COVID: les protestations contre le verrouillage strict frappent les villes chinoises

SHANGHAI –

Les manifestants irrités par les mesures anti-virus strictes ont appelé le puissant dirigeant chinois à démissionner, une réprimande sans précédent alors que les autorités d’au moins huit villes ont eu du mal à réprimer les manifestations dimanche qui représentent un rare défi direct au Parti communiste au pouvoir.

La police a utilisé du gaz poivré pour chasser les manifestants à Shanghai qui ont appelé à la démission de Xi Jinping et à la fin du régime du parti unique, mais quelques heures plus tard, les gens se sont de nouveau rassemblés au même endroit. La police a de nouveau dispersé la manifestation et un journaliste a vu des manifestants arrêtés être emmenés dans un bus.

Les manifestations – qui ont commencé vendredi et se sont étendues à des villes comme la capitale, Pékin, et à des dizaines de campus universitaires – sont la manifestation d’opposition au parti au pouvoir la plus répandue depuis des décennies.

Dans une vidéo de la manifestation à Shanghai vérifiée par l’Associated Press, les chants résonnaient haut et fort : « Xi Jinping ! Démissionnez ! PCC ! Démissionnez !

Xi, le dirigeant le plus puissant depuis au moins les années 1980, s’est octroyé un troisième mandat de cinq ans en octobre à la tête du parti au pouvoir. Certains s’attendent à ce qu’il essaie de rester au pouvoir à vie.

Trois ans après l’apparition du virus, la Chine est le seul grand pays qui tente encore d’arrêter la transmission du COVID-19. Sa stratégie “zéro COVID” a suspendu l’accès aux quartiers pendant des semaines. Certaines villes effectuent des tests de virus quotidiens sur des millions d’habitants.

Cela a maintenu le nombre d’infections en Chine inférieur à celui des États-Unis et d’autres grands pays, mais l’acceptation du public s’est émoussée. Les personnes mises en quarantaine chez elles dans certaines régions disent manquer de nourriture et de médicaments. Le parti au pouvoir a fait face à la colère du public suite au décès de deux enfants dont les parents ont déclaré que les contrôles antivirus ont entravé les efforts pour obtenir une aide médicale.

Des manifestations ont éclaté après qu’un incendie s’est déclaré jeudi et a tué au moins 10 personnes dans un immeuble d’appartements de la ville d’Urumqi, dans le nord-ouest, où certains sont enfermés chez eux depuis quatre mois. Cela a provoqué une vague de questions en colère en ligne pour savoir si les pompiers ou les personnes essayant de s’échapper étaient bloqués par des portes verrouillées ou d’autres restrictions antivirus.

Environ 300 manifestants se sont rassemblés samedi soir à Shanghai, dont la plupart des 25 millions de personnes ont été confinées chez elles pendant près de deux mois à partir de fin mars.

Dans une rue portant le nom d’Urumqi, un groupe de manifestants a apporté des bougies, des fleurs et des pancartes honorant ceux qui sont morts dans l’incendie. Un autre, selon un manifestant qui a insisté sur l’anonymat, était plus actif, criant des slogans et chantant l’hymne national.

Le manifestant et un autre, qui n’a donné que son nom de famille, Zhao, ont confirmé les chants contre Xi. Comme d’autres qui ont parlé à l’AP des manifestations, ils ne voulaient pas être identifiés par crainte d’arrestation ou de représailles.

L’atmosphère de la manifestation a encouragé les gens à parler de sujets considérés comme tabous, notamment la répression de 1989 contre les manifestations pro-démocratie de la place Tiananmen, a déclaré le manifestant anonyme.

Certains ont appelé à des excuses officielles pour les morts dans l’incendie d’Urumqi dans la région du Xinjiang. Un membre du groupe ethnique ouïghour du Xinjiang, qui a été la cible d’une répression sécuritaire qui comprend des détentions massives, a partagé ses expériences de discrimination et de violence policière.

