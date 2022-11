COVID: les protestations contre le verrouillage strict frappent les villes chinoises

Taipei, Taiwan –

Les protestations contre les politiques strictes de “zéro-COVID” de la Chine ont refait surface à Shanghai et à Pékin dimanche après-midi, poursuivant une série de manifestations qui se sont propagées à travers le pays depuis qu’un incendie meurtrier d’appartement dans la ville d’Urumqi, au nord-ouest, a conduit à des questions sur un anti-virus aussi rigide. les mesures.

Des foules se sont levées et ont filmé alors que la police commençait à bousculer les personnes qui s’étaient rassemblées dans la même rue à Shanghai où la police en avait évacué des centaines avec force quelques heures auparavant.

Ils ont crié : « Nous ne voulons pas de tests PCR, nous voulons la liberté ! selon un témoin qui n’a pas voulu être nommé par crainte de représailles.

Depuis vendredi, les gens ont organisé des manifestations à travers la Chine, où les manifestations de rue sont extrêmement rares. Mais la colère et la frustration ont éclaté à la suite de la mort d’un incendie dans un immeuble à Urumqi qui, selon le public, a été causé par des mesures de verrouillage excessives qui ont retardé les secours.

Une liste participative sur les réseaux sociaux a montré qu’il y avait eu des manifestations dans 50 universités. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux indiquant avoir été filmées à Nanjing dans l’est, Guangzhou au sud, Pékin au nord et dans au moins cinq autres villes montraient des manifestants se battant avec la police en tenue de protection blanche ou démantelant des barricades utilisées pour sceller les quartiers. L’Associated Press n’a pas pu vérifier de manière indépendante toutes les manifestations.

En ligne, des vidéos des scènes ont rapidement émergé. Certaines des vidéos les plus partagées provenaient de Shanghai, qui avait subi un verrouillage dévastateur au printemps au cours duquel les gens avaient du mal à sécuriser les produits d’épicerie et les médicaments et ont été placés de force en quarantaine centralisée.

Dans les premières heures sombres de dimanche, debout sur la route qui porte le nom d’une ville du Xinjiang où au moins 10 personnes venaient de mourir dans l’incendie d’un appartement, les manifestants ont scandé “Xi Jinping ! Démissionnez ! PCC ! Démissionnez”.

Un manifestant qui a chanté avec la foule a confirmé que les gens avaient crié pour la destitution de Xi Jinping, le dirigeant chinois – des mots que beaucoup n’auraient jamais pensé avoir été prononcés dans l’une des plus grandes villes de Chine.

Des centaines de manifestants s’étaient rassemblés dans une rue de Shanghai à partir de samedi vers minuit. Ils se sont divisés en deux sections différentes de Middle Urumqi Road. Il y avait un groupe qui était plus calme et a apporté des bougies, des fleurs et des pancartes honorant ceux qui sont morts dans l’incendie de l’appartement. L’autre, a déclaré un manifestant qui a refusé d’être nommé par peur d’être arrêté, était plus actif, criant des slogans et chantant l’hymne national.

L’énergie était encourageante, a déclaré le manifestant. Les gens ont appelé à des excuses officielles pour les morts dans l’incendie d’Urumqi. D’autres ont évoqué le massacre de la place Tiananmen en 1989 au cours duquel le Parti communiste au pouvoir avait ordonné aux troupes de tirer sur des manifestants étudiants. Un individu ouïghour de souche a partagé ses expériences de discrimination et de violence policière.

“Tout le monde pense que les Chinois ont peur de sortir et de protester, qu’ils n’ont pas le courage”, a déclaré le manifestant qui a déclaré que c’était sa première manifestation. “En fait, dans mon cœur, j’ai aussi pensé à cela. Mais ensuite, quand j’y suis allé, j’ai trouvé que l’environnement était tel que tout le monde était très courageux.”

Au début, la scène était paisible. Vers 3 heures du matin, c’est devenu violent. La police a commencé à encercler les manifestants et a dispersé le premier groupe plus actif avant qu’ils ne viennent chercher le second qui avait apporté des fleurs. L’objectif était d’éloigner les gens de la rue principale.

