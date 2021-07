Covid menace toujours l’événement quelques jours avant qu’il ne commence

Après un an de retard, des semaines de gros titres négatifs et réaction publique, les Jeux olympiques de Tokyo devraient s’ouvrir vendredi.

Mais cela reste un peut-être, car Covid-19 continue de provoquer des troubles dans tout le Japon.

Cela a été toute la tâche du Comité international olympique d’en arriver là. Les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés en 2020 en raison de la pandémie. Mais à la suite d’un vaccin, qui a suscité de l’optimisme quant à la participation des fans, la nouvelle variante delta du virus a créé un revers.

La première cas positif a frappé le village des athlètes le week-end dernier, et plus de 70 cas ont été liés aux Jeux de Tokyo alors que le Japon est sous son quatrième état d’urgence jusqu’au 22 août.

Pourtant, le CIO et les officiels au Japon l’ont clairement indiqué : l’événement se poursuivra pour le moment. Le budget a déjà bondi à environ 15,4 milliards de dollars, selon Reuters. Et plus de milliards sont en jeu, principalement un accord de droits médias avec la société mère de CNBC, NBCUniversal.

En 2014, NBC et IOC ont conclu un accord de droits médias de 7,75 milliards de dollars pour étendre leur partenariat. L’accord actuel court jusqu’en 2032. Ajoutez que les spectateurs sont limités – une perte d’environ 815 millions de dollars – les responsables veulent éviter de manquer les revenus des médias

« L’argent de la télévision et l’argent des partenariats sont tout simplement trop importants », a déclaré Patrick Rishe, professeur de commerce du sport à l’Université de Washington à St. Louis. « Utiliser le mot ‘sans précédent’ soulignerait à quel point ces Jeux olympiques seront vraiment uniques. »