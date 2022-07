COVID : les écrans faciaux ne fournissent pas des niveaux de protection élevés

Pendant la pandémie, les écrans faciaux sont devenus une partie de la tenue vestimentaire quotidienne de nombreuses personnes espérant se protéger contre le COVID-19. Cependant, une nouvelle étude a testé la protection offerte par les écrans faciaux et a constaté que beaucoup ne parviennent pas à offrir des niveaux élevés de protection contre les gouttelettes externes.

Des chercheurs de l’Université d’East Anglia ont testé 13 écrans faciaux en utilisant une “machine à tousser” pour imiter une personne faisant face à quelqu’un qui tousse ou éternue à proximité.

Le chercheur principal de l’étude, le Dr Julii Brainard, a déclaré dans un communiqué de presse que si certains écrans faciaux offrent une certaine protection contre les gouttelettes, tous n’ont pas réussi à les protéger complètement.

“Nous avons constaté que de grands espaces sur les côtés, et parfois en bas ou en haut, permettent aux gouttelettes respiratoires d’autres personnes d’atteindre le visage, ce qui signifie une exposition à d’éventuels virus”, a déclaré Brainard dans un communiqué de presse.

“Les boucliers qui offraient le plus de protection étaient fermés sur le front et s’étendaient bien sur les côtés du visage et sous le menton”, a-t-elle déclaré.

Les écrans faciaux sont devenus populaires auprès de certaines personnes car ils permettent aux gens de communiquer et de respirer plus naturellement par rapport au port d’un masque facial, ont déclaré les chercheurs.

De plus, l’étude a interrogé plus de 600 personnes au Nigéria et au Brésil pour comprendre leur expérience avec les écrans faciaux. De nombreux pays à revenu faible et intermédiaire comptaient souvent uniquement sur les écrans faciaux, car ils étaient plus faciles à obtenir en période de pénurie mondiale d’équipements de protection individuelle.

« Sans surprise, nous avons constaté que les gens veulent des produits de protection éprouvés qui sont confortables, stables sur leur tête, faciles à nettoyer et qui n’ont pas l’air étrange », a déclaré Brainard.