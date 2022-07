COVID : le suivi des projets dans les foyers de soins de longue durée s’interrompt

TORONTO-

Un groupe de réflexion qui compile des données sur le COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée canadiens dit qu’il doit arrêter son travail parce que les provinces ne rendent plus suffisamment publiques les informations sur la propagation du virus dans le secteur.

Le projet dirigé par l’Institut national sur le vieillissement, basé à l’Université métropolitaine de Toronto, a été lancé en avril 2020 et présente des informations sur les cas, les éclosions et les décès dans les foyers de soins de longue durée sous la forme d’une carte, avec un résumé pour chaque province et territoire. .

Il a fourni des données à des organisations telles que l’Agence de la santé publique du Canada et l’Institut canadien d’information sur la santé et a contribué à la recherche nationale et internationale sur la COVID-19 dans un secteur qui a vu une grande partie des décès dus au virus au Canada.

Mais les provinces partagent moins de données sur les éclosions et les cas depuis le début de cette année et les informations sont rendues publiques beaucoup moins fréquemment que par le passé. La situation a atteint un point où il est maintenant trop difficile de maintenir le projet du groupe de réflexion en vie, a déclaré le Dr Samir Sinha, directeur de la recherche sur les politiques de santé à l’institut.

“Ce n’est pas que nous ne voulons pas continuer à faire cela, et que nous ne serions pas intéressés à nous porter volontaires pour le faire”, a déclaré Sinha dans une interview. “Il est tout simplement impossible de continuer à effectuer cette tâche de manière précise et fiable.”

Le site Web du projet de suivi COVID-19 des soins de longue durée restera disponible en ligne avec les données recueillies à partir du 1er juillet, mais les travaux de mise à jour sont suspendus.

Le secteur des soins de longue durée ressent encore les effets de la COVID-19.

Les nouvelles éclosions ont augmenté rapidement en Ontario alors que la province fait face à une septième vague d’infections – qui a plus que doublé d’une semaine à l’autre au début de juillet.

Sans données complètes, cependant, il est difficile de comprendre ce qui se passe avec le COVID-19 dans les soins de longue durée et comment réagir au mieux ou planifier les futures épidémies, a déclaré Sinha.

L’Institut national sur le vieillissement souhaite que les provinces et les territoires s’entendent sur une manière cohérente de collecter et de rendre publiques les données sur les soins de longue durée et la COVID-19, a-t-il déclaré.

Le groupe de réflexion aimerait également voir les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral choisir un organisme indépendant qui serait chargé de rapporter les données.

Sinha a suggéré de confier à l’Institut canadien d’information sur la santé le mandat de recueillir des informations sur la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée – quelque chose qu’il a dit qu’il était surpris d’apprendre n’était pas déjà en place lorsque des représentants de l’ICIS l’ont contacté plus tôt dans la pandémie intéressé par le travail de collecte de données de son équipe.

Le manque d’accès aux données publiques sur les épidémies, les cas et les décès rend plus difficile l’évaluation de ce qui se passe dans le secteur et rend les gouvernements moins responsables de la pression du public, a fait valoir Sinha.

“Je pense que politiquement, il est devenu plus pratique de ne pas vraiment rapporter d’informations, au lieu de continuer à rappeler aux gens que nous avons toujours des problèmes systémiques et continus pour protéger nos espaces de soins de longue durée et leurs résidents”, a-t-il déclaré.

Les gouvernements peuvent garder une trace des données quelque part, mais il n’est pas clair si les informations sont examinées pour éclairer les réponses politiques, a déclaré Sinha, ajoutant qu’il est difficile de collecter rétroactivement des informations si les enregistrements ne sont pas conservés pour le moment.

“Le problème est que vous ne pouvez pas revenir en arrière”, a déclaré Sinha.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 juillet 2022.