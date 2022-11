COVID : Les gens au Canada devraient porter des masques faciaux à l’intérieur

Les responsables fédéraux de la santé ont exhorté les Canadiens à porter des masques faciaux à l’intérieur et à continuer de suivre d’autres précautions de santé publique lors d’une mise à jour sur le COVID-19 jeudi matin.

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré que plusieurs couches de protection personnelle seront nécessaires au cours des prochaines semaines pour réduire l’impact d’une vague automnale de cas de grippe, de VRS et de COVID-19 sur les hôpitaux et les personnes vulnérables.

“Bien qu’aucune couche de protection individuelle ne soit parfaite, lorsqu’elles sont utilisées de manière cohérente et ensemble, les couches de vaccin plus peuvent fournir une excellente protection contre le COVID-19 ainsi que d’autres maladies infectieuses que nous pouvons rencontrer”, a déclaré Tam.

Le Dr Tam a appelé les Canadiens à s’assurer qu’ils sont à jour sur leurs rappels COVID-19 et leurs vaccins contre la grippe, à maintenir une bonne hygiène des mains et à porter des masques bien ajustés à l’intérieur et dans les endroits mal ventilés, où la distanciation physique n’est pas possible.

Au 9 octobre, le gouvernement du Canada signale que seulement 49,6 % des Canadiens ont reçu une dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19, et 14,3 % ont reçu une deuxième dose de rappel.

Tam a déclaré que la prise du vaccin COVID-19 chez les plus jeunes enfants est également relativement faible, se situant à environ 6,5%.

“Si six mois se sont écoulés depuis votre dernière dose ou rappel de vaccin COVID-19, faites-vous vacciner avec un rappel bivalent ciblant Omicron”, a-t-elle déclaré.

“Continuez à vous laver les mains, en portant un masque facial de bonne qualité et bien ajusté à l’intérieur, surtout si vous ne pouvez pas éviter d’être dans des espaces bondés ou mal ventilés.”

Au milieu d’une augmentation des infections respiratoires à travers le pays, un récent sondage de Nanos Research a révélé que sept Canadiens sur 10 soutiendraient, ou partageraient un certain soutien, pour le retour des mandats de masque facial dans les espaces publics intérieurs s’ils étaient recommandés par les autorités.

UNE CONFLUENCE DE VIRUS

Tam a été rejoint par l’administrateur en chef adjoint de la santé publique, le Dr Howard Njoo, qui a fourni une mise à jour sur les derniers taux de positivité pour les virus respiratoires qui circulent le plus largement au Canada en ce moment.

Njoo a averti que les variantes émergentes d’Omicron BQ.1.1 et BF.7 gagnent du terrain alors que la transmission du COVID-19 se poursuit à travers le pays.

Dans le même temps, a-t-il dit, d’autres virus respiratoires ont dépassé les niveaux saisonniers alors que la saison des virus respiratoires commence tôt au Canada.

“Au niveau national, l’activité du VRS a commencé à augmenter il y a plusieurs semaines, avec une positivité en laboratoire supérieure aux niveaux attendus pour cette période de l’année”, a-t-il déclaré.

Njoo a déclaré que la transmission de la grippe avait franchi le seuil saisonnier de 5% de positivité des tests de laboratoire à la suite d’une récente forte augmentation des infections. Les enfants et les adolescents représentent la moitié de ces infections récentes, a-t-il déclaré.

Tout cela s’ajoute à une pression accrue sur les services d’urgence, en particulier dans les hôpitaux pour enfants, qui, selon les professionnels de la santé, fonctionnent à 100% ou plus.

“Ces indicateurs de surveillance soulignent la nécessité de prendre des précautions renforcées car le SRAS-CoV-2, la grippe et d’autres virus respiratoires saisonniers pourraient continuer à co-circuler dans les semaines à venir”, a déclaré Njoo.

ACCÈS AU TYLENOL POUR ENFANTS, ADVIL

Njoo a déclaré que l’immunité au VRS et aux autres virus respiratoires est faible cette année chez les enfants qui n’ont pas été exposés au cours des deux années précédentes en raison de l’éloignement physique et d’autres précautions de santé publique.

Cependant, les professionnels de la santé ont identifié la pénurie continue de médicaments contre la douleur et la fièvre tels que l’acétaminophène et l’ibuprofène pour enfants comme un autre facteur de visites aux urgences et d’admissions à l’hôpital, car les parents ne sont pas en mesure de traiter les symptômes de leurs enfants à la maison.

Tam a suggéré qu’il pourrait y avoir de bonnes nouvelles à ce sujet, alors que Santé Canada s’efforce d’assurer l’approvisionnement en médicaments en vente libre.

“Je sais que nos collègues de Santé Canada travaillent extrêmement fort avec différents partenaires, y compris des fabricants”, a-t-elle déclaré, “et qu’ils ont également permis l’importation de fournitures, comme l’ibuprofène des États-Unis et l’acétaminophène d’Australie”.



Avec des fichiers de CTVNews.ca Writer Melissa Lopez-Martinez