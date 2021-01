Les personnes les plus pauvres du monde mettront plus d’une décennie avant de retrouver leur situation financière d’avant la pandémie, a déclaré Oxfam.

En revanche, les plus riches ont récupéré leurs pertes dues à l’épidémie de coronavirus en seulement neuf mois.

L’organisme de bienfaisance a souligné à quel point la pandémie de COVID-19 a rendu un monde déjà très inégal encore plus, les 10 milliardaires les plus riches bénéficiant d’une augmentation de richesse qui serait suffisante pour payer un vaccin pour tout le monde.

Les milliardaires ont augmenté leur richesse de 3,9 billions de dollars (321 milliards d’euros) entre le 18 mars et le 31 décembre 2020, les 10 plus riches ayant collectivement vu une augmentation de 540 milliards de dollars (444 milliards d’euros), selon Oxfam.

Les institutions financières mondiales telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l’OCDE ont toutes souligné les dangers d’un monde de plus en plus inégal dans le contexte du COVID-19.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré que l’impact de la crise «sera profond … avec une inégalité accrue menant à des bouleversements économiques et sociaux: une génération perdue dans les années 2020 dont les séquelles se feront sentir pour les décennies à venir».

Dans un rapport qui met la dure réalité de la façon dont la pandémie laisse les riches plus riches et les pauvres plus pauvres, Oxfam avertit que les gouvernements ont «une petite fenêtre de plus en plus étroite» pour reconstruire une économie plus juste et plus équitable.

La Banque mondiale a calculé que si les pays agissent maintenant pour réduire les inégalités, la pauvreté pourrait revenir aux niveaux d’avant la crise en seulement trois ans, plutôt qu’en plus d’une décennie.

Les plus pauvres ont été les plus durement touchés

Le rapport d’Oxfam «The Inequality Virus» examine également comment les plus pauvres du monde ont été les plus touchés par le COVID-19, les résultats en matière de santé étant fortement déterminés par «les inégalités sociales et économiques préexistantes».

En effet, ceux qui vivent dans la pauvreté sont les plus exposés au virus, car ils vivent dans des maisons surpeuplées et sont privés d’eau et d’installations sanitaires.

Les personnes les plus pauvres dans de nombreux pays du monde ont tendance à travailler dans des rôles publics où elles ne peuvent pas travailler à domicile, ce qui signifie qu’elles sont plus exposées au coronavirus.

Et Oxfam signale un certain nombre d’études menées dans plusieurs pays montrant que les taux d’infection et de mortalité ont un gradient social clair.

Par exemple, en Angleterre, la mortalité dans les 10% des zones les plus défavorisées est le double de celle des 10% les moins démunies. Des tendances similaires ont également été observées en France et en Espagne.