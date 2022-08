COVID : les boosters modifiés se ferment mais aideront-ils ?

Les vaccins COVID-19 modifiés pour mieux correspondre à la menace omicron d’aujourd’hui devraient être déployés dans quelques semaines, mais il reste encore à déterminer les avantages que les injections de rappel offriront, qui devrait en obtenir un – et dans quel délai.

Pfizer et son rival Moderna ont tous deux demandé cette semaine aux régulateurs américains d’autoriser des versions modifiées de leur vaccin de rappel – des injections qui sont à moitié la recette originale et à moitié protection contre BA.4 et BA.5, les dernières versions d’omicron.

La Food and Drug Administration a commandé cette recette fin juin et doit maintenant décider si cette combinaison – ce que les scientifiques appellent un « vaccin bivalent » – est prête.

L’administration Biden espère que des boosters mis à jour pourraient aider à atténuer une poussée hivernale de COVID-19 dans une population lasse du virus – et des vaccinations. Mais bien que la toute première modification de ces vaccins soit capitale, il s’agit davantage d’une prochaine étape attendue – comme la façon dont les vaccins contre la grippe sont mis à jour chaque année – qu’un véritable vaccin de nouvelle génération.

“Nous devons donner un ensemble d’attentes claires et tournées vers l’avenir”, a déclaré l’immunologiste de l’Université de Pennsylvanie, E. John Wherry, qui compare les ajustements des vaccins à la mise à jour périodique de votre logiciel informatique.

POURQUOI LA FDA A-T-ELLE COMMANDÉ DES COMBO SHOTS ?

BA.5 est actuellement à l’origine de presque toutes les infections au COVID-19 aux États-Unis et dans une grande partie du monde. Les vaccins COVID-19 actuels correspondent à la souche de coronavirus qui a circulé au début de 2020. Et bien que ces vaccins offrent toujours une forte protection contre les maladies graves ou la mort du COVID-19, il y a peu d’efficacité contre l’infection de la famille des omicrons à mutation sauvage.

Le pari est que BA.5, ou quelque chose de similaire, circulera toujours par temps froid, de sorte que les coups combinés seront un bon match. (Les vaccins ciblent la protéine de pointe qui enrobe le coronavirus, et les pointes BA.4 et BA.5 sont identiques bien que ces souches varient d’autres manières.)

COMMENT LES PLANS MODIFIÉS ONT-ILS ÉTÉ TESTÉS ?

Pfizer et Moderna ont tous deux étudié une modification antérieure de leurs vaccins qui cible l’omicron original, appelé BA.1, qui a frappé l’hiver dernier, ainsi que des variantes encore plus anciennes.

La FDA utilisera les données des tests sur l’homme des doses modifiées par BA.1 ainsi que des tests sur les souris de la version ciblée par BA.5 pour décider si la dernière mise à jour stimule suffisamment les anticorps anti-virus pour justifier une autre injection.

Mais les données sur le dernier ajustement arriveront plus tard dans l’année, pour aider à évaluer la valeur des plans modifiés. Moderna a commencé une étude humaine de son plan combo BA.5; Pfizer et son partenaire BioNTech prévoient d’ouvrir prochainement une étude similaire.

FONCTIONNERONT-ILS MIEUX ?

Personne ne sait. Le Dr Paul Offit, expert en vaccins à l’hôpital pour enfants de Philadelphie et conseiller en vaccins de la FDA, a déclaré que le saut d’anticorps par rapport à ce candidat précédemment modifié par BA.1 était “décevant”.

“Ce que l’administration nous demande de faire, c’est d’accepter ce vaccin bivalent comme nettement meilleur” qu’une autre dose du vaccin d’aujourd’hui, a-t-il déclaré. “Ce serait bien s’il y avait des données pour soutenir cela.”

De plus, les anticorps diminuent avec le temps. C’est pourquoi la protection contre les infections dure moins longtemps que la protection contre les maladies graves, qui dépend d’une autre partie du système immunitaire, ses cellules “mémoire”.

Pourtant, les vaccins actuels sont tellement obsolètes qu’une mise à jour a du sens, a déclaré le Dr Walter Orenstein de l’Université Emory, ancien directeur des vaccins aux Centers for Disease Control and Prevention. Bien qu’il aimerait voir plus de données, il prévoit d’obtenir le nouveau booster.

QUI DEVRAIT OBTENIR UNE PHOTO ACTUALISÉE ?

C’est au CDC, qui a convoqué une réunion de ses conseillers influents en matière de vaccins jeudi et vendredi prochains pour aider à décider.

Pfizer souhaite ouvrir ses boosters mis à jour à toutes les personnes de 12 ans et plus qui ont déjà reçu une série primaire du vaccin d’aujourd’hui, tandis que Moderna n’a demandé qu’à être utilisé par des adultes. Le CDC déterminera si les personnes les plus à risque doivent passer en premier.

Un plan de déploiement du gouvernement prévoit que les personnes qui ont déjà reçu leurs premiers vaccins seraient éligibles pour l’un des nouveaux vaccins combinés, quel que soit le nombre de rappels qu’elles ont déjà reçus.

QUAND LES ÉLIGIBLES DOIVENT-ILS OBTENIR LE NOUVEAU BOOSTER ?

Encore une fois, le CDC interviendra après avoir examiné le nombre de doses qui seront disponibles début septembre par rapport à plus tard à l’automne. L’administration Biden a acheté plus de 170 millions de doses.

Mais les immunologistes avertissent de ne pas se précipiter pour un nouveau vaccin si vous avez récemment reçu une dose du vaccin original ou une infection. En effet, si vous avez encore beaucoup d’anticorps dans votre circulation sanguine, ils reconnaîtront et attaqueront les tout nouveaux anticorps que la dose de vaccin est censée produire.

Donc, si vous avez déjà reçu un booster en juillet ou en août et que vous recherchez ensuite le nouveau coup combo en septembre, “vous recevrez très peu de boost supplémentaire à partir de cela”, a déclaré Wherry. Il recommande d’attendre quatre à six mois.

LES GENS VONT-ILS RETROUVER LEURS MANCHES ?

Les Américains ont été réticents à suivre les vaccinations contre le COVID-19. Alors que les trois quarts des Américains de 12 ans et plus ont reçu leurs premiers vaccins, seulement la moitié ont reçu un premier rappel, jugé crucial pour la meilleure protection contre les variantes. Et seulement un tiers des personnes de 50 ans et plus à qui il a été conseillé d’obtenir un deuxième rappel à l’arrivée d’omicron l’ont fait.

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.