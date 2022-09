COVID : le vaccin inhalé approuvé en Chine

La Chine est devenue le premier pays à donner son feu vert à un vaccin inhalé contre le COVID-19, ouvrant la voie à une utilisation potentielle du produit sans aiguille dans le pays, où la suppression de la propagation du COVID-19 reste une priorité absolue.

Le fabricant de vaccins, CanSino Biologics, a déclaré dimanche dans un communiqué que le régulateur chinois des médicaments avait approuvé la dose inhalée pour une utilisation d’urgence comme vaccin de rappel.

Le produit, connu sous le nom de Convidecia Air, délivre une dose de vaccin à travers une bouffée d’air provenant d’un nébuliseur qui est ensuite inhalé par la bouche. Le vaccin Convidecia COVID-19 injecté de CanSino est déjà utilisé en Chine et a été approuvé dans une poignée d’autres pays.

Selon une base de données maintenue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nouveau produit de CanSino est l’un des deux vaccins spécifiquement “inhalés” qui ont atteint la phase de développement clinique, alors qu’un certain nombre d’entreprises dans le monde recherchent des moyens innovants d’offrir une protection Covid-19 via le nez et bouche.

L’autorisation du tir inhalé intervient alors que plusieurs villes chinoises appliquent des verrouillages COVID à grande échelle et des campagnes de tests de masse en réponse à des épidémies à petite échelle.

Le pays continue d’adhérer à une politique stricte de zéro COVID, alors même que le reste du monde apprend à vivre avec le virus.

Plus de 70 villes chinoises ont été placées sous verrouillage total ou partiel du COVID depuis fin août, affectant plus de 300 millions de personnes, selon un décompte de CNN.

Un faible taux de vaccination chez les personnes âgées est l’une des raisons médicales invoquées par les autorités chinoises pour justifier les mesures de contrôle de la maladie en cours.

Pendant ce temps, de nouvelles variantes du coronavirus ont eu un impact sur la protection offerte par les vaccins de première génération dans le monde, y compris les vaccins chinois qui offrent une protection par anticorps moins robuste que les vaccins à ARNm développés en Occident.

Des campagnes de rappel et de vaccination – et le développement de produits de nouvelle génération – sont en cours en Chine.

Reste à savoir quelle place occupera le nouveau vaccin inhalé dans ce paysage. CanSino a averti dans un dossier d’entreprise qu’il restait certaines étapes réglementaires avant que le vaccin puisse être commercialisé, et a déclaré que son produit serait confronté à une “concurrence féroce” au niveau national, où neuf vaccins ont jusqu’à présent reçu une autorisation.

Dans un communiqué de presse, CanSino a déclaré que Convidecia Air “peut induire une forte immunité humorale, cellulaire et muqueuse”.

Le fabricant n’a pas fourni de données pour étayer ces affirmations, mais s’est référé à des études dans la revue médicale The Lancet.

Dans une petite étude publiée en août, les chercheurs de CanSino ont rapporté que chez les personnes qui avaient reçu deux doses injectées du vaccin CoronaVac, un rappel du vaccin inhalé augmentait les niveaux d’anticorps par rapport à une troisième dose injectée de CoronaVac.

CoronaVac, un vaccin développé par Sinovac, basé à Pékin, largement utilisé en Chine et dans le monde, utilise un type de technologie différent de Convidecia, de sorte que la dose inhalée a fourni un coup de pouce hétérologue, ou mix-and-match.

L’étude n’a pas testé si la dose inhalée empêchait les gens d’être infectés ou les empêchait de transmettre le COVID à d’autres.

À l’échelle mondiale, les fabricants de médicaments se précipitent pour fabriquer des vaccins de nouvelle génération qui peuvent améliorer la protection contre le COVID, y compris ceux qui utilisent des méthodes innovantes d’administration de doses.

Des essais cliniques sont en cours pour tester plus d’une douzaine de vaccins en spray pour voir s’ils peuvent créer une immunité dite muqueuse. Cela stimule certains anticorps dans le nez et la bouche, en particulier dans le but d’empêcher une infection de s’installer en premier lieu.

Il y a de l’espoir que ces vaccins non injectés, qui sont administrés sous forme de gouttes, de sprays ou de comprimés dans la bouche et le nez, puissent également empêcher l’infection de se propager d’une personne à l’autre – ce que les vaccins injectés ne font pas très bien après l’émergence de nouvelles variantes du virus.

Le vaccin Convidecia de CanSino est similaire aux vaccins Johnson & Johnson et Oxford AstraZeneca. Il utilise un virus inoffensif appelé adénovirus pour transmettre les instructions de fabrication des protéines de pointe du COVID dans les cellules afin que le corps puisse créer des anticorps contre elles.

Aucun des produits de CanSino n’a été autorisé aux États-Unis, mais l’Organisation mondiale de la santé a répertorié plus tôt cette année la version injectée de Convidecia pour une utilisation d’urgence.