COVID: les sous-variantes d’Omicron pourraient alimenter la bosse dans les cas

Alors que l’été approche et que les mesures de santé liées au COVID-19 continuent de se relâcher, les experts affirment que la montée des sous-variantes d’Omicron pourrait entraîner un autre pic de cas au Canada.

Les sous-variantes de BA.4 et BA.5 ont alimenté le nombre croissant de cas aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde. Au Canada, les deux variantes représentaient respectivement 3,9% et 6,5% des cas de COVID-19, selon des échantillons prélevés la semaine du 29 mai. Les cas de BA.2.12.1, une autre sous-variante en croissance, représentent également 40,5% de cas.

Lors d’une conférence de presse vendredi, la médecin hygiéniste en chef du Canada, la Dre Theresa Tam, a noté la croissance de ces sous-variantes, affirmant qu’elles avaient « démontré un avantage de croissance dans l’évasion immunitaire supplémentaire » par rapport aux variantes précédentes, citant la diminution de l’immunité vaccinale et l’évolution virale.

« Nous ne nous attendons pas à ce que nos progrès soient linéaires, donc maintenir la préparation à une résurgence potentielle qui pourrait avoir un impact grave est notre meilleur avantage », a déclaré Tam aux journalistes.

Le Dr Kashif Pirzada, médecin urgentiste de Toronto, affirme que la montée de ces sous-variantes montre à quelle vitesse le virus peut muter.

« Il évolue pour battre notre immunité et notre vaccin et il semble que nous allons être dans un monde où nous avons des vagues tous les deux à trois mois », a-t-il déclaré samedi à CTV News Channel. « Ce qui est fou, c’est que l’immunité contre une infection antérieure, même si vous avez contracté Omicron lors de la vague de janvier ou du mois dernier, cela peut ne pas vous protéger de cette variante car elle est suffisamment différente pour que votre immunité ne soit pas assez forte pour cela. . »

Au Portugal, où la variante BA.5 représentait 87% des cas au 30 mai, les hospitalisations ont augmenté en conséquence. La semaine dernière, les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé que BA.4 et BA.5 représentent désormais respectivement 8,3% et 13,3% des cas de COVID-19 aux États-Unis.

« Si vous regardez des pays comme le Portugal, qui a obtenu la variante BA.5 … c’est l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde et vous constatez une augmentation des hospitalisations là-bas. Donc, cela pourrait être un avertissement pour nous, » dit Pirzada. « Espérons que le temps estival ici et que les écoles sont fermées maintenant nous empêcheront d’aller aussi mal, mais cela signifie que nous devons être prudents. »

Le Dr Zain Chagla, professeur agrégé à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario, et médecin spécialiste des maladies infectieuses au St. Joseph’s Healthcare Hamilton, dit qu’on ne sait toujours pas ce qui se passera au Canada.

Le Portugal, par exemple, a connu une grande vague de cas BA.4 et BA.5, mais a eu un nombre relativement faible de cas BA.2, similaire à l’Afrique du Sud, a-t-il déclaré dimanche dans un e-mail à CTVNews.ca.

Mais le Portugal connaît également un « pourcentage décent » de réinfections, les personnes âgées semblant être les plus susceptibles de tomber malades, dit-il.

Après avoir mis environ six semaines pour culminer au Portugal, Chagla dit qu’une autre vague de cas d’Omicron pourrait frapper le Canada au cours des prochaines semaines, avec des espaces intérieurs, de grande capacité et mal ventilés présentant un plus grand risque de transmission de COVID-19.

« À ce stade, les gens devraient s’engager avec ce [they] se sentent à l’aise, mais reconnaissant que les taux communautaires augmentent, l’exposition dans ces contextes augmente également », a déclaré Chagla. « Le masquage avec un masque bien ajusté… ajoute une protection dans certains de ces paramètres.

Il recommande que les personnes à haut risque de contracter le COVID-19 soient à jour de leurs vaccinations, y compris les troisième et quatrième doses. Les Canadiens devraient également savoir où et comment se faire tester si des symptômes se développent, ainsi que comment avoir accès aux traitements, qui sont à la fois largement disponibles au Canada et peuvent réduire le risque d’hospitalisation liée à la COVID-19.

Actuellement, le Canada connaît de faibles taux de cas et d’hospitalisations et Tam a déclaré que l’Agence de la santé publique du Canada se sent « prudemment optimiste quant à la trajectoire actuelle ».

« Si vous comparez où nous en sommes maintenant, par rapport à où nous étions, vous savez, il y a un mois et deux mois, nous faisons tellement mieux », a déclaré vendredi à CTV News le spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Isaac Bogoch.

Cependant, Bogoch pense qu’il pourrait y avoir une « augmentation estivale des cas, selon la façon dont cela se déroule », citant des données sur les eaux usées en Ontario montrant une récente augmentation des concentrations de SRAS-CoV-2.

« Il montre une légère bosse dans le signal, et je ne pense pas que ce soit juste un scintillement », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est la vraie affaire parce que si vous regardez les différentes régions de l’Ontario et que ce n’est pas géographiquement unique à une région. Vous voyez ce signal dans plusieurs régions géographiques. »

Les données sur les eaux usées en Ontario montrent une récente augmentation des concentrations de SRAS-CoV-2 depuis le début du mois de juin. (Table des sciences de l’Ontario)