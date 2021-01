Les écoles d’Irlande du Nord resteront fermées au moins jusqu’à la première semaine de mars, a déclaré le premier ministre du pays.

Arlene Foster a confirmé jeudi que les ministres de Stormont soutiendraient une proposition présentée par le ministre de l’Éducation Peter Weir, qui appelait à ce que les dispositions scolaires actuelles restent en place jusqu’au 5 mars au plus tôt.

Cela signifie que les élèves retourneront à l’école le 8 mars – à condition que les cas de Covid continuent de chuter et que le pays le juge sûr – à la même date que Boris Johnson a déclaré que les écoles en Angleterre devaient rouvrir.

À l’heure actuelle, seuls les enfants vulnérables et ceux des travailleurs clés sont autorisés à assister aux cours conformément aux directives du NI sur les coronavirus.

« L’exécutif a décidé que les écoles ne pourront pas rouvrir complètement avant le 5 mars, cela s’appliquera à tous les contextes éducatifs, y compris les écoles maternelles, les crèches, les primaires et les post-primaires », a déclaré Mme Foster lors d’une conférence de presse.

«Les écoles spéciales resteront ouvertes et les écoles ordinaires continueront d’offrir un apprentissage supervisé aux enfants vulnérables et aux enfants des principaux travailleurs», a-t-elle ajouté.

«Les structures d’accueil et les gardiennes d’enfants resteront également ouvertes.

Elle a dit qu’elle comprenait que « pour tant de personnes, cela sera ressenti comme une déception que nous ne puissions pas encore appuyer sur le bouton de redémarrage pour cela et bien d’autres aspects de la vie quotidienne » mais que c’était le meilleur espoir du pays de récupérer « nos jeunes. dans la salle de classe dès que possible ».

«En tant que mère qui travaille avec des enfants encore aux études à temps plein, j’ai le sentiment à quel point l’enseignement à domicile peut être difficile sur les plans pratique, éducatif et émotionnel», a-t-elle déclaré. «La table de la cuisine ne remplace pas le bureau de l’école et, comme mes enfants en conviendront sans aucun doute, les parents ne remplacent pas les enseignants ou les conférenciers qualifiés.»

Envoyant un «message à tous les jeunes», Mme Foster a déclaré: «Nous comprenons à quel point c’est difficile pour vous, vous faites face à de nombreux changements et à beaucoup d’incertitude et nous reconnaissons les nouveaux défis que vous rencontrez et nous sommes déterminés à faire. tout ce que nous pouvons pour vous soutenir également.

«Nous savons que vous n’avez pas bénéficié de l’enseignement en classe pendant l’équivalent d’une demi-année scolaire, depuis le début de Covid-19, et pour ceux qui, aux points de transition aux examens, cela a été une période particulièrement difficile.»

Cela survient une semaine après que NI a décidé de prolonger son verrouillage actuel du coronavirus jusqu’au 5 mars, et juste un jour après que M. Johnson a annoncé que les écoles en Angleterre ne rouvriraient pas avant au moins le 8 mars non plus.

Mme Foster n’a pas précisé si les ministres avaient voté pour suivre l’approche de retour par étapes de M. Weir, dans laquelle il suggérait que tous les élèves ne devraient pas retourner à l’école le 8 mars. Au lieu de cela, a-t-il dit, les écoles devraient commencer par autoriser uniquement les groupes prioritaires à revenir, comme les enfants lors des années d’examen clés.

M. Weir a également exhorté ses collègues de l’exécutif à soutenir sa demande de donner la priorité aux enseignants des écoles spéciales pour les vaccinations contre le Covid-19, à l’instar des appels actuels lancés à travers l’Angleterre pour que les enseignants encore au travail reçoivent des coups d’urgence.

Mme Foster a déclaré lors de l’événement de presse que les ministres du gouvernement avaient été informés plus tôt que le taux R de NI pour les nouveaux cas était tombé à «bien en dessous de 1», et se situait actuellement entre 0,65 et 0,8.