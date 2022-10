COVID: le purificateur d’air Corsi-Rosenthal Box DIY fonctionne, selon des études

Cet automne, les enseignants et les parents ont partagé sur les réseaux sociaux des photos de purificateurs d’air à faire soi-même qu’ils ont fabriqués pour les salles de classe afin de protéger les enfants contre la transmission du COVID-19.

Mais ces purificateurs à bas prix fonctionnent-ils vraiment ?

Selon les chercheurs, oui.

Ils s’appellent Corsi-Rosenthal Boxes, un purificateur d’air DIY qui a été conçu pour la première fois à l’été 2020 par deux experts en filtration d’air, Richard Corsi et Jim Rosenthal.

Depuis lors, leur efficacité a été confirmée par des scientifiques, des études et une entreprise qui fabrique des filtres à air.

Des études ont montré qu’une mauvaise ventilation est associée à une propagation beaucoup plus élevée du COVID-19. Mais de nombreux bâtiments au Canada, y compris des écoles et des lieux de travail, ne sont toujours pas équipés de systèmes de ventilation ou de purificateurs HEPA appropriés.

Contrairement aux purificateurs HEPA, qui peuvent coûter de 200 $ à plus de 500 $, une boîte Corsi-Rosenthