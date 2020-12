Une poignée de cinéphiles ont filtré dans le cinéma Cinema Arts cette semaine, une maison d’art confortable coincée entre un restaurant de barbecue coréen et un magasin d’uniformes scolaires dans un centre commercial indéfinissable des années 1970 à Fairfax, en Virginie.

Normalement, le lieu vibre d’activité pendant la période de vacances de deux semaines, avec de longues files d’attente au box-office et pour entrer dans les six cinémas, et des ventes générant une part importante des revenus annuels.

«C’est terrible», dit le propriétaire du théâtre Mark O’Meara, qui a fondé Cinema Arts il y a 21 ans, à propos des foules dérisoires actuelles. Les ventes, dit-il, ont diminué d’environ 80% pendant la pandémie par rapport à la même période en 2019.

La crise du COVID-19 a dévasté les propriétaires de salles de cinéma de toutes tailles, mais les petits propriétaires indépendants le ressentent plus profondément. Dans tout le pays, une poignée est déjà devenue sombre de façon permanente et 70% des cinémas de petite et moyenne taille risquent de fermer sans aide fédérale, selon l’Association nationale des propriétaires de théâtre (OTAN).

Beaucoup se démènent pour survivre avec des projections privées et des offres spéciales de pop-corn, entre autres stratégies. Leur perte serait un coup dur pour la vie culturelle américaine. Ils représentent une source majeure de films d’art plus sérieux et produits de manière indépendante. Et à une époque dominée par les multiplexes élégants, leurs grands théâtres anciens ornés de chapiteaux offrent souvent le seul divertissement dans les petites villes et les campagnes américaines.

Heureusement, le salut apparaît à l’horizon. Une disposition peu remarquée du projet de loi de secours COVID de 900 milliards de dollars adopté par le Congrès cette semaine fournirait 15 milliards de dollars aux petits cinémas en difficulté, aux salles de spectacle et d’arts de la scène, et aux musées. Une campagne de lobbying de dernière minute menée par l’OTAN a ajouté des cinémas et 5 milliards de dollars pour couvrir théoriquement leurs besoins financiers.

«Cela signifie qu’ils ont une bouée de sauvetage pour les faire entrer au printemps», alors qu’un vaccin contre le coronavirus devrait être largement disponible, déclare le vice-président de l’OTAN, Patrick Corcoran. «Ils ont la possibilité que les affaires reviennent à la normale.»

En vertu de la législation – qui est retardée par la pression du président Trump pour des contrôles de relance plus importants pour les ménages – les cinémas peuvent recevoir jusqu’à 45% de leurs revenus perdus depuis avril, plafonnés à 10 millions de dollars par entité. La priorité va à ceux qui ont les pertes de revenus les plus importantes. La législation exclut les sociétés cotées en bourse, entre autres critères pour garantir que l’argent va aux petits opérateurs. Pourtant, les propriétaires de théâtres doivent rivaliser pour les 15 milliards de dollars avec les salles de spectacle, et même si la grande majorité devrait être servie, plusieurs pourraient être laissées de côté, dit Corcoran.

Cela pourrait être fatal pour certains. Les recettes au box-office des films ont chuté d’environ 80% cette année, déclare Paul Dergarabedian, analyste média senior chez Comscore. Alors que la plupart des États ont laissé les restaurants rouvrir leurs salles à manger au printemps dernier, les cinémas de nombreux États n’étaient pas autorisés à revenir avant août ou plus tard. Environ 55% des 40 000 écrans du pays sont encore sombres, selon les estimations de l’OTAN. Dergarabedian dit qu’environ les deux tiers des théâtres sont temporairement fermés.

Bien que cela soit en partie dû aux mandats des États, de nombreux clients évitent les grands lieux de rassemblement intérieurs par souci de santé, même avec des limites de capacité strictes. Il y a aussi beaucoup moins à regarder. Les studios hollywoodiens ont repoussé les sorties de superproductions telles que « Time to Die », le nouveau film de James Bond, et « West Side Story » de Steven Spielberg de novembre ou décembre jusqu’en 2021. D’autres, comme Warner Bros. ‘ Wonder Woman 1984 « et » Soul « de Disney / Pixar sont sortis simultanément dans les salles et sur les services de streaming.

