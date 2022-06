COVID : le verrouillage de Shanghai s’assouplit | Nouvelles de CTV

SHANGHAI –

La circulation, les piétons et les joggeurs sont réapparus dans les rues de Shanghai mercredi alors que la plus grande ville de Chine commençait à revenir à la normale au milieu de l’assouplissement d’un verrouillage strict de deux mois contre le COVID-19 qui a suscité des protestations inhabituelles contre sa mise en œuvre brutale.

Le comité du Parti communiste de Shanghai, l’organe politique le plus puissant de la ville, a publié une lettre en ligne proclamant le succès du confinement et remerciant les citoyens pour leur “soutien et leurs contributions”. Cette décision est intervenue au milieu d’un recul constant des mesures obligatoires qui ont bouleversé la vie quotidienne de millions de personnes tout en perturbant gravement l’économie et les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Tout en défendant la politique radicale « zéro COVID » du président et chef du Parti communiste Xi Jinping, les dirigeants du pays semblent reconnaître la réaction du public contre les mesures considérées comme bafouant les droits déjà sévèrement limités à la vie privée et à la participation au fonctionnement du gouvernement.

Dans l’une de ces étapes, le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle du Cabinet a publié mardi une lettre énonçant les règles interdisant la “désinfection intérieure non standard, simple et grossière” par des équipes pour la plupart non formées à Shanghai et ailleurs qui ont laissé des maisons endommagées et ont conduit à des rapports de propriété vol.

Le service complet de bus et de métro à Shanghai a été rétabli à partir de mercredi, avec des liaisons ferroviaires vers le reste de la Chine à suivre. Pourtant, plus d’un demi-million de personnes dans la ville de 25 millions d’habitants restent sous contrôle ou dans des zones de contrôle désignées car des cas de virus sont toujours détectés.

Le gouvernement affirme que toutes les restrictions seront progressivement levées, mais les comités de quartier locaux disposent toujours d’un pouvoir considérable pour mettre en œuvre des politiques parfois contradictoires et arbitraires. Les tests PCR négatifs pour COVID-19 effectués au cours des 48 heures précédentes restent également la norme à Shanghai, Pékin et ailleurs pour l’autorisation d’entrer dans les lieux publics.

Cette mesure n’a pas dissuadé les habitants de Shanghai de se rassembler dehors pour manger et boire sous la surveillance de la police déployée pour décourager la formation de grandes foules.

“Avec la levée du confinement, je me sens très heureux. Je ressens aujourd’hui ce que je ressens pendant le Nouvel An chinois — ce genre d’ambiance et de joie”, a déclaré Wang Xiaowei, 34 ans, qui a déménagé à Shanghai depuis la province intérieure du Guizhou juste une semaine. avant le début du confinement.

Liu Ruilin, 18 ans, a déclaré qu’elle n’était pas sûre que le gardien de sécurité de son immeuble la laisserait sortir, elle et d’autres, mardi soir. La restriction a pris fin exactement à minuit, a-t-elle déclaré.

“Ensuite, nous avons dit:” Allons au Bund pour nous amuser “”, a-t-elle déclaré dans le quartier historique de la ville au bord de la rivière. “Nous pensions qu’il n’y aurait pas trop de monde ici, mais nous avons été surpris après être venus qu’il y ait beaucoup de monde ici. Je me sens plutôt bien – plutôt excité.”

Les écoles rouvriront partiellement sur une base volontaire, et les centres commerciaux, les supermarchés, les dépanneurs et les pharmacies rouvriront progressivement à pas plus de 75 % de leur capacité totale. Les cinémas et salles de sport resteront fermés.

Mercredi, les autorités sanitaires ont signalé seulement 15 nouveaux cas de COVID-19 à Shanghai, contre un record d’environ 20 000 cas quotidiens en avril.

Quelques centres commerciaux et marchés ont rouvert et certains résidents ont reçu des laissez-passer leur permettant de sortir quelques heures à la fois.

Le verrouillage a provoqué un exode de résidents chinois et étrangers, avec des foules se formant à l’extérieur de la gare de Hongqiao de la ville, où seuls certains services ferroviaires ont repris.

Même si le reste du monde s’est ouvert, la Chine s’en est tenue à une stratégie “zéro-COVID” qui nécessite des confinements, des tests de masse et l’isolement dans des installations centralisées pour toute personne infectée ou ayant été en contact avec une personne testée positive.

Les frontières du pays restent également largement fermées et le gouvernement a renforcé les exigences en matière de délivrance de passeports et d’autorisation de voyager à l’étranger.

Au moins la moitié des entreprises étrangères à Shanghai attendent la semaine prochaine pour rouvrir pendant qu’elles mettent en place des mesures d’hygiène, a déclaré Bettina Schoen-Behanzin, vice-présidente de la Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine. Par précaution, de nombreuses entreprises prévoient de n’avoir que la moitié de leur effectif sur site à la fois.

“Il y a encore une certaine incertitude et une peur que s’il y a un cas positif dans l’immeuble de bureaux ou dans votre enceinte, vous pourriez être à nouveau enfermé”, a déclaré Schoen-Behanzin, qui travaille à Shanghai.

Les restrictions strictes à Shanghai, capitale commerciale du pays et siège du port le plus actif du monde, ont freiné l’activité économique chinoise et perturbé la fabrication et le commerce mondiaux.

Les ventes au détail ont chuté de 11%, pire que prévu en avril par rapport à l’année précédente, selon les données du gouvernement. Les ventes d’automobiles ont chuté de près de moitié par rapport à l’année précédente, selon l’Association chinoise des constructeurs automobiles.

Les prévisionnistes du secteur privé ont réduit leurs estimations de la croissance économique de cette année à 2 % seulement, bien en deçà de l’objectif de 5,5 % du Parti communiste au pouvoir. Certains s’attendent à ce que la production diminue au cours des trois mois se terminant en juin.

“L’économie est vraiment en crise”, a déclaré Schoen-Behanzin.

Le port de Shanghai, le plus achalandé au monde, semble avoir retrouvé 80 à 85 % de sa capacité d’exploitation normale, selon Schoen-Behanzin. Elle a cité des données selon lesquelles le port avait un arriéré de 260 000 conteneurs de fret en avril.

“Le reste du monde ressentira ces retards probablement (jusqu’à) juin ou juillet”, a-t-elle déclaré.

La ville connaîtra probablement un “exode massif” de résidents étrangers cet été, “en particulier les familles avec de jeunes enfants”, a déclaré Schoen-Behanzin. Elle a déclaré qu’environ la moitié des résidents étrangers de Shanghai étaient déjà partis au cours des deux dernières années.

“Les gens en ont vraiment marre de ces confinements”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas sûr, surtout si vous avez de jeunes enfants.”



