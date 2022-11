COVID : Mise à jour du booster bivalent Moderna autorisé

OTTAWA –

Santé Canada a autorisé une version mise à jour du vaccin de rappel COVID-19 de Moderna.

Le nouveau vaccin bivalent cible les sous-variantes Omicron BA.4/BA.5 et est destiné à être utilisé comme dose de rappel pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Cela survient deux mois après que Santé Canada a autorisé un rappel bivalent de Moderna ciblant la sous-variante Omicron BA.1 et la souche d’origine.

Santé Canada affirme qu’un rappel bivalent déclenche “une forte réponse immunitaire” contre les deux sous-variantes les plus récentes d’Omicron, ainsi que contre les souches originales du virus SARS-CoV-2.

Le Comité consultatif national de l’immunisation indique qu’Omicron BA.4 et BA.5 sont les souches dominantes en circulation.

Ils présentent plusieurs mutations clés du virus SARS-CoV-2 d’origine, ce qui a conduit le NACI à recommander fortement les boosters bivalents qui ciblent Omicron.

Le 7 octobre, Santé Canada a autorisé le rappel bivalent de Pfizer-BioNTech pour les personnes âgées de 12 ans et plus. Il cible également les sous-variantes Omicron BA.4 et BA.5.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 novembre 2022.