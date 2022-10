COVID: les médecins ne sont pas d’accord sur la valeur des mandats de masques publics

Alors que les hôpitaux du Canada sont confrontés à une résurgence des virus respiratoires, les experts médicaux ne conviennent pas tous que les mandats de masque sont nécessaires pour freiner la transmission de la COVID-19 dans les lieux publics.

Le Dr Fahad Razak, ancien directeur scientifique de la table scientifique COVID-19 de l’Ontario, a déclaré que la force de l’infection virale «sans précédent» justifie la mise en œuvre des mandats de masque dans les lieux publics.

“La raison pour laquelle je pense que c’est le bon moment pour commencer les mandats de masques maintenant, c’est parce que nous avons très peu d’options”, a-t-il déclaré à CTV National News. “Les problèmes de capacité, de lits, de personnel – ceux-ci vont prendre des années à résoudre.”

En plus d’appeler à des mandats de masque dans les transports en commun, les épiceries et les établissements de santé, Razak a déclaré que le masquage devrait faire partie d’une stratégie plus large qui “encourage également la vaccination”.

Cela survient dans un contexte de pénurie de personnel et de capacités limitées pour les patients dans les hôpitaux du pays.

Le Dr Jeffrey Pernica, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques au McMaster Children’s Hospital de Hamilton, en Ontario, a déclaré qu’il hésitait davantage à demander un mandat de masque qui s’étend au-delà des établissements de soins de santé.

“Je soutiendrais absolument les personnes qui veulent porter des masques dans la communauté”, a-t-il déclaré samedi à CTV News Channel. “J’ai quelques questions sur la faisabilité et l’aspect pratique des mandats de masque à nouveau dans la communauté.”

Il a ajouté qu’il serait « hésitant en ce moment à lancer un véritable appel à des mandats de masque [for] enfants.”

“Je ne suis pas sûr qu’il y ait une acceptation universelle de ce genre de chose parmi les familles.”

Pernica a également déclaré qu’il pensait qu’il était important que les prestataires de soins de santé portent des masques, en particulier lorsqu’ils s’occupent d’enfants atteints de maladies respiratoires et virales, mais il n’est pas sûr de l’avantage global du masquage en milieu scolaire.

“Je pense qu’il est difficile de savoir exactement quelle proportion de transmission ces [mandates] empêché. J’ai quelques questions à savoir si oui ou non [those mandates] seront acceptables pour la majorité des enfants et des familles.

L’Association canadienne des médecins d’urgence a averti que la combinaison de la COVID-19 et de la transmission de la grippe signifie que cet hiver pourrait être le pire à ce jour pour le système de santé surchargé de l’Ontario.

Samedi, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré dans un communiqué qu’elle “n’autoriserait plus de mandats de masquage d’enfants” dans les écoles à la suite d’une décision de justice sur la décision du gouvernement d’abandonner et de bloquer ces mandats.

“Nous devons tourner la page sur ce qui a été une période extrêmement difficile pour les enfants, ainsi que leurs parents et leurs enseignants”, a-t-elle déclaré.