu’il ne demanderait pas de dommages-intérêts pour aucune activité avant le 8 mars 2022.

Les litiges en matière de brevets ne sont pas rares aux premiers stades des nouvelles technologies.

Pfizer et BioNTech font déjà face à de multiples poursuites judiciaires d’autres sociétés qui affirment que le vaccin du partenariat enfreint leurs brevets. Pfizer/BioNTech ont déclaré qu’ils défendraient vigoureusement leurs brevets.

L’Allemand CureVac 5cv.DE, par exemple, a également déposé une plainte contre BioNTech en Allemagne en juillet. BioNTech a répondu dans un communiqué que son travail était original.

Moderna a également été poursuivi pour contrefaçon de brevet aux États-Unis et a un différend en cours avec les National Institutes of Health des États-Unis au sujet des droits sur la technologie de l’ARNm.

Dans la déclaration de vendredi, Moderna a déclaré que Pfizer/BioNTech s’était approprié deux types de propriété intellectuelle.

L’une impliquait une structure d’ARNm que Moderna dit que ses scientifiques ont commencé à développer en 2010 et ont été les premiers à valider dans des essais sur l’homme en 2015.

“Pfizer et BioNTech ont testé quatre vaccins candidats différents, qui comprenaient des options qui auraient évité la voie innovante de Moderna. Pfizer et BioNTech, cependant, ont finalement décidé de procéder avec un vaccin qui a exactement la même modification chimique de l’ARNm de son vaccin. “, a déclaré Moderna dans son communiqué.

La deuxième infraction présumée implique le codage d’une protéine de pointe pleine longueur que Moderna dit que ses scientifiques ont développée lors de la création d’un vaccin contre le coronavirus qui cause le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS).

Bien que le vaccin MERS n’ait jamais été commercialisé, son développement a aidé Moderna à déployer rapidement son vaccin COVID-19.



(Reportage de Daniel Trotta; édité par Caroline Humer et Edwina Gibbs)