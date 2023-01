COVID: les Canadiens qui ont quitté leur emploi sur ce qui s’est passé depuis

Parmi les nombreux changements qui ont découlé de la pandémie de COVID-19, un auquel de nombreux Canadiens peuvent s’identifier est l’effet qu’elle a eu sur leur vie au travail.

Parfois appelée la « grande démission », les travailleurs ont quitté leur emploi pour un certain nombre de raisons, que ce soit pour un environnement de travail plus sain, une évasion du stress de la COVID-19 ou simplement une chance d’essayer quelque chose de différent.

Fin 2021, CTVNews.ca a demandé aux Canadiens de partager leurs histoires sur la façon dont ils ont changé d’emploi pendant la pandémie.

CTVNews.ca a rencontré certaines de ces personnes pour voir où elles en sont maintenant et leur demander si la décision qu’elles ont prise était la bonne.

ALISON FINKELSTEIN

Alison Finkelstein, de Thornhill, en Ontario, a quitté son emploi dans un supermarché pour étudier en administration de cabinet médical au George Brown College.

La pandémie, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca au téléphone, a été difficile pour le personnel de l’épicerie – un client lui a une fois lancé une barre de chocolat de l’autre côté du tapis roulant, tandis qu’un autre lui a crié dessus après avoir été invité à retirer son masque.

À peu près à mi-parcours universitaire, Finkelstein a trouvé du travail comme commis occasionnel au Princess Margaret Cancer Centre avant de passer à temps partiel à l’unité de soins intensifs cardiovasculaires du Toronto General Hospital.

Elle a obtenu son diplôme de George Brown avec mention en mai 2022 et a trouvé un emploi à temps plein en tant qu’adjointe administrative à la clinique rénale multisoins.

Finkelstein adorait travailler aux soins intensifs, mais la mère de cinq enfants avait besoin d’heures à temps plein.

Et malgré les défis de retourner à l’école après avoir été mère au foyer pendant si longtemps, Finkelstein a déclaré que cela en valait la peine.

“Si vous m’aviez dit il y a cinq ans avant la pandémie que je finirais par travailler dans un hôpital, je me serais moquée de vous parce que je ne l’aurais pas cru”, a-t-elle déclaré. “C’est mon rêve devenu réalité.”

LORI BODNER

L’enseignante de Winnipeg, Lori Bodner, a profité de l’occasion pendant la pandémie pour s’essayer aux travaux d’électricité, une décision qu’elle envisageait déjà depuis un certain temps.

Elle s’est inscrite au Red River College et est maintenant une apprentie de niveau 2, avec plus d’école à venir en novembre, et continue de partager son temps entre l’enseignement et le travail d’électricien.

“C’est simplement stimulant parce que si un travail est éprouvant pour une raison quelconque, le lendemain, je suis à l’autre”, a déclaré Bodner à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait avoir pris la bonne décision, Bodner a répondu : “Absolument”.

“Je pense que cette décision m’a sauvé la vie”, a-t-elle déclaré.

MAT CUMMING

Pendant la pandémie, à Westville, en Nouvelle-Écosse, le résident Matt Cummings a déménagé à Terrace Bay, en Ontario, après avoir quitté l’usine Northern Pulp, maintenant fermée.

Il a dit à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique qu’il serait resté s’il avait pu, mais étant si éloigné et avec de jeunes enfants, il a décidé de retourner en Nouvelle-Écosse.

Cummings a travaillé un certain nombre de petits boulots dans une scierie, dans la collecte des ordures et dans un centre d’appels avant de décrocher un travail chez Michelin.

Il est finalement parti chercher quelque chose avec plus de sécurité et un salaire comparable, trouvant un emploi où il travaille avec des personnes ayant des besoins spéciaux.

Il estime toujours que la fermeture de l’usine de pâte s’est produite “inutilement”, déracinant la vie de nombreuses personnes dans le secteur forestier.

Ayant été licencié à l’usine, Cummings a déclaré qu’il ne voulait plus revivre cela et estimait que les emplois dans le domaine de la santé, étant si demandés, n’iraient nulle part de si tôt.

“Cette carrière est celle que je passerai le reste de ma vie à faire”, a-t-il déclaré. “C’est facile pour le corps, c’est facile pour l’esprit et c’est très gratifiant au quotidien. Vous savez que vous aidez des personnes qui ont des besoins élevés, donc en plus de la sécurité d’emploi, c’est aussi un travail très gratifiant.”

Nathalie Cousineau

Natalie Cousineau a pris la difficile décision de quitter son emploi d’adjointe administrative dans un cabinet dentaire après la fermeture de la garderie que fréquentaient ses enfants pendant la pandémie.

Donnant le feu vert à son employeur pour la remplacer, Cousineau, qui vit dans le quartier de Barrhaven, dans le sud d’Ottawa, a déclaré qu’elle avait trouvé du travail dans un bureau près de chez elle, mais qu’elle avait dû jongler avec la garde de ses jeunes enfants.

