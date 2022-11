COVID : les médecins exhortent les parents à faire vacciner leurs enfants de manière systématique

Des maladies évitables comme la rougeole pourraient suivre les tendances observées ailleurs dans le monde et se propager rapidement au Canada en raison d’une baisse des vaccinations de routine pendant la pandémie de COVID-19, disent les pédiatres qui exhortent les parents à s’assurer que leurs enfants sont complètement immunisés.

Les provinces et les territoires enregistrent des données sur les vaccinations fournies dans la communauté contre des maladies infectieuses comme la rougeole, la diphtérie, la poliomyélite et la coqueluche, ainsi que sur les vaccins contre d’autres maladies administrés dans les cliniques de vaccination en milieu scolaire.

Bien que la plupart des données actuelles ne couvrent pas les années au-delà de 2019, les provinces disposant de chiffres plus récents constatent déjà une baisse spectaculaire des vaccinations de routine.

Les pédiatres s’inquiètent d’éventuelles épidémies de maladies évitables si trop d’enfants étaient sous-immunisés ou pas du tout vaccinés alors que les cliniques de santé publique se concentraient sur les vaccins COVID-19. Les fermetures généralisées d’écoles et la désinformation sur les vaccins qui ont poussé certains parents contre les efforts de vaccination ont encore compliqué les choses.

Des données récentes de Santé publique Ontario montrent que pour les enfants de 12 ans, la vaccination contre l’hépatite B, une infection du foie, a chuté à environ 17 % au cours de l’année scolaire 2020 à 2021, comparativement à 67 % au cours de l’année scolaire se terminant en 2019.

Pour le virus du papillome humain, ou VPH, qui peut causer le cancer, le nombre de vaccins était encore plus faible, plongeant à 0,8 % l’an dernier, contre 58 % en 2019. Pour le vaccin contre le méningocoque, qui aide à protéger contre quatre types de bactéries qui causent une maladie rare, les vaccinations sont tombées à environ 17 % contre 80 % au cours de la même période. Les risques de cette maladie potentiellement mortelle comprennent la méningite, une infection de la muqueuse du cerveau et de la moelle épinière.

“La forte baisse de la couverture en 2019-2020 et 2020-21 illustre l’impact de la pandémie de COVID-19, car la capacité d’offrir des programmes de vaccination en milieu scolaire était limitée”, a déclaré Santé publique Ontario dans un communiqué.

Il a déclaré que les données sur l’utilisation des vaccins visant à protéger les jeunes enfants contre la rougeole, par exemple, ne sont pas disponibles au-delà de 2019, et un rapport sur les chiffres ultérieurs devrait être publié au printemps prochain.

La Dre Monika Naus, directrice médicale des programmes d’immunisation et du service des maladies évitables par la vaccination au BC Center for Disease Control, a déclaré que les vaccins à l’école, à partir de la 6e année, ont été retardés, mais que des travaux sont en cours pour revenir aux niveaux pré-pandémiques.

Les jeunes enfants ont manqué des rendez-vous dans les cabinets de médecins alors que les médecins voyaient des patients virtuellement et les cliniques de santé publique, qui administrent principalement des vaccins de routine pour les enfants en dehors de la région du Lower Mainland de la province, étaient occupées avec des injections de COVID-19, a déclaré Naus.

Le Dr Sam Wong, directeur des affaires médicales de la Société canadienne de pédiatrie, a déclaré que la désinformation et la réticence à la vaccination pendant la pandémie, « combinées à l’échec du système de santé publique » à fournir des vaccins de routine, signifient que certaines populations pourraient être laissées vulnérables à des maladies hautement contagieuses. des maladies comme la rougeole, qui se propage par la toux et les éternuements.

“Vous pourriez entrer dans une pièce une heure après que quelqu’un y soit entré et potentiellement être infecté”, a-t-il déclaré.

“Nous craignons, en tant que groupe de prestataires de soins de santé, que si vous avez des taux de vaccination plus faibles, vous soyez plus susceptible d’avoir des épidémies localisées de maladies évitables par la vaccination telles que la rougeole ou les oreillons et la varicelle”, a déclaré Wong.

Wong a déclaré qu’il était important que les médecins et les parents discutent de l’importance des vaccinations de routine qui se sont avérées efficaces depuis des décennies, ajoutant que certaines personnes pensent que le système immunitaire des jeunes enfants n’est pas prêt et qu’ils préfèrent donc attendre d’être plus âgés.