Les quatre grandes chaînes de théâtre – AMC, Regal, Cinemark et Marcus – souffrent également et leurs frais généraux sont bien plus élevés. Regal Cinemas a choisi de fermer les 552 cinémas américains en octobre. Mais contrairement aux propriétaires indépendants, les entreprises publiques peuvent lever des capitaux sur les marchés obligataires pour les aider, dit Corcoran.

Autres tensions financières

Les indépendants – généralement classés comme tous ceux autres que les quatre premiers – sont également confrontés à d’autres pressions financières. Les plus grandes entreprises paient généralement les studios de cinéma ou les distributeurs de 52% à 55% des ventes de billets, dit Corcoran. Ces frais sont un peu plus élevés pour les cabinets indépendants, qui ont moins de levier. Et avec moins d’écrans, leurs ventes, en particulier pour les films d’art, dépendent fortement de la récolte de films disponibles à tout moment.

«C’est une économie plus petite et plus volatile», dit Dergarabedian. «Ils vivent juste une période plus difficile.»

Alors que les quatre premières entreprises possèdent environ 55% des écrans du pays, 1 214 entreprises n’ont qu’un seul emplacement, contre 115 avec cinq ou plus, selon l’OTAN.

En plus de fournir une vitrine pour les films d’art, dit-il, les propriétaires indépendants peuvent mieux adapter les films au public local, dit Dergarabedian. Et en tant que seule source de divertissement dans de nombreux petits centres-villes, ils génèrent des revenus supplémentaires importants pour la communauté.

«Ils servent de fontaine d’eau culturelle» et de lieu de rassemblement communautaire, explique Todd Halstead, directeur exécutif de l’Independent Cinema Alliance. À son tour, ajoute-t-il, «ils génèrent du trafic piétonnier vers d’autres entreprises.» Les cinéphiles «vont au restaurant, ils font du shopping».

Même avant la pandémie, les propriétaires de salles indépendantes étaient aux prises avec des menaces persistantes – des cassettes vidéo aux DVD en passant par la diffusion en continu. Pourtant, ils se maintenaient et jouissaient de ventes stables avant la pandémie, disent les responsables de l’industrie.

La crise sanitaire, cependant, a amplifié les tendances antérieures, en particulier le flux continu.

‘Je perds de l’argent chaque semaine’

O’Meara, qui possède un autre théâtre à Fairfax qui joue des films de deuxième série, appelé University Mall, affirme que les ventes sont en baisse de 73% là-bas et de 82% à Cinema Arts par rapport à il y a un an.

«Je perds de l’argent chaque semaine», dit O’Meara, qui a temporairement fermé les cinémas en mars et les a rouverts fin août. Il puise dans ses réserves de liquidités pour survivre, reportant ses paiements de location immobilière et prenant un salaire tous les trois mois. Lui et sa femme, ajoute-t-il, mangent moins au restaurant.

O’Meara a trouvé des moyens de tirer un peu plus de revenus. Ils comprennent des projections privées de 100 $ pour 12 personnes ou moins, un ramassage à la rue de 3 $ de pop-corn et du cinéma virtuel, qui diffuse des films à partir du site Web de Cinema Arts et partage les bénéfices avec le studio. Il montre « Wonder Woman » au centre commercial University à partir du jour de Noël, la première fois qu’il présente une nouvelle version au théâtre, qui facture des billets à prix réduit de 5 $ et 4 $ pour les enfants de moins de 14 ans et les personnes âgées

Sans ces mesures, dit-il, les ventes seraient réduites de 90%. Bien qu’il dise qu’il perdrait plus d’argent s’il fermait, il ajoute: «Je dois le peser tous les jours – s’il faut être ouvert.»

Il choisit de le faire, dit-il, en partie parce qu’il emploie 25 pour la plupart de jeunes travailleurs, contre 42 avant Covid.

«Je ne veux pas que les gens ne travaillent pas», dit-il. Il ne veut pas non plus décevoir «toutes les personnes qui disent à quel point elles nous aiment».

Jack McHale, 69 ans, de Burke, Virginie, regarde un film au Cinema Arts environ deux fois par mois.

Cela «crée une communauté de cinéphiles», dit-il. «J’aime aller avec des gens compétents qui reçoivent tous les bons indices.»

Il aime également kibitzer avec des gens qu’il connaît alors qu’il fait la queue et l’intimité favorisée par les introductions de films d’O’Meara le samedi soir, notamment en demandant au public quels films ils aimeraient voir. Il peut se passer des écrans plus grands fournis par le complexe de films d’art d’une chaîne parce qu’il ne regarde pas les films pour le «spectacle».

Meilleurs films dans les petites villes

Bill Campbell a un modèle commercial différent. Son sixplex à Sheridan, Wyoming, un théâtre à deux écrans à Livingston, Montana, et une salle à écran unique à Miles City, Montana montrent des films grand public en première diffusion dans des théâtres de style traditionnel dans des villes rurales qui autrement n’auraient pas accès à les communiqués.

Mais les revenus sont en baisse de 90% dans la crise sanitaire. Chaque semaine, Campbell perd 1 000 $ au théâtre Livingston et 5 000 $ au théâtre Sheridan, ce qui l’incite à fermer la salle de Miles City. Il pourrait réduire ses pertes en fermant temporairement les deux autres, «mais une fois que nous avons rouvert, je n’aime pas» l’idée de fermer à nouveau, dit Campbell, qui est également président de l’Independent Cinema Alliance.

Lorsqu’il a entendu parler de l’aide fédérale, «je me sentais beaucoup mieux», dit-il. Mais il craint que la nouvelle tendance des studios à diffuser certaines nouvelles versions au moment de leur sortie en salles ne se poursuive même après l’épidémie de santé.

«Cela va nuire à l’industrie», dit-il.

Plus de pop-corn?

Lynn Kinsella, qui possède le théâtre Aurora de 646 places à East Aurora, New York, a déjà été aux prises avec un multiplex Regal de 18 écrans à seulement 16 km de là, doté de fauteuils inclinables et de sièges de stade. Et les studios insistent pour qu’elle dirige des films pendant au moins trois semaines, un défi pour un théâtre à écran unique dans une petite ville. Kinsella évite également les succès de science-fiction à succès comme «Tenet», notant que le public conservateur de la région préfère les comédies et les drames axés sur la famille.

La pandémie a fermé son théâtre vieux de 95 ans jusqu’à la fin octobre. Puis, parce que la région Aurora est entrée dans la désignation COVID «orange», elle a dû arrêter de servir du pop-corn parce qu’il était considéré comme «manger à l’intérieur».

«Ça tue», dit-elle. Elle note que les revenus des films sont tombés à rien – elle a montré des films de Noël gratuitement – mais elle réalise un petit profit grâce à une boutique de pop-corn gastronomique adjacente et à la location de salles pour des événements d’entreprise. Les magasins VIllage ont sollicité des dons pour le théâtre, amassant environ 2 000 $. Heureusement, elle commencera à montrer « Wonder Woman » samedi, mais elle ne sait pas comment cela se produira.

Une patronne Wendy Alpin, 54 ans, voit tous les films à l’Aurora. Elle a grandi en ville et le théâtre ramène des souvenirs d’enfance. Elle ne se soucie pas du tout des sièges ou des fauteuils inclinables du stade.

«Je ne vais pas au cinéma pour m’étirer et m’étendre», dit-il. «Je préfère m’asseoir» et regarder le film. Elle aime aussi voir des voisins qu’elle connaît.

Kinsella dit que l’aide fédérale «nous serait d’une grande aide. «Cela nous permettrait de reconstruire.»

Pendant ce temps, «il est difficile d’être motivé», dit-elle. «C’est très effrayant ce que le virus a fait aux petites entreprises … Y aura-t-il autre chose» après la crise sanitaire?

À court terme, dit-elle, «je devrai peut-être passer en hibernation» et refermer temporairement l’Aurora.