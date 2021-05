Covid: les festivals britanniques font face à un autre «été perdu» en raison du manque d’assurance

Les festivals britanniques sont confrontés à un autre «été perdu» en raison du refus du gouvernement de soutenir l’assurance annulation, ont averti les députés.

Le secteur a été traité comme un « parent pauvre » malgré sa contribution de 1,7 milliard de livres sterling à l’économie, les ministres ignorant les avertissements et les multiples opportunités d’agir, a déclaré le comité Commons Digital, Culture, Media and Sport (DCMS).

Le gouvernement a exclu d’offrir son soutien avant que toutes les restrictions de la feuille de route ne soient levées, ce qui serait trop tard pour les festivals cet été, selon les députés.

Bien que toutes les limites légales aux contacts sociaux doivent être supprimées le 21 juin, ce qui signifie que les festivals pourraient avoir lieu, le secteur est confronté à des incertitudes, notamment à la lumière de nouvelles variantes, dont celle qui a été détectée pour la première fois en Inde, et des ministres refusant de garantir la levée du verrouillage à venir.

Le secteur et le comité DCMS ont appelé à plusieurs reprises le gouvernement à introduire un régime d’assurance à durée limitée qui agirait comme un «filet de sécurité» pour les événements en direct annulés en cas de nouvelles restrictions de coronavirus après le 21 juin.

Julian Knight, président du comité DCMS, a déclaré : « Les festivals de musique ont été traités comme le parent pauvre par le gouvernement.

«Malgré l’énorme contribution économique et culturelle qu’ils apportent, peu ont bénéficié du Fonds de relance de la culture, et sans nos efforts, le secteur aurait été exclu du programme d’événements pilotes sur le retour en toute sécurité du public.»

Il a déclaré qu’il était très clair que la grande majorité des festivals de musique n’avaient pas la résilience financière pour couvrir les coûts d’une autre année d’annulations tardives.

« Si le marché de l’assurance commerciale n’intervient pas, les ministres doivent le faire, et de toute urgence : les événements doivent savoir maintenant si le gouvernement les soutiendra, ou ils n’auront tout simplement pas lieu cette année », a ajouté M. Knight.

Greg Parmley, directeur général de LIVE, l’organe représentatif de l’industrie britannique de la musique live, a déclaré que le secteur était « exaspéré » par la réticence du gouvernement à intervenir pour aider à empêcher son effondrement pour une autre année.

« Sans une certaine forme d’assurance, le risque d’aller de l’avant sera tout simplement trop grand pour de nombreux festivals cette année et, quoi qu’il arrive avec le calendrier de réouverture, la grande majorité des événements pourraient se débrancher dans les semaines à venir », a-t-il déclaré.

Plus d’un quart des festivals britanniques de plus de 5 000 places ont déjà été annulés, y compris Boomtown et Bluedot, et les 76% restants pourraient également être suspendus si des mesures immédiates pour les protéger ne sont pas prises, a averti l’Association des festivals indépendants (AIF).

Paul Reed, directeur général de l’AIF, a déclaré : « Nous sommes ravis que les députés aient à nouveau fait écho à nos appels répétés à une assurance soutenue par le gouvernement pour les festivals.

«Le gouvernement s’est essentiellement engagé à agir une fois que nous aurons atteint la quatrième étape de la feuille de route.

«Nous nous attendons à une intervention rapide à ce stade avec un régime d’assurance qui protège les festivals qui pourraient devoir être annulés après le 21 juin, si la trajectoire de la pandémie dictait un nouveau verrouillage, une capacité réduite ou des mesures de distanciation sociale.

« Comme il faudra un certain temps pour qu’un tel programme devienne opérationnel, il est impératif qu’il soit rétroactif afin que tous les festivals prévus après le 21 juin soient protégés. »

Le téléchargement de cet été aura lieu du 18 au 20 juin dans le cadre d’un événement test du gouvernement, bien qu’il ait été initialement annulé en mars.

Les foules au festival de rock de Donington Park seront considérablement réduites, passant de 111 000 à seulement 10 000, et les organisateurs ont déclaré que « le moshing sera autorisé ».

Près de 1 000 festivals de musique ont attiré plus de 5 millions de personnes à travers le Royaume-Uni en 2019, contribuant à 1,76 milliard de livres sterling à l’économie.

La majorité des festivals ont été annulés en 2020 en raison des restrictions de Covid-19 et les revenus du secteur ont chuté de 90%.

Seuls 8 pour cent des festivals ont postulé au premier tour du Fonds de relance de la culture du gouvernement, ceux qui réussissent ne recevant que 1,3 pour cent des subventions disponibles.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous continuons à travailler d’arrache-pied pour soutenir les festivals et les événements en direct.

«Notre programme de recherche sur les événements a exploré comment les festivals peuvent reprendre leurs activités en toute sécurité et les organisateurs de festivals ont reçu plus de 34 millions de livres sterling de notre fonds sans précédent pour la récupération de la culture, avec un soutien supplémentaire en cours.

« Nous continuerons d’examiner quelle assistance peut être nécessaire alors que nous avançons prudemment mais de manière irréversible dans la feuille de route, y compris en examinant la question de la couverture d’indemnisation. »