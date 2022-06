COVID: les câlins peuvent infecter et rendre malades les chats et les chiens, selon une étude

VANCOUVER –

Selon une étude canadienne, les propriétaires de chats et de chiens qui câlinent leurs animaux de compagnie lorsqu’ils sont infectés par le COVID-19 pourraient finir par rendre les animaux malades avec le virus.

L’étude a indiqué que bien qu’il soit déjà connu que les animaux, y compris les chats, les chiens, les furets et les hamsters, semblent être sensibles au COVID-19, la transmission peut se produire plus souvent qu’on ne le pensait auparavant.

La recherche, publiée ce mois-ci dans la revue Emerging Infectious Diseases, a impliqué 69 chats et 49 chiens, y compris des animaux de compagnie et des animaux de refuges et de cliniques de stérilisation.

Les propriétaires d’animaux ont également été invités à remplir un sondage en ligne sur la nature de leur interaction avec leurs animaux.

“Ces données indiquent une transmission relativement courante du SRAS-CoV-2 de l’homme à l’animal et que certains contacts homme-animal – par exemple, embrasser l’animal, dormir sur le lit – semblent augmenter le risque”, a déclaré l’étude.

“Nous avons déduit que les infections chez les chiens et les chats reflètent une transmission directe de l’homme à l’animal, étant donné la nature pandémique de ce virus chez l’homme et le contact limité de la plupart des animaux domestiques avec d’autres animaux.”

Les chiens et les chats qui vivaient dans des refuges présentaient des taux d’infection au COVID-19 inférieurs à ceux qui vivaient avec des humains, a déclaré le co-auteur de l’étude, le professeur Scott Weese du Collège vétérinaire de l’Ontario de l’Université de Guelph.

“C’était une différence assez substantielle comme nous nous y attendions”, a déclaré Weese.

L’auteure principale, la professeure Dorothee Bienzle du département de pathobiologie de l’Université de Guelph, a déclaré que les résultats suggèrent que les chats ont un taux d’infection au COVID-19 plus élevé que les chiens.

“Cela a à voir avec la façon dont le virus se verrouille sur le récepteur dans le système respiratoire du chat ou du chien”, a déclaré Bienzle.

La forte prévalence des anticorps COVID-19 chez les chats a surpris les chercheurs, a-t-elle déclaré.

“Nous ne nous attendions pas à autant”, a-t-elle déclaré. “Plus de la moitié des chats qui vivent dans le foyer d’une personne atteinte de COVID avaient des anticorps. C’est très élevé.”

Les animaux infectés par le COVID-19 présentent des symptômes similaires à ceux des humains qui tombent malades du virus, a-t-elle déclaré.

“Ils n’ont pas d’appétit, ils se sentent minables, ils dorment plus, ils peuvent éternuer et tousser”, a-t-elle déclaré.

Weese a déclaré que les chats sont capables de se transmettre l’infection les uns aux autres, ainsi qu’aux humains.

Un vétérinaire en Thaïlande a reçu un diagnostic de COVID-19 en août 2021, après avoir éternué par un chat infecté appartenant à un patient qui avait été testé positif pour le virus, a-t-il déclaré. L’analyse génétique a montré que le virus a été transmis du propriétaire du chat à l’animal et au vétérinaire, a déclaré Weese.

Il existe également des preuves que les visons infectés par les humains peuvent transmettre le virus à d’autres personnes, a-t-il déclaré.

La transmission des humains aux animaux peut être minimisée si les propriétaires gardent leurs distances, portent un masque et prennent d’autres précautions, tout comme ils le feraient pour éviter d’infecter une personne, a-t-il déclaré.

“Idéalement, ce que nous voulons faire, c’est l’empêcher de se propager autant que possible afin que les gens puissent limiter le contact qu’ils ont avec les animaux lorsqu’ils sont infectés”, a-t-il déclaré. “C’est l’idéal.”

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 juin 2022.