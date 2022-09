COVID: les risques de caillots sanguins sont encore plus élevés un an après l’infection, selon une étude

Le risque de développer un caillot sanguin est resté élevé près d’un an après une infection au COVID-19, selon une nouvelle étude britannique qui a examiné les dossiers de santé de 48 millions d’adultes non vaccinés, couvrant la quasi-totalité des populations adultes anglaises et galloises, depuis le premier année de la pandémie.

Dans un article évalué par des pairs publié par la revue Circulation de l’American Heart Association, les chercheurs ont estimé qu’en 2020, le COVID-19 avait entraîné plus de 10 500 crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux et autres événements liés aux caillots sanguins supplémentaires en Angleterre et au Pays de Galles. Alors que les risques excédentaires étaient globalement faibles et diminuaient avec le temps, les chercheurs ont tout de même constaté que les chances de développer une thromboembolie veineuse (TEV) à la suite d’un diagnostic de COVID-19 restaient presque deux fois plus élevées jusqu’à 49 semaines après un test positif, par rapport aux personnes qui n’ont pas été diagnostiqués avec l’infection virale.

Les TEV sont des caillots sanguins dans les veines, ce qui, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, est une maladie grave et sous-diagnostiquée, mais évitable, qui peut entraîner une invalidité et la mort. Un caillot dans les poumons est un exemple de TEV. La thrombose artérielle est un caillot qui se développe dans une artère et qui est également potentiellement dangereux.

“Nous sommes rassurés que le risque diminue assez rapidement – en particulier pour les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux – mais la découverte qu’il reste élevé pendant un certain temps met en évidence les effets à plus long terme du COVID-19 que nous commençons seulement à comprendre”, a déclaré l’étude. co-responsable, Jonathan Sterne, professeur de statistiques médicales et d’épidémiologie à l’Université de Bristol, dans un communiqué. Sterne est également directeur du NIHR Bristol Biomedical Research Center et directeur de Health Data Research UK South West.

Comme des études précédentes sur les caillots sanguins, l’équipe dirigée par les universités de Bristol, Cambridge et Édimbourg, et l’Université de Swansea, a également constaté que les risques de développer une maladie vasculaire augmentaient “nettement plus haut” au cours de la première à deux semaines suivant la confirmation de COVID- 19, un risque qui a diminué avec le temps. Contrairement aux (risques de ?) thromboses artérielles, qui diminuaient rapidement après l’infection initiale, les risques de TEV restaient cependant plus élevés. Les chercheurs ont découvert que les incidences relatives de la thrombose artérielle et de la TEV restaient plus élevées plus longtemps, en particulier chez les patients hospitalisés.

Dans l’ensemble, l’équipe a constaté qu’au cours de la première semaine de test positif pour COVID-19, les patients étaient 21 fois plus susceptibles d’avoir des caillots bloquant les artères, ce qui peut entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Ce risque est tombé à 1,3 fois plus probable après six mois. Pour la VTE, les risques élevés sont passés de 33 fois plus probables la première semaine à 1,8 fois entre 27 et 49 semaines.

Bien qu’il y ait peu d’association entre le COVID-19 et les risques de caillots sanguins selon l’âge, les chercheurs ont découvert que les Noirs et les Asiatiques, et ceux ayant des antécédents de caillots sanguins, étaient plus à risque que les patients blancs. Ceux qui n’ont que des cas légers ou modérés de COVID-19 ont également été touchés, bien que leur excès de risque soit généralement inférieur à ceux qui ont des infections graves.

“Nous avons montré que même les personnes qui n’étaient pas hospitalisées couraient un risque plus élevé de caillots sanguins lors de la première vague”, a déclaré Angela Wood, professeur de biostatistique à l’Université de Cambridge et co-responsable de l’étude.

“Bien que le risque pour les individus reste faible, l’effet sur la santé publique pourrait être substantiel et les stratégies de prévention des événements vasculaires seront importantes alors que nous continuons à travers la pandémie.”

L’équipe de recherche a utilisé des dossiers de santé électroniques anonymisés sur l’ensemble de la population anglaise et galloise du 1er janvier au 7 décembre 2020 pour analyser les données, notamment en examinant la gravité de l’infection au COVID-19 d’un patient, les données démographiques des patients et leurs antécédents médicaux. l’histoire. Les données recueillies auraient été antérieures à la campagne de vaccination de masse et avant que des variantes telles que Delta et Omicron ne deviennent dominantes.

«Le grand nombre d’infections au COVID-19 en Angleterre et au Pays de Galles en 2020 et 2021 a probablement causé un fardeau supplémentaire substantiel de thromboses artérielles et de TEV», ont écrit les auteurs de l’article, recommandant que des stratégies préventives comme un examen de la santé avec un soins primaires médecin et la prise en charge des patients à haut risque pourraient aider à réduire l’incidence des caillots sanguins dangereux. Ils ont noté que l’inverse s’est produit pendant la pandémie – moins de patients ont consulté des médecins, ce qui a entraîné moins de contrôles de santé de routine pour les personnes souffrant de problèmes médicaux chroniques et moins d’ordonnances données aux patients pour des médicaments qui peuvent aider à réduire la tension artérielle et le cholestérol.

Les chercheurs ont noté certaines limites à l’étude, notamment le fait que les patients décédés dans des maisons de soins infirmiers à la suite d’un événement lié à un caillot sanguin n’ont peut-être pas été enregistrés en tant que tels, en raison d’un manque de ressources de diagnostic par exemple. Certaines personnes souffrant de cas plus bénins de coagulation sanguine peuvent également avoir évité d’aller chez le médecin ou à l’hôpital en raison de craintes d’attraper le COVID-19. Les données recueillies n’incluaient pas non plus d’informations sur certaines formes plus bénignes de caillots. En outre, les auteurs ont noté que les tests de dépistage du COVID-19 n’étaient pas largement disponibles pour les cas bénins ou asymptomatiques au cours des premiers jours de la pandémie.

Pour l’avenir, les chercheurs étudient les données d’après 2020 pour mieux comprendre l’impact des vaccinations et d’autres variantes sur la santé vasculaire.