Les députés conservateurs ont fait pression sur le gouvernement pour que les enfants d’Angleterre retournent à l’école le plus rapidement possible après que le secrétaire à la Santé a averti que tout retour pourrait être repoussé au-delà des vacances de Pâques.

Les écoles sont interdites à la plupart depuis le début de l’année, seuls les élèves vulnérables et les enfants de travailleurs critiques étant autorisés à y assister pour limiter la propagation du coronavirus.

Bien que le gouvernement n’ait jamais mis officiellement fin à la restriction, Boris Johnson a déclaré début janvier qu’il espérait voir les écoles commencer à rouvrir «après le semestre de février».

Cependant, les politiciens conservateurs ont exhorté le gouvernement à faire de la reprise de l’enseignement en face à face une priorité après que Matt Hancock a averti que les élèves pourraient devoir continuer à apprendre à distance jusqu’en avril – le semestre de Pâques de cette année devant se terminer le 16 le mois.

M. Hancock a déclaré que s’il espérait que les écoles en Angleterre pourraient rouvrir d’ici Pâques, cela dépendrait des niveaux d’infection dans la communauté à ce moment-là.

Regardez plus

«Nous devons examiner les données, nous devons examiner l’impact du programme de vaccination», a-t-il déclaré à Sky News.

«Le secrétaire à l’éducation a déclaré que nous ferions en sorte que les écoles reçoivent un préavis de retour de deux semaines. Je ne sais pas si ce sera alors ou avant. Nous devons surveiller les données. »

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Pas plus tard que jeudi, Gavin Williamson avait déclaré qu’il espérait que les écoles seraient en mesure de rouvrir avant les vacances d’avril – bien que Downing Street ait manifestement refusé d’approuver ses commentaires.

Les députés conservateurs ont répondu à la perspective de la fermeture continue des écoles en exerçant des pressions sur le gouvernement pour accélérer le retour à l’école, le président du comité de l’éducation, Robert Halfon, exigeant des précisions à partir de la date à laquelle l’enseignement en personne reprendrait.

M. Halfon, qui a écrit au président de la maison pour forcer une réponse du ministère de l’Éducation, a exhorté le gouvernement à produire «un plan de routage du coronavirus pour que les enfants apprennent à nouveau à l’école».

Décrivant la possibilité de fermetures jusqu’au mois d’avril comme une «sombre nouvelle» pour les parents et les élèves, il a écrit sur Twitter: «Nous devons réapprendre à nos enfants. Le moteur du gouvernement doit être orienté vers l’ouverture de nos écoles. Nous sommes confrontés à une épidémie de pauvreté éducative et de santé mentale autrement. »

Lire la suite

Mark Harper, qui s’était précédemment opposé à des verrouillages à grande échelle en faveur d’une approche à plusieurs niveaux, a ajouté: «Le Premier ministre lui-même a déclaré en août dernier que« garder nos écoles fermées plus longtemps que ce qui est absolument nécessaire est socialement intolérable, économiquement insoutenable et moralement indéfendable ». . Je ne pourrais pas mieux dire moi-même.

Tom Tugendhat, président de la commission des affaires étrangères, a déclaré: «Les écoles fermées augmentent les inégalités, exposent les plus vulnérables et créent des lacunes qui ne peuvent être comblées. Nous devons ouvrir les écoles le plus tôt possible. »

Pendant ce temps, Esther McVey, ancienne secrétaire au travail et aux retraites, a déclaré que des vaccins devraient être offerts aux enseignants de toute urgence pour assurer un retour sûr et rapide dans les salles de classe.

«Les écoles doivent rouvrir pour le meilleur intérêt de l’enfant et pour les familles aussi», a-t-elle déclaré.

«Si la vaccination des enseignants, après les plus vulnérables de la société, supprime les obstacles à la réouverture des écoles, nous devrions le faire. Vous ne pouvez pas fermer les écoles et ne pas avoir d’alternative viable ».

M. Hancock a déclaré que les éducateurs avaient un «bon cri» lorsqu’il s’agissait de figurer en bonne place sur la liste des priorités du vaccin contre le coronavirus une fois que les plus vulnérables cliniquement ont reçu leurs vaccins.

Jusqu’à présent, avec les plus de 70 ans et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables, les seules forces de travail à prioriser pour les jabs ont été celles des services de santé et des services sociaux.

Lire la suite

Dans tout le pays, plus de 6,3 millions de personnes ont reçu la première dose d’un vaccin samedi, soit 9,5% de la population britannique.

« Le défi est l’approvisionnement en vaccin, l’approvisionnement est le facteur limitant le taux », a déclaré M. Hancock.

«La question est de savoir qui devrait recevoir chaque dose au fur et à mesure qu’elle arrive… et nous avons pris la décision, à juste titre, de passer par ordre de besoin clinique, en commençant par ceux qui sont les plus susceptibles de mourir de cette maladie.

«Bien sûr, nous voulons briser les chaînes de transmission, mais nous devons également empêcher les gens de mourir de la maladie s’ils l’attrapent.

«Nous passons par ceux qui sont cliniquement vulnérables… et après cela, il y a un débat parfaitement raisonnable à avoir sur qui devrait aller dans quel ordre ensuite.