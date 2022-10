COVID : les sous-variantes BA.2.75 et BQ 1.1 pourraient entraîner une nouvelle vague

Deux nouvelles sous-variantes de la souche Omicron de COVID-19 identifiées ces derniers mois pourraient alimenter une augmentation des cas et des hospitalisations au Canada pendant l’automne et l’hiver, selon des experts en maladies infectieuses.

Les experts disent que les variantes, étiquetées BQ.1.1 et BA.2.75, se répandent rapidement dans plusieurs pays. BQ.1.1 est une sous-variante de BA.5 et a également été identifié au Royaume-Uni où les cas ont explosé ces dernières semaines, tandis que BA. 275, que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a qualifié de variante “d’intérêt” en septembre, se répand rapidement en Inde et à Singapour.

La variante Omicron et ses sous-variantes représentent 99,9% des infections séquencées au cours des 30 derniers jours, selon l’Organisation mondiale de la santé. BA.5 continue d’être la souche dominante, représentant 80,8% des séquences, mais d’autres sous-variantes émergent, notamment celles de la famille BA.2, qui comprend BA.275, selon l’organisation.

Malgré la dernière mise à jour épidémiologique de l’OMS publiée mercredi, qui a signalé que les cas de COVID-19 dans le monde ont diminué de 6% à 2,9 millions d’infections, par rapport à la semaine dernière, les experts en maladies infectieuses au Canada se méfient de l’impact que ces nouvelles souches pourraient avoir dans les provinces. , territoires au cours des prochains mois.

CE QUE DISENT LES EXPERTS

“Globalement, nous avons retiré toutes les protections et nous l’avons laissé se déchirer un peu partout”, a déclaré Colin Furness, épidémiologiste et professeur adjoint à la Dalla Lana School of Public Health de l’Université de Toronto, à CTVNews.ca via un téléphone. appel.

« Nous créons une énorme boîte de Pétri pour la biodiversité. Omicron a eu toutes les chances de muter et de varier, et il en profite », a-t-il déclaré.

Furness dit que le plus gros problème est qu’il y a un “nombre infini” d’autres variantes en développement.

“Donc, que ce soit ces deux-là ou deux autres, ce que nous faisons vraiment, c’est que nous formons Omicron pour qu’il s’adapte à de nouvelles circonstances… y compris une population hautement vaccinée”, a déclaré Furness.

“Cela développe une capacité à être plus immunitaire”, a-t-il déclaré.

Des mesures de santé publique réduites ou abandonnées ont créé une fenêtre d’opportunité pour la variante Omicron de développer davantage de sous-variantes d’évasion immunitaire, a déclaré Furness. Moins de restrictions dans le monde signifie plus de cas, car des millions de cas sont encore enregistrés par jour, et plus de cas signifie que le virus a plus de possibilités de muter, a-t-il expliqué.

Horacio Bach, professeur adjoint de clinique à la Division des maladies infectieuses de l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré à CTVNews.ca via une entrevue téléphonique que ces sous-variantes ont appris à changer pour que le système immunitaire de leurs hôtes ne les reconnaisse pas, provoquant la l’hôte est plus vulnérable à l’infection.

“Nous avons une nouvelle variante qui échappe (au système immunitaire) (et) les anticorps que nous avons ne sont pas si bons pour prévenir l’infection”, a-t-il déclaré.

« Ces virus se multiplient à un tel niveau parce que les protections physiques ne sont pas en place. Nous voulons [the virus] les terrains se multiplient de plus en plus, ils se multiplient si vite », a-t-il ajouté.

La dernière mise à jour épidémiologique de l’OMS montre également que les cas en Europe augmentent. Les infections signalées ont augmenté de 8 % par rapport à la semaine dernière, et onze pays de la région ont signalé des cas de 20 % ou plus que la semaine précédente, selon l’organisation.

Ce qui se passe en Europe est ce que les Canadiens devraient surveiller, a déclaré Bach.

LE VACCIN BIVALENT SERA-T-IL EFFICACE CONTRE CES VARIANTES ?

