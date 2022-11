COVID: les écoles avec des règles de masque avaient moins de cas, selon une étude

Selon une nouvelle étude américaine, environ 30% des cas de COVID-19 parmi les élèves et le personnel des écoles de Boston auraient pu être évités s’ils n’avaient pas levé leurs mandats de masquage.

Les chercheurs ont examiné plus de 70 districts scolaires pour comparer ceux qui avaient des mandats de masque avec ceux qui n’en avaient pas, et ont constaté que le masquage dans les écoles était associé à beaucoup moins de cas de COVID-19.

Selon l’étude, les districts scolaires de la grande région de Boston qui ont levé les mandats de masque en février dernier ont enregistré 44,9 cas supplémentaires de COVID-19 pour 1 000 élèves et membres du personnel sur 15 semaines par rapport aux écoles qui ont continué à se masquer.

Cela représente près de 12 000 cas de COVID-19 liés à la levée des mandats de masque dans cette région, ce qui représente environ 30 % des cas à ce moment-là dans tous les districts scolaires.

En examinant uniquement le COVID-19 parmi le personnel, l’impact du masquage était encore plus clair : les districts scolaires sans exigence de masque avaient 81 cas supplémentaires pour 1 000 membres du personnel dans l’ensemble, avec des taux de cas près du double de ceux des écoles qui continuaient à se masquer.

“Notre étude montre que le masquage universel est une stratégie importante pour réduire la transmission dans les écoles et qui devrait être prise en compte dans la planification de l’atténuation pour maintenir les élèves et le personnel en meilleure santé et minimiser la perte de jours d’école en personne”, Tori Cowger, auteur correspondant et Health and Chargé des droits de l’homme au Centre FXB pour la santé et les droits de l’homme de la Harvard Chan School, a déclaré dans un communiqué de presse.

“Nos résultats suggèrent également que le masquage universel peut être un outil important pour atténuer les inégalités structurelles qui ont conduit à des conditions inégales dans les écoles et à un risque différentiel de COVID-19 sévère, à des perturbations de l’éducation et aux effets sanitaires et économiques de la transmission secondaire aux membres du ménage”.

Cette étude intervient au milieu d’appels d’experts et de responsables de la santé pour que les Canadiens recommencent à porter des masques s’ils avaient arrêté. Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a conseillé au public dimanche de «porter un masque chaque fois que possible», et le meilleur médecin de la province devrait recommander le port du masque lundi – mais on ne sait pas si ce conseil conduira à un mandat provincial de masque dans les écoles et les entreprises.

Les mandats de masque ont pratiquement disparu dans de nombreuses régions du Canada cette année, malgré les hospitalisations et les décès liés au COVID-19 à des taux plus élevés qu’en 2021.

Au 7 novembre, 6 083 personnes étaient hospitalisées pour la COVID-19 au Canada. L’année dernière, le plus grand nombre de personnes hospitalisées avec COVID-19 à un moment donné était de 4 930, selon le gouvernement fédéral.

UNE ÉTUDE RÉVÈLE QUE LE MASQUAGE SIGNIFIE MOINS D’ENFANTS ET D’ENSEIGNANTS AVEC COVID-19

De nombreuses études ont montré que le port d’un masque dans les espaces intérieurs publics peut offrir une meilleure protection contre le COVID-19 et d’autres virus aéroportés, mais peu d’études ont été en mesure de comparer directement les résultats des écoles ayant des mandats de masque à celles qui les ont supprimés.

Le Massachusetts a annulé son mandat de masquage universel pour les écoles publiques en février 2022, et la grande majorité des écoles ont répondu en abandonnant leurs mandats de masque.

Seuls deux districts scolaires – Boston et Chelsea – ont décidé de maintenir leurs exigences de masquage en place jusqu’en juin 2022, offrant aux chercheurs une occasion idéale de comparer le taux d’incidence entre les écoles qui imposaient des masques et celles qui ne le faisaient pas.

L’étude qui en a résulté, publiée plus tôt cette semaine dans le New England Journal of Medicine, a suivi 72 districts scolaires de la grande région de Boston pendant 15 semaines après la levée du mandat de masque à l’échelle de l’État.

Cela couvrait plus de 294 000 étudiants et 46 500 membres du personnel.

Avant la levée de l’exigence de masquage à l’échelle de l’État, les tendances des cas de COVID-19 étaient relativement similaires dans tous les districts scolaires.

Ce n’est qu’après que certaines écoles ont cessé d’exiger des masques et d’autres non qu’une nouvelle tendance a commencé à émerger.

Les graphiques du taux d’incidence du COVID-19 dans les districts scolaires inclus montrent que les cas ont augmenté dans tous les domaines dans toutes les écoles à mesure que les niveaux de cas augmentaient dans la communauté. Mais les écoles qui ont levé les exigences de masque ont vu une augmentation beaucoup plus importante des cas que celles qui ne l’ont pas fait.

Quarante-six des districts scolaires ont levé les exigences de masquage au cours de la première semaine scolaire après la levée du mandat à l’échelle de l’État, tandis que 17 districts ont levé leur mandat au cours de la deuxième semaine, suivis de sept districts au cours de la troisième semaine. Seuls deux districts scolaires ont maintenu leurs exigences de masquage jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Les écoles qui ont levé leur mandat de masque au cours de la première semaine avaient le niveau d’incidence de COVID-19 le plus élevé parmi le personnel de tous les districts, tandis que les écoles qui ont levé leur mandat de masquage au cours de la deuxième semaine avaient le niveau d’incidence le plus élevé parmi les élèves eux-mêmes, ainsi que les élèves et personnel réuni.

Les deux districts qui ont maintenu les mandats de masque ont atteint environ 10 cas hebdomadaires de COVID-19 pour 100 étudiants et membres du personnel lors de leur pic de cas le plus élevé fin mai.

Dans le même temps, les autres districts connaissaient 15 à 25 cas hebdomadaires pour 100 élèves, soit environ 50 à 150 % de plus.

Il y avait également un péage clair en termes d’heures d’apprentissage pour les élèves fréquentant une école sans exigence de masquage. Les chercheurs ont calculé que parce que ceux qui avaient un test COVID-19 positif devaient être mis en quarantaine à la maison pendant au moins cinq jours, les cas supplémentaires associés à un manque de mandats de masquage se traduisaient par au moins 17 500 jours d’école manqués pour les enfants et 6 500 jours manqués. pour le personnel pendant ces 15 semaines.

“Cette étude fournit un soutien clair à l’importance du masquage universel pour réduire la transmission du COVID-19 en milieu scolaire, en particulier lorsque les niveaux de COVID dans la communauté sont élevés”, Eleanor Murray, professeure adjointe d’épidémiologie à la Boston University School of Public Health et étude co- auteur, a déclaré dans le communiqué. “Le masquage réduit la transmission du COVID-19 dans les écoles de manière équitable et facile à mettre en œuvre et devrait faire partie de toute stratégie d’atténuation à plusieurs niveaux.”

Les chercheurs ont également noté que les districts scolaires qui ont choisi de conserver leurs exigences de masquage avaient tendance à avoir des bâtiments scolaires plus anciens qui pouvaient avoir une ventilation plus faible ou moins de fenêtres, avaient plus d’élèves par classe et desservaient généralement les communautés à faible revenu, déclarant que le masquage universel peut aider constituent certaines des inégalités auxquelles les élèves les plus pauvres peuvent déjà être confrontés.