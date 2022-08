COVID: les personnes racialisées avaient des taux de mortalité plus élevés, selon StatCan

Une nouvelle étude de Statistique Canada a révélé que certaines populations racialisées au Canada avaient des taux de mortalité significativement plus élevés dus à la COVID-19.

L’analyse a révélé que les Noirs avaient le taux de mortalité le plus élevé, plus de deux fois plus élevé que les personnes non racialisées.

Les Sud-Asiatiques et les Chinois avaient également des taux de mortalité plus élevés que les personnes non racialisées.

L’étude a également révélé que la situation socio-économique d’une personne jouait un rôle dans les décès dus au COVID-19.

Les personnes vivant dans des logements et des appartements à faible revenu et surpeuplés avaient un risque plus élevé de mourir du COVID-19.

L’étude a estimé les taux de mortalité liés à la COVID-19 au Canada en 2020 et les a comparés aux données du recensement récemment publiées de 2016.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 30 août 2022.