“Tout le monde pense que les Chinois ont peur de sortir et de protester, qu’ils n’ont pas le courage”, a déclaré le manifestant, qui a déclaré que c’était sa première manifestation. “En fait, dans mon cœur, je pensais aussi de cette façon. Mais ensuite, quand j’y suis allé, j’ai trouvé que l’environnement était tel que tout le monde était très courageux.”

La scène a tourné à la violence dimanche matin. Des centaines de policiers ont dispersé le groupe le plus actif avant qu’ils ne viennent pour la seconde alors qu’ils tentaient d’éloigner les gens de la rue principale. Le manifestant a déclaré avoir vu des personnes être emmenées, forcées par la police à monter dans des camionnettes, mais n’a pas pu les identifier.

Zhao a déclaré qu’un de ses amis avait été battu par la police et que deux autres avaient été aspergés de gaz poivré. Il a perdu ses chaussures et est parti pieds nus.

Il a déclaré que les manifestants ont crié des slogans, dont un qui est devenu un cri de ralliement : “(Nous) ne voulons pas de PCR (tests), mais voulons la liberté”.

Dimanche après-midi, les foules sont revenues au même endroit et ont de nouveau protesté contre les tests PCR. Les gens se sont levés et ont filmé pendant que la police bousculait les gens.

Des agents portant des masques chirurgicaux et des gilets de sécurité jaunes ont dit à la foule d’environ 300 spectateurs de partir mais semblaient essayer d’éviter une confrontation. Il n’y avait aucun signe de boucliers ou d’autre équipement anti-émeute.

À Pékin, un groupe d’environ 200 personnes s’est rassemblé dans un parc du côté est de la capitale et a brandi des feuilles de papier vierges, symbole de défi à la censure omniprésente du parti au pouvoir.

“La politique de confinement est si stricte”, a déclaré un manifestant, qui n’a donné que son nom de famille, Li. “Vous ne pouvez pas le comparer à n’importe quel autre pays. Nous devons trouver une issue.”

Des publications sur les réseaux sociaux ont indiqué qu’il y avait également eu des manifestations dans 50 universités.

Environ 2 000 étudiants de l’alma mater de Xi, l’Université Tsinghua de Pékin, se sont réunis pour exiger un assouplissement des contrôles antivirus, selon des publications sur les réseaux sociaux. Les étudiants ont crié “liberté d’expression!” et chanté l’Internationale, l’hymne socialiste.

Les manifestants sont partis après que le secrétaire adjoint du Parti communiste de l’université ait promis d’organiser une discussion à l’échelle de l’école.

Des vidéos sur les réseaux sociaux qui indiquaient avoir été filmées à Nanjing dans l’est, à Guangzhou dans le sud et dans au moins six autres villes montraient des manifestants se battant avec la police en tenue de protection blanche ou démantelant des barricades utilisées pour sceller les quartiers. L’Associated Press n’a pas pu vérifier si toutes ces manifestations avaient eu lieu ni où.

Le groupe de défense des droits de l’homme Amnesty International a appelé Pékin à autoriser une manifestation pacifique.

“La tragédie de l’incendie d’Urumqi a inspiré une bravoure remarquable dans toute la Chine”, a déclaré la directrice régionale du groupe, Hanna Young, dans un communiqué. “Ces manifestations sans précédent montrent que les gens sont au bout de leur tolérance aux restrictions excessives du COVID-19.”

Urumqi et une petite ville du Xinjiang, Korla, ont assoupli certains contrôles antivirus dans ce qui semblait être une tentative d’apaiser le public après les manifestations de vendredi.

Les marchés et autres entreprises rouvriront dans les zones jugées à faible risque de transmission de virus et les services de bus, de train et d’avion reprendront, ont rapporté les médias d’État. Ils n’ont donné aucune indication si les résidents des zones à haut risque seraient autorisés à sortir de chez eux.

Wu a rapporté de Taipei, Taiwan.