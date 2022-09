COVID : les ministres et les députés réagissent aux modifications attendues des règles frontalières

La Colline du Parlement était en effervescence mercredi au milieu des informations selon lesquelles le gouvernement fédéral prévoit d’abandonner les exigences en matière de vaccins COVID-19 à la frontière, de supprimer les tests COVID-19 aléatoires obligatoires et de rendre l’application ArriveCan facultative.

Le gouvernement devrait apporter ces changements de politique d’ici la fin du mois, ont indiqué mardi des sources à CTV News et à d’autres médias. Le gouvernement avait déclaré fin juin que les restrictions frontalières existantes, y compris la présentation d’une preuve de vaccination pour entrer dans le pays, resteraient en place jusqu’au 30 septembre au moins.

Dans le cadre du régime actuel, les voyageurs étrangers doivent fournir une preuve qu’ils sont entièrement vaccinés pour entrer au Canada et les Canadiens non vaccinés ou les résidents permanents doivent fournir un test moléculaire COVID-19 effectué avant d’entrer et mettre en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée.

Le gouvernement exige également toujours que tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, téléchargent leurs informations sur les vaccins et leurs documents de voyage sur l’application ArriveCan dans les 72 heures suivant les vols réguliers ou l’arrivée à une frontière terrestre.

À la mi-juillet, après avoir suspendu les tests aléatoires obligatoires dans les aéroports au plus fort des goulots d’étranglement et des retards de voyage cet été, les libéraux ont déployé un système hors site révisé utilisant ArriveCan pour sélectionner un petit pourcentage de voyageurs aériens entièrement vaccinés arrivant au pays à quatre grands Aéroports canadiens : Vancouver, Calgary, Montréal et Toronto.

L’ordonnance d’urgence actuelle expirant le 30 septembre, la fenêtre se rétrécit pour que le cabinet du premier ministre Justin Trudeau prolonge ou modifie les autorisations spéciales accordées en vertu de la Loi sur la quarantaine.

Parsemés de questions mercredi matin sur le changement de cap prévu, les ministres libéraux ont refusé de confirmer les informations, le ministre des Transports Omar Alghabra affirmant qu'”aucune décision n’a été prise” et qu’ils “évaluent constamment la situation et prennent des décisions sur la base des informations”. Nous avons.”

“Chaque fois que nous avons quelque chose à annoncer, nous dirons non seulement quelles sont les annonces, mais nous expliquerons notre raison d’être”, a déclaré Alghabra.

De même, le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré : “ces mesures sont toujours en cours de révision sur la base des preuves, de la prudence et de l’épidémiologie. Et comme vous l’avez également entendu, il y a des décisions à prendre… bientôt et évidemment des communications seront suivre.”

En français, Duclos a souligné l’expiration le 30 septembre des mesures actuelles et l’accès aux rappels de vaccins bivalents.

Le ministre a également déclaré qu’au fur et à mesure que le gouvernement communiquait tout au long de l’évolution de ses mesures frontalières en cas de pandémie de COVID-19 – des interdictions totales de voyager des pays à haut risque et des hôtels de quarantaine obligatoires, à l’autorisation pour les Canadiens non vaccinés de monter à bord des avions et des trains – il réévaluerait la règles.

LES MINISTRES DÉFENDENT ARRIVECAN

Alghabra, qui a subi des pressions considérables de la part de certains membres de l’industrie aéronautique et de députés de l’opposition pour supprimer complètement l’application ArriveCan, a toujours défendu l’utilisation de l’application, une défense qu’il a poursuivie mercredi.

“ArriveCan est un outil essentiel pour traiter les voyageurs avec leurs exigences pour le mandat de vaccination… c’est un outil qui aide à traiter les arrivées à leur arrivée”, a-t-il déclaré.

L’application a été déployée au début de la pandémie pour aider l’ASFC à traiter les voyageurs plus efficacement, et son utilisation et ses fonctions ont évolué au cours des deux années qui ont suivi, le gouvernement menaçant d’amendes pour non-conformité en vertu de la Loi sur la quarantaine.

Au milieu du refus des voyageurs contraints d’utiliser l’outil numérique, un problème qui a notifié à tort un certain nombre de personnes à la quarantaine, et maintenant confronté à une contestation constitutionnelle, le gouvernement a continuellement défendu de s’en tenir à l’application.

Face aux questions sur l’application de son point de vue en tant que ministre du Tourisme, Randy Boissonnault a déclaré mardi qu’il convenait qu’ArriveCan “a son utilité” tout en faisant référence à son désir d’une “frontière sans friction”.

“Les gens voyagent et nous voulons nous assurer qu’ils traversent la frontière le plus rapidement possible. La numérisation des frontières va nous aider à amener plus de personnes dans le pays”, a-t-il déclaré.

“Je ne peux partager aucun secret du Cabinet ni ce qui se passe en ce moment. Nous allons continuer à suivre la science. Nous allons continuer à nous assurer que, lorsque nous ouvrons l’économie, nous le faisons de manière systématique et façon respectueuse », a déclaré Boissonnault.

LES CONSERVATEURS PRENENT DU CRÉDIT

Pendant ce temps, les conservateurs qui se dirigeaient vers leur propre réunion de caucus mercredi n’ont pas tardé à essayer d’épingler les changements de politique attendus sur l’élection de Pierre Poilievre à la tête de leur parti.

“Je pense que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le changement scientifique samedi soir”, a déclaré la députée conservatrice Marilyn Gladu, faisant référence à l’annonce du 10 septembre des résultats de la course à la direction conservatrice.

“Je pense que c’est vraiment intéressant… Nous sommes assis à une semaine maintenant sous la direction de Pierre, et maintenant tout a changé. C’est donc vraiment agréable de les voir nous écouter. C’est agréable de les voir écouter les gens qui disent cela depuis depuis longtemps », a déclaré la députée conservatrice Michelle Ferreri, ajoutant que le gouvernement doit assumer la responsabilité des problèmes d’ArriveCan que les Canadiens ont connus.

“Il était temps”, a répondu mercredi le député conservateur Mark Strahl aux questions, tandis que son collègue Kevin Waugh a déclaré qu’il était “attendu depuis longtemps”.

Invité à répondre aux suggestions de l’opposition selon lesquelles la pression de Poilievre pour l’abandon des règles frontalières COVID-19 jouait un rôle, Boissonnault a répondu non.

“Les mesures que nous avons mises en place pendant la COVID n’avaient rien à voir avec le Parti conservateur”, a-t-il déclaré. “Et rien de ce qu’ils font de leur côté n’affecte la façon dont nous gouvernons ou les mesures que nous prenons pour assurer la sécurité des Canadiens.”



