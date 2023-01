COVID : Le vaccin canadien inhalé entrera dans les essais humains de phase 2

Un nouveau vaccin COVID-19 fabriqué au Canada qui peut être inhalé devrait entrer dans les essais humains de phase 2.

Le vaccin est en cours de développement à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario.

“Il y a un besoin pressant de développer de nouvelles stratégies vaccinales de nouvelle génération plus efficaces”, a déclaré la vice-présidente à la recherche de McMaster, la Dre Karen Mossman, dans un communiqué de presse. « En tant que leaders internationaux de l’immunité des muqueuses respiratoires et des vaccins, nos chercheurs ont rapidement pivoté avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19, en s’appuyant sur un programme de recherche de vaccins inhalés déjà solide axé sur la tuberculose.

Des essais précliniques ont déjà montré que le vaccin en aérosol inhalé peut être plus efficace pour créer des réponses immunitaires que les vaccins injectés, en partie parce qu’il cible les voies respiratoires supérieures et les poumons où les virus respiratoires comme le COVID-19 pénètrent dans le corps, selon le communiqué.

Au cours de la phase 1 des essais sur l’homme, les chercheurs ont évalué la posologie et la sécurité chez 30 volontaires sains qui ont déjà reçu au moins deux injections d’un vaccin à ARNm, comme ceux fabriqués par Pfizer et Moderna.

Dans la phase 2, qui devrait commencer dans les mois à venir, les chercheurs surveilleront la sécurité et les réponses immunitaires de jusqu’à 500 participants, y compris ceux souffrant d’autres problèmes de santé, qui ont reçu au moins trois doses de vaccin à ARNm. La phase 2 sera réalisée grâce à un nouveau financement fédéral de 8,2 millions de dollars des Instituts de recherche en santé du Canada.

La Dre Fiona Smaill est professeure au département de pathologie et de médecine moléculaire de McMaster et l’une des chefs de file des essais cliniques, qui comprend également des collaborateurs de l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse et de l’Université d’Ottawa.

“Si nous pouvons montrer que le nouveau vaccin inhalé est sûr et efficace, comme nous le prévoyons, l’impact sera significatif pour la santé humaine, les coûts médicaux et une meilleure qualité de vie”, a déclaré Smaill.

Le vaccin est destiné à cibler des parties du coronavirus qui ne changent pas ou ne mutent pas, ce qui le rend potentiellement plus efficace contre de nouvelles variantes.

“La stratégie de vaccination actuelle pour COVID-19 nous pousse constamment à chasser le virus, et il est clair que nous ne pouvons tout simplement pas suivre”, a expliqué Matthew Miller, directeur scientifique de l’institut de recherche sur les maladies infectieuses de McMaster et l’un des responsables de l’essai. “Notre équipe a développé une stratégie vaccinale visant à contourner ce cycle et la nécessité de constamment mettre à jour ces vaccins en ciblant les parties du virus résistantes à la mutation et en induisant une forte immunité au site où l’infection se produit réellement.”

Au milieu de la fatigue pandémique et de la baisse du nombre de rappels, les chercheurs espèrent qu’un vaccin inhalé sera plus pratique et plus attrayant que les aiguilles, et ils prévoient que leur travail aidera à faire progresser les vaccins inhalés pour d’autres infections respiratoires comme la tuberculose et la grippe.