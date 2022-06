COVID: le sang de lama pourrait être la clé de l’immunité, selon une étude

La clé de l’immunité contre le COVID-19 et ses variantes pourrait provenir du sang de lama, selon de nouvelles recherches.

Une étude, menée par des chercheurs de l’hôpital Mount Sinai à New York, rapporte que des particules immunitaires trouvées dans le sang d’un lama pourraient fournir une forte protection contre le COVID-19 et ses variantes, ainsi qu’un large éventail de virus de type SRAS. L’étude suggère qu’il pourrait même protéger contre le SRAS-CoV-2. qui cause le COVID-19, et le SRAS-CoV-1, qui était à l’origine de l’épidémie de SRAS en 2003.

La recherche, publiée mardi dans la revue Cell Reports, suggère que ces particules, appelées nanocorps, pourraient être utilisées pour développer un traitement antiviral à action rapide qui peut être inhalé.

Les lamas et les animaux similaires, tels que les chameaux et les alpagas, ont un système immunitaire unique, car leurs anticorps sont plus petits que ceux des autres espèces, ce qui les rend plus stables, ont déclaré les chercheurs. Parce qu’elles sont petites et stables, il est également plus facile pour ces particules de se lier aux cibles des maladies à l’intérieur du corps.

Les recherches ont montré que parce que les particules étaient petites et faciles à lier, elles pouvaient être formées en une sorte de chaîne en guirlande capable d’attraper tous les virus qui tentent d’échapper aux anticorps en mutant.

“Nous avons appris que la petite taille de ces nanocorps leur donne un avantage crucial contre un virus à mutation rapide”, a déclaré le co-auteur Ian Wilson, professeur de biologie structurale à Scripps Research à La Jolla, en Californie, dans un communiqué de presse. “Plus précisément, cela leur permet de pénétrer davantage dans les recoins, les coins et les recoins de la surface du virus, et ainsi de se lier à plusieurs régions pour empêcher le virus de s’échapper et de muter.”

Dans le cadre de l’étude, l’équipe a immunisé un lama nommé Wally avec le pic viral du SRAS-CoV-2, qui dans le corps humain s’accrocherait aux cellules et les infecterait. Après des immunisations répétées, les chercheurs ont découvert que Wally commençait à produire des nanocorps qui reconnaissaient le SRAS-CoV-2, ainsi que ce que les chercheurs ont appelé la «super-immunité» contre un éventail d’autres coronavirus.

Les chercheurs suggèrent qu’avec ces informations structurelles, ils pourraient éventuellement développer une molécule qui pourrait être utilisée dans un traitement ou un spray inhalé.

“Bien que davantage de recherches soient nécessaires, nous pensons que la large protection et les nanocorps ultrapuissants que nous avons pu isoler en laboratoire peuvent être exploités pour une utilisation chez l’homme”, a déclaré l’auteur principal Yi Shi, professeur agrégé de sciences pharmacologiques à l’Icahn School of Médecine au mont Sinaï.