Un manifestant qui n’a donné que son nom de famille, Zhao, a déclaré qu’un de ses amis avait été battu par la police et que deux autres avaient été aspergés de gaz poivré. Il a déclaré que la police avait piétiné ses pieds alors qu’il tentait de les empêcher d’emmener son ami. Il a perdu ses chaussures dans le processus et a quitté la manifestation pieds nus.

Zhao dit que les manifestants ont crié des slogans tels que “(Nous) ne voulons pas de PCR (tests), mais voulons la liberté”, en référence à la manifestation organisée par un homme seul à Pékin avant le 20e congrès du Parti communiste à Pékin en octobre.

Après trois ans de fermetures sévères qui ont laissé les gens confinés chez eux pendant des semaines, l’incendie du Xinjiang semble avoir finalement brisé la capacité du public chinois à tolérer les mesures sévères.

L’approche de la Chine pour contrôler le COVID-19 avec des confinements stricts et des tests de masse a été saluée par ses propres citoyens comme minimisant les décès à un moment où d’autres pays subissaient des vagues dévastatrices d’infections. Xi avait présenté cette approche comme un exemple de la supériorité du système chinois par rapport à l’Occident et en particulier aux États-Unis, qui avaient politisé l’utilisation de masques et avaient eu des difficultés à mettre en place des verrouillages généralisés.

Au cours des dernières semaines, cette attitude a changé alors que les tragédies sous l’application excessive du “zéro COVID” se sont accumulées.

À Shanghai, des centaines de policiers ont fait la queue, formant des groupes autour des manifestants dans le but de les éliminer, ont déclaré les manifestants. Après quelques heures d’efforts, la police a divisé les manifestants en petits groupes, les faisant sortir d’Urumqi Road.

Vers 5 heures du matin dimanche, la police avait réussi à dégager la foule.

Le manifestant qui a refusé d’être nommé a déclaré avoir vu plusieurs personnes être emmenées, forcées par la police à monter dans des camionnettes, mais n’a pas pu les identifier. Une tentative de crowdsourcing en ligne a jusqu’à présent identifié six personnes en train d’être emmenées, sur la base d’images et de vidéos de la nuit, ainsi que d’informations fournies par ceux qui connaissaient le détenu. Parmi les détenus se trouve une jeune femme qui n’est connue que sous son surnom “Little He”.

Des affiches ont circulé en ligne appelant à de nouvelles actions à Shanghai et à Chengdu, une grande ville du sud-ouest de la Chine, dimanche soir. La manifestation de Shanghai a appelé à la libération de ceux qui ont été emmenés.

A Pékin, les étudiants de la meilleure université du pays, l’Université Tsinghua, ont organisé une manifestation dimanche après-midi devant l’une des cafétérias de l’école. Trois jeunes femmes s’étaient tenues là initialement avec un simple message de condoléances pour les victimes de l’incendie de l’appartement d’Urumqi, selon un témoin, qui a refusé d’être nommé par crainte de représailles.

Les étudiants criaient “liberté d’expression” et chantaient l’Internationale. Le secrétaire adjoint du parti de l’école est arrivé à la manifestation, promettant d’organiser une discussion à l’échelle de l’école.

Pendant ce temps, deux villes du nord-ouest de la Chine, où les habitants sont confinés chez eux depuis jusqu’à quatre mois, ont assoupli certains contrôles antivirus dimanche après des manifestations publiques vendredi.

Urumqi, où l’incendie s’est produit, est une ville de 4,8 millions d’habitants et capitale de la région du Xinjiang, ainsi que la plus petite ville de Korla se préparaient à rouvrir les marchés et autres commerces dans les zones jugées à faible risque de transmission du virus et à redémarrer les bus , service ferroviaire et aérien, ont rapporté les médias d’État.

—



L’écrivain d’Associated Press, Dake Kang à Pékin, a contribué à ce rapport.