Elle a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique qu’elle avait commencé à chercher du travail à distance et avait trouvé un emploi dans un organisme de soins de santé.

Cousineau travaille maintenant pour Innovation, Sciences et Développement économique Canada et aide à planifier les voyages des ministres.

Ayant trouvé cet équilibre travail-vie personnelle, Cousineau dit qu’elle est chanceuse d’avoir un emploi avec la flexibilité de s’occuper de ses enfants à la maison si besoin est.

“C’était une bénédiction déguisée d’une manière étrange, comment fonctionne l’univers”, a-t-elle déclaré. “Cela fonctionne de manière mystérieuse et c’était une bénédiction pour moi et ma famille, car maintenant mon fils est à l’école. Ils sont très flexibles avec mon horaire de travail.”

CHRIS CHEVALIER

Licencié en mars 2020 de son travail dans un magasin spécialisé dans les engrenages, Chris Knight comptait sur la prestation canadienne d’intervention d’urgence (CERB).

Quelques mois plus tard, le résident de Coquitlam, en Colombie-Britannique, a trouvé du travail comme aide de magasin, mais à un taux de rémunération réduit.

Il a déclaré à CTVNews.ca dans un courriel qu’il avait occupé ce poste pendant quelques années et qu’il avait même été promu à un poste de superviseur.

Mais il dit que cela ne s’est pas accompagné d’une augmentation de salaire, alors il est parti.

“L’endroit où j’ai été embauché s’est avéré être un lieu de travail toxique. Si j’avais su cela, j’aurais probablement continué à chercher un emploi ailleurs”, a-t-il déclaré.

“Ce serait en soi une histoire différente concernant la façon dont les employeurs de ce pays discriminent les travailleurs immigrés. Je ne suis pas un immigrant, mais j’ai travaillé dans des endroits avec une main-d’œuvre immigrée de taille moyenne, et très franchement, je n’aime pas ce que je voyez quand les employeurs sous-payent et abusent des travailleurs qui essaient d’améliorer leur vie dans leur nouveau pays.”

S’il avait le choix, Knight a dit qu’il serait toujours au magasin d’équipement.

Il travaille maintenant comme ouvrier dans l’industrie de la construction navale à North Vancouver, où il a dit qu’ils construisent quelques navires de la marine et des navires de la garde côtière.

“Le travail est passionnant, et il n’y a pas deux jours qui se ressemblent”, a-t-il déclaré. “C’est assez fascinant de pouvoir observer le processus de construction de ces énormes navires.”

JODI MORELLO

Un changement de carrière avait toujours été dans son esprit, mais ce n’est que lorsque les restrictions pandémiques ont fermé les restaurants dans lesquels elle travaillait que Jodi Morello de Toronto a décidé de tenter sa chance.

Après avoir passé du temps sur CERB, elle a trouvé un emploi à l’été 2020 en tant que femme de ménage dans un foyer de soins de longue durée à Scarborough.

Elle a dit à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique qu’elle avait également travaillé un peu à l’hôpital général de North York, mais qu’elle ne pouvait pas équilibrer ses deux horaires.

L’hôpital Michael Garron l’a embauchée l’été dernier. Morello continue d’y travailler ainsi que le foyer de soins de longue durée.

“J’adore mon travail. Il y a beaucoup d’opportunités d’évoluer”, a-t-elle déclaré.

Travaillant dans le foyer de soins de longue durée, elle a dit qu’elle ressentait un but. Et avec les restrictions pendant COVID-19, a-t-elle dit pour certains résidents, elle pourrait être la dernière personne qu’ils voient.

L’hôpital, quant à lui, peut offrir quelque chose de différent chaque jour, qu’il s’agisse de voir des nouveau-nés, de travailler à la morgue ou de passer du temps dans le domaine de la santé mentale ou au service des urgences.

Bien qu’elle consacre entre 52 et 60 heures par semaine, effectuant parfois deux quarts de travail en une journée, l’argent qu’elle gagne signifie qu’elle pourra enfin rembourser ses prêts étudiants, a déclaré Morello.

Parmi les nombreux changements positifs dans sa vie depuis qu’elle a changé d’emploi, Morello a déclaré qu’elle avait réussi à arrêter de fumer, qu’elle ne buvait pas aussi souvent que lorsqu’elle était dans l’industrie de la restauration et que sa santé mentale s’était améliorée.

Elle a également fait des dons à différentes organisations, notamment des refuges pour animaux, des banques alimentaires et un refuge pour jeunes dans lequel elle a séjourné lorsqu’elle était plus jeune. Ce même refuge a partagé son histoire en trois parties pendant la pandémie.

“S’il n’y avait pas eu la pandémie, je n’aurais pas pu mettre le pied dans la porte pour ouvrir un tout nouveau monde de possibilités, quelque chose auquel je ne suis pas habitué, mais j’étais prêt à essayer, ” dit-elle.

Avec des fichiers de La Presse Canadienne.