Le nouveau vaccin bivalent qui est maintenant disponible au Canada est destiné à cibler la variante Omicron avec la souche COVID-19 originale, a déclaré Bach. Il dit qu’il est possible que le vaccin bivalent ne fonctionne pas contre les futures variantes car il peut devenir difficile pour les scientifiques développant des vaccins de suivre le nombre de variantes différentes qui émergent.

L’efficacité du nouveau vaccin bivalent contre les nouvelles sous-variantes (voulons-nous dire existantes ou nouvelles à venir ?) est inconnue et la réponse émergera au fur et à mesure que les infections percées seront suivies, a déclaré Bach.

Une étude, publiée en septembre dans le New England Journal of Medicine, a révélé que les traitements utilisés pour améliorer les symptômes d’une infection au COVID-19, notamment le remdesivir, le molnupiravir et le nirmatrelvir, peuvent également être efficaces contre la sous-variante BA.275, mais des médicaments tels que REGEN COV peut être moins efficace. Ces médicaments sont des médicaments antiviraux et peuvent agir en empêchant un virus de se multiplier davantage dans le corps.

Les chercheurs ont déclaré qu’il était encore trop tôt pour dire si l’une ou l’autre de ces nouvelles sous-variantes pourrait devenir la souche dominante de COVID-19 dans le monde. La souche dominante actuelle est BA.5, selon l’OMS.

Une autre étude, publiée en septembre dans la revue scientifique Cell Host and Microbe, a révélé que la sous-variante BA.275 a une “résistance à la neutralisation améliorée” par rapport à la variante originale B.A2, ce qui signifie qu’elle est plus susceptible d’échapper au système immunitaire.

Sameer Elsayed, professeur de maladies infectieuses et de microbiologie à l’Université Western, a déclaré à CTVNews.ca via un entretien téléphonique que de nouvelles sous-variantes pourraient être résistantes aux vaccins ainsi qu’aux traitements COVID-19 actuels.

«Nous poursuivons essentiellement une cible mouvante avec nos interventions thérapeutiques et de santé publique», a-t-il déclaré.

SAVONS-NOUS COMMENT CELA AFFECTERA L’AUTOMNE ET L’HIVER ?

Actuellement, partout au Canada, il y a eu une légère augmentation des hospitalisations signalées pour la COVID-19, selon les données publiées par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Entre le 26 septembre et le 3 octobre, les données montrent que les hospitalisations sont passées de 4 557 à 5 070.

Mais les trois experts en maladies infectieuses avec lesquels CTVNews.ca s’est entretenu ont déclaré qu’on ne savait pas exactement comment les nouvelles sous-variantes pourraient avoir un impact sur le Canada.

Cependant, avec l’abandon des mesures de santé publique, les Canadiens devraient s’attendre à une transmission accrue, a déclaré Elsayed.

De plus, la hausse des cas au Royaume-Uni « annonce » ce qui se produira probablement au Canada quelques mois ou semaines plus tard, a-t-il déclaré.

La préoccupation concernant une éventuelle augmentation des cas à l’automne et à l’hiver, potentiellement alimentée par de nouvelles sous-variantes, est le risque pour les personnes âgées et celles à haut risque, a-t-il expliqué.

“Une fois que vous commencez à toucher ces variantes ou sous-variantes très résistantes, il y a un risque que [older people] n’aura pas une très bonne immunité… et puis nous n’aurons pas de bons traitements qui fonctionnent bien », a-t-il déclaré.

Ce qui serait utile avant l’automne, ce sont les assurances des gouvernements que si les cas explosent, certaines mesures de santé reviendraient, comme le port du masque, a déclaré Furness.

Le simple fait de surveiller le nombre de cas ne fera rien, s’il n’est pas couplé avec des actions, a-t-il expliqué.

“Si le gouvernement était capable de dire:” Regardez, voici notre barème des eaux usées, quand il arrive à ce niveau, nous mettons des masques “… sinon vous pouvez regarder les hospitalisations, les eaux usées, vous pouvez compter les absences de l’école … mais ce n’est pas va faire n’importe quoi mais prendre note de ce qui se passe », a-t-il dit.

“Cela ne va pas nous équiper pour répondre ou pour protéger”, a-t-il déclaré.