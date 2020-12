Les pays les plus riches du monde ont acheté suffisamment de doses de vaccins Covid-19 pour vacciner leur population trois fois plus, tandis que les pays les plus pauvres sont laissés pour compte.

Selon la People’s Vaccine Alliance, 67 pays ne pourront vacciner qu’une personne sur dix.

Pendant ce temps, les pays plus riches ont commandé un excédent, car les données montrent que 14% de la population mondiale ont acheté 53% des vaccins.

Les chiffres révèlent que toutes les doses de Moderna et 96% des Pfizer / BioNTech ont déjà été acquises par des pays riches.

Cela intervient alors que le Royaume-Uni est devenu le premier pays à commencer les vaccinations et a déjà commandé 40 millions de doses du vaccin Covid-19 de Pfizer / BioNTech.

Les États-Unis ont réservé 100 millions de doses du vaccin Pfizer en juillet, tandis que l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas et la France se sont mis d’accord pour 300 millions de doses du vaccin AstraZeneca.

L’organisme international de surveillance des vaccins a déclaré que le Canada avait suffisamment de fournitures pour vacciner chaque Canadien cinq fois.

Alors que le Kenya, le Myanmar, le Nigéria, le Pakistan et l’Ukraine ont signalé à eux deux près de 1,5 million de cas.

Anna Marriott, responsable de la politique de santé d’Oxfam, a déclaré: « Personne ne devrait être empêché de se faire vacciner en raison du pays dans lequel il vit ou du montant d’argent dans sa poche.

«Mais à moins que quelque chose ne change radicalement, des milliards de personnes dans le monde ne recevront pas de vaccin sûr et efficace contre le COVID-19 dans les années à venir.

Oxford / AstraZeneca s’est engagé à fournir 64% de ses doses aux habitants des pays en développement, mais la coalition affirme qu’elle «ne peut encore atteindre que 18% de la population mondiale au maximum l’année prochaine».

Le vaccin russe Spoutnik a annoncé des résultats d’essais positifs et quatre autres candidats sont en phase 3 d’essais cliniques.

Steve Cockburn, responsable de la justice économique et sociale d’Amnesty International, a déclaré: « La thésaurisation des vaccins sape activement les efforts mondiaux visant à garantir que tout le monde, partout, puisse être protégé du COVID-19.

«Les pays riches ont des obligations claires en matière de droits humains non seulement de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à l’accès aux vaccins ailleurs, mais aussi de coopérer et de fournir une assistance aux pays qui en ont besoin.

«En achetant la grande majorité de l’approvisionnement mondial en vaccins, les pays riches ne respectent pas leurs obligations en matière de droits humains.

«Au lieu de cela, en travaillant avec d’autres pour partager les connaissances et augmenter l’offre, ils pourraient aider à mettre fin à la crise mondiale du COVID-19.

La People’s Vaccine Alliance est un réseau d’organisations comprenant Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now et Oxfam.

Le groupe a appelé les entreprises pharmaceutiques à partager leur technologie et leur propriété intellectuelle avec l’Organisation mondiale de la santé, afin que des milliards de doses supplémentaires puissent être fabriquées et mises à la disposition de tous ceux qui en ont besoin.

Il a également exhorté les gouvernements à veiller à ce que les vaccins soient gratuits pour les personnes, distribués équitablement et en fonction des besoins.

Heidi Chow, de Global Justice Now, a déclaré: « Toutes les sociétés pharmaceutiques et les instituts de recherche travaillant sur un vaccin doivent partager la science, le savoir-faire technologique et la propriété intellectuelle derrière leur vaccin afin de pouvoir produire suffisamment de doses sûres et efficaces.

« Les gouvernements doivent également veiller à ce que l’industrie pharmaceutique fasse passer la vie des gens avant les profits. »