Les niveaux de la maladie Covid au Royaume-Uni sont «proches du bas» avec une incidence «très faible», a suggéré le directeur médical adjoint Jonathan Van-Tam.

Ses remarques interviennent alors que Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a insisté sur le fait que l’Angleterre était «sur la bonne voie» pour assouplir davantage les restrictions le 17 mai – une étape majeure dans la feuille de route du gouvernement.

Evaluant la situation actuelle, le professeur Van-Tam a déclaré lors d’une conférence de presse n ° 10: «Nous sommes vraiment à des niveaux très bas qui sont comparables à ce que nous étions en septembre».

«Nous utilisons une moyenne typique de sept jours avec un peu plus de 2 000 personnes testées positives par jour», a-t-il ajouté. «J’ai l’impression que nous sommes probablement au plus bas ou presque en ce moment en ce qui concerne ce niveau de maladie au Royaume-Uni.»

Le professeur Van-Tam a souligné que pendant le pic de début 2021, peu de personnes avaient été vaccinées, de sorte que la baisse des cas, des hospitalisations et des décès était due aux efforts du public britannique pendant le verrouillage.

«Le vaccin a sans aucun doute aidé dans les étapes ultérieures et il existe de bonnes preuves que le taux de mortalité chez les personnes âgées a chuté plus rapidement que dans les groupes d’âge plus jeunes et il a chuté plus rapidement que lors de la deuxième vague, et c’est sans aucun doute un effet de vaccin », a-t-il dit.

«Ce qui est important à propos de ces vaccins et de leur déploiement, c’est que c’est vraiment le moyen de se sortir de nouveau de problèmes de la même taille et de la même ampleur, et c’est pourquoi il est important que ce travail soit terminé.

Les restrictions de Covid en bonne voie pour l’étape 3 le 17 mai, déclare Matt Hancock

Sur la possibilité d’une troisième vague de coronavirus en Grande-Bretagne, le médecin-chef adjoint a déclaré que si le programme de vaccination se poursuivait à un rythme soutenu, « la troisième vague pour ainsi dire, pourrait bien être une troisième recrudescence et beaucoup moins significative ».

Cependant, il a déclaré qu’il y aurait probablement « quelques rebondissements à venir » en termes de cas, ajoutant: « Je pense que nous suivons essentiellement une bonne ligne sèche maintenant, mais je ne veux pas que nous rencontrions des taches humides – c’est va être vraiment critique dans les prochaines semaines. »

Apparaissant aux côtés du professeur Van-Tam, le secrétaire à la Santé a déclaré que les données indiquaient que le gouvernement était «sur la bonne voie» pour assouplir davantage les restrictions le 17 mai, y compris un certain mélange de ménages à l’intérieur et la réouverture de pubs et de restaurants à l’intérieur.

Il a déclaré: «Les données montrent que nous sommes essentiellement sur la bonne voie pour ce que nous attendions à ce stade et c’est évidemment une bonne nouvelle. Cela signifie que nous pouvons suivre la feuille de route – et que nous regardons les données en permanence.

«Les dates que nous avons fixées ne sont pas des dates antérieures parce que nous voulons voir l’impact de chaque étape avant la décision de passer à l’étape suivante.

«C’est pourquoi la feuille de route a été structurée telle quelle, afin que nous puissions vérifier que nous sommes sur la bonne voie. La bonne nouvelle est qu’en ce qui concerne la prochaine étape, qui est dans quelques semaines – et nous allons continuer à surveiller les données – mais à partir d’aujourd’hui, nous sommes sur la bonne voie pour la troisième étape le 17 mai et Ce sont de bonnes nouvelles. »