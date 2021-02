Le député conservateur Robert Halfon, qui préside le comité de l’éducation des Communes, a déclaré au journal qu’il avait discuté de l’idée avec des fonctionnaires du ministère. Le plan pourrait inclure des organismes de bienfaisance et des bénévoles qui organisent des cours en dehors des heures d’ouverture et des activités parascolaires, ce qui signifie que les enseignants peuvent ne pas être tenus de rester en retard.

Le ministère de l’Éducation a refusé de s’inspirer des rapports, mais un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous investirons 300 millions de livres supplémentaires dans des programmes de tutorat, en s’appuyant sur le fonds de rattrapage Covid existant d’un milliard de livres sterling, mais le Premier ministre a été clair. que les fermetures prolongées d’écoles ont eu un impact énorme sur l’éducation des élèves, qui prendra plus d’un an à rattraper.

«Le gouvernement travaillera avec les parents, les enseignants et les écoles pour élaborer un plan à long terme afin de garantir que les élèves aient la possibilité de rattraper leur éducation perdue au cours de cette législature – et nous venons de nommer Sir Kevin Collins au rôle de commissaire au rétablissement de l’éducation, pour superviser spécifiquement cette question. »

«Au cœur de tout cela, c’est que les enfants vivent des expériences très différentes et, selon toute vraisemblance, les enfants qui ont commencé en retard et les plus défavorisés ont pris du retard, nous le savons maintenant.

«C’est pourquoi je demande vraiment non seulement une sorte de rattrapage d’un an, mais quelque chose qui durera au cours des deux à trois prochaines années pour essayer de ramener les enfants, autant que possible, non seulement là où ils aurait dû être, mais aussi en avance.