“Mais c’est pourquoi vous voulez administrer le vaccin, car leur système immunitaire n’est pas capable de combattre les infections”, a-t-il déclaré.

“Certains parents ne veulent même pas en discuter avec moi. Mais s’il y a une ouverture, je suis heureux d’en parler”, a déclaré Wong, qui travaille à Yellowknife, Edmonton et Victoria.

L’Agence de la santé publique du Canada a déclaré que des études canadiennes ont révélé que la couverture vaccinale avait diminué pendant la pandémie pour le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.

Le Québec a connu une baisse de 39% en avril 2020 par rapport à 2019, a indiqué l’agence, avec le plus grand impact observé chez les enfants âgés de 18 mois.

En Alberta, l’agence a déclaré que la vaccination contre ces maladies avait diminué de 10% en avril 2020 par rapport au même mois un an plus tôt. La couverture des enfants ontariens de moins de deux ans a diminué de 1,7 %, a-t-il ajouté.

« L’Agence de la santé publique du Canada continue de travailler avec les provinces et les territoires sur une base continue pour comprendre l’impact de la pandémie sur la couverture vaccinale de routine à travers le Canada et pour améliorer la disponibilité de données de haute qualité pour éclairer les programmes de vaccination », a-t-elle déclaré. dans un rapport.

Il est actuellement en discussion avec toutes les juridictions sur les moyens de surveiller la couverture des vaccins, similaire à un système de surveillance utilisé pour les vaccins COVID-19, a indiqué l’agence.

Nova Scotia Health a déclaré que son dernier rapport sur les vaccins infantiles avait été achevé il y a trois ans et que les chiffres avaient diminué pendant la pandémie.

“De manière anecdotique, nous savons qu’il y a eu une baisse de la vaccination des enfants, mais nous n’avons pas les chiffres spécifiques disponibles pour le moment”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cependant, le programme de vaccination scolaire vise à aider les élèves à rattraper les vaccins qui ont été manqués au début de la pandémie, principalement par le biais des cabinets de médecins, a-t-il déclaré, ajoutant que l’obtention d’un rendez-vous était un défi pour certaines familles.

« Nous savons qu’un nombre important de Néo-Écossais n’ont pas de médecin de famille. La santé publique travaille souvent avec des cliniques locales de soins primaires pour fournir des vaccins à ceux qui n’ont pas de médecin de famille et certains bureaux de santé publique offriront des cliniques à cette population. “

La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont publié une déclaration indiquant qu’un nombre record de près de 40 millions d’enfants ont manqué les première et deuxième doses du vaccin contre la rougeole en 2021 en raison de perturbations dans les programmes de vaccination depuis le début de la pandémie.

Les deux groupes ont déclaré qu’il y avait environ neuf millions de cas de rougeole et 128 000 décès liés dans le monde en 2021, et 22 pays ont connu de grandes épidémies.

Le Dr Noni MacDonald, professeur de pédiatrie et de maladies infectieuses à l’Université Dalhousie à Halifax, a déclaré qu’un registre national qui pourrait rapidement indiquer aux médecins quels enfants n’ont pas été vaccinés est essentiel au Canada.

“J’ai l’impression de me cogner la tête contre un mur de briques”, a-t-elle déclaré à propos de ses efforts pour demander ce changement.

“Comment pouvons-nous faire une bonne planification des soins de santé lorsque nous n’avons pas les données?”

Le Canada est une « valeur aberrante » qui est en retard sur la plupart des pays européens en ce qui concerne le vaccin contre la rougeole, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’un taux de couverture de 95 % est nécessaire pour créer une soi-disant immunité collective contre la maladie hautement infectieuse.

Le Canada a récemment reçu 84 % de la deuxième dose du vaccin contre la rougeole. MacDonald a déclaré que l’Australie, en comparaison, avait 94% sur la base des données les plus récentes de l’OMS. Elle a utilisé les deux pays comme exemple car ils avaient un nombre similaire de naissances – 368 000 au Canada et 300 000 en Australie en 2021.

“Nous ne sommes tout simplement pas dans la même ligue, et nous devrions être gênés.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 novembre 2022.



Cette histoire a été produite avec l’aide financière de l’Association médicale canadienne.