COVID : les autopsies montrent que le virus se propage largement dans le corps

Les résultats d’autopsie de 44 personnes décédées avec COVID-19 montrent comment le virus se propage non seulement dans le système respiratoire, mais dans tout le corps, y compris le cerveau, persistant pendant des mois chez certains patients.

Une description des résultats, publiée dans la revue à comité de lecture Nature en décembre, souligne à quel point le fardeau de l’infection peut être considérable, avec des fragments viraux trouvés dans 79 des 85 endroits du corps chez les 44 patients.

La petite étude constitue “l’analyse la plus complète à ce jour du tropisme cellulaire, de la quantification et de la persistance du SRAS-CoV-2 dans le corps humain, y compris le cerveau”, selon ses auteurs.

“Nos résultats montrent que bien que la charge la plus élevée de SRAS-CoV-2 se situe dans les tissus respiratoires, le virus peut se propager dans tout le corps.”

Le virus a pu se propager à plusieurs organes et systèmes, même chez les patients décédés dans la semaine qui a suivi leurs premiers symptômes, ont découvert les chercheurs.

Les 44 personnes dont les autopsies ont contribué à cette recherche étaient toutes des personnes non vaccinées décédées du COVID-19. L’âge médian des individus était de 62,5 ans et 61,4 % avaient trois comorbidités ou plus. Le délai médian entre l’apparition des symptômes et l’hospitalisation du patient était de six jours, 18,5 jours étant l’intervalle médian entre l’apparition des symptômes et le décès.

Dans l’ensemble, les autopsies ont montré que le virus était capable de pénétrer dans de nombreux systèmes du corps, bien que les chercheurs aient noté qu’il y avait une charge significativement plus élevée d’ARN du SRAS-CoV-2 dans les tissus respiratoires. Les chercheurs ont découvert que le virus avait envahi plus de 35 types de cellules et membranes dans différents systèmes du corps.

Sur les 44 autopsies, 11 étaient des autopsies du corps entier et du cerveau, fournissant l’image la plus complète de la propagation virale chez ces individus.

Parmi ces 11, les deux avec la durée la plus courte entre l’apparition des symptômes et la mort – quatre jours et cinq jours – avaient la plus grande quantité d’ARN viral dans leur système respiratoire, avec des niveaux élevés également trouvés dans le système cardiovasculaire et le tissu optique, entre autres. .

Le SRAS-CoV-2 a été trouvé à au moins un endroit du système nerveux central ou du tissu cérébral dans 10 de ces 11 autopsies, dont cinq sur six de ceux qui sont décédés plus d’un mois après l’apparition des premiers symptômes.

Les chercheurs ont noté que bien qu’il y ait eu des traces virales importantes trouvées, le tissu structurel réel du cerveau était en grande partie inchangé par le virus.

L’individu qui a eu la plus longue durée entre l’apparition des symptômes et le décès – 230 jours – avait été hospitalisé à plusieurs reprises et est finalement décédé des complications d’une greffe pulmonaire, et non du COVID-19, mais s’est avéré positif pour le COVID-19 et présentait des traces virales dans de nombreux parties de leur corps, y compris le système respiratoire, le cœur, les tissus des yeux et le cerveau.

Cela indique que le virus peut persister dans le corps de certains patients pendant des mois, ont noté les chercheurs.

La cause du décès variait selon les individus. Trente-huit sont décédés du COVID-19, tandis que six sont décédés d’un autre problème de base alors qu’ils avaient le COVID-19. Parmi ceux qui ont été tués par le virus, 35 avaient soit une pneumonie aiguë, soit de graves lésions pulmonaires au moment de leur décès.

Deux des patients inclus ne présentaient que de légers symptômes de COVID-19 et étaient décédés d’autres causes, mais il s’est avéré que l’ARN du SRAS-CoV-2 se propageait largement dans tout leur corps, ce qui suggère que bien que la majeure partie des autopsies se soit concentrée sur les cas graves et cas mortels, le virus peut pénétrer loin dans le corps, même dans les cas bénins.

L’étude est limitée par sa petite portée et sa focalisation sur les personnes âgées non vaccinées décédées avec le COVID-19, ce qui signifie que ces résultats peuvent ne pas refléter ce qui se produit lorsque des personnes plus jeunes et vaccinées contractent le virus.

Des recherches antérieures sur l’autopsie ont trouvé des preuves de COVID-19 dans plusieurs systèmes, mais certains ont émis l’hypothèse que des traces virales trouvées en dehors du système respiratoire pourraient être dues à du sang résiduel laissé dans les tissus ou à une contamination croisée. Les chercheurs disent que ce n’est pas le cas dans cette nouvelle étude, qui a confirmé le SRAS-CoV-2 au niveau cellulaire.

La durée de persistance du virus dans les tissus était un autre aspect qui intéressait les chercheurs. Ils ont constaté que parmi ceux qui avaient un intervalle plus long entre l’apparition des symptômes et la mort, la différence entre le niveau de virus dans les tissus respiratoires et non respiratoires diminuait de manière significative. Cela peut être dû au fait que différents tissus sont plus efficaces pour combattre le virus et l’identifier, ont émis l’hypothèse des chercheurs.

« Comprendre les mécanismes par lesquels le SRAS-CoV-2 échappe à la détection immunitaire est essentiel pour guider les futures approches thérapeutiques afin de faciliter la clairance virale », ont déclaré les auteurs.