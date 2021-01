Les trois quarts des patients atteints de COVID-19 suivis après leur sortie d’un hôpital de Wuhan avaient plus d’un symptôme six mois plus tard, a révélé une étude chinoise.

L’étude de près de 2000 patients, sorti la semaine dernière dans The Lancet,32656-8 / fulltext) aide à dévoiler les conséquences à long terme du virus qui est apparu pour la première fois en décembre 2019 et a depuis parcouru le monde, tuant 1,9 million de personnes.

Les symptômes les plus courants six mois après l’hospitalisation étaient la fatigue ou la faiblesse musculaire et les troubles du sommeil, ont déclaré les auteurs de l’étude, 76% des patients ayant signalé au moins un symptôme 6 mois après l’apparition des symptômes.

Une fatigue ou une faiblesse musculaire a été signalée chez 63% des patients, tandis que des troubles du sommeil ont été signalés chez 23% des participants à l’étude. Une anxiété ou une dépression a été rapportée chez 23% des patients évalués dans l’étude.

L’étude a inclus 1733 patients de l’hôpital Jin Yin-tan de Wuhan et s’est achevée entre juin et septembre 2020.

Un total de 2469 patients atteints de COVID-19 sont sortis de cet hôpital entre le 7 janvier et le 29 mai 2020, mais certains patients n’ont pas été inclus.

Trente-trois patients n’ont pas été inclus dans l’étude parce qu’ils sont décédés après avoir été libérés en raison d’une «exacerbation d’une maladie pulmonaire, cardiaque et rénale sous-jacente».

Trois patients ont développé des AVC et un patient avait un caillot de sang dans son poumon.

L’âge médian des participants à l’étude était de 57 ans et la comorbidité la plus courante était l’hypertension suivie du diabète et des maladies cardiovasculaires.

L’étude chinoise a révélé que ceux qui étaient plus gravement malades pendant leur séjour à l’hôpital avaient une insuffisance pulmonaire plus grave et une «imagerie thoracique anormale».

De nombreux chercheurs s’inquiètent des conséquences à long terme du COVID-19, même certains patients présentant des cas plus bénins déclarant qu’ils souffrent également des symptômes du virus depuis des mois.

Une enquête récente entre le Royaume-Uni et les États-Unis auprès de patients souffrant de symptômes à long terme du COVID-19, surnommée « Long Covid », a déclaré que la plupart des patients n’étaient pas revenus aux niveaux de travail précédents après six mois et que beaucoup ne s’étaient toujours pas rétablis sept mois après l’infection. .

Dans cette étude, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs et a été publiée sur un serveur de pré-impression, 205 symptômes dans 10 systèmes d’organes ont été enregistrés.

Soixante-dix-huit pour cent des personnes touchées étaient des femmes et seulement 8% avaient été hospitalisées.

Environ 96% d’entre eux ont signalé des symptômes qui duraient au-delà de 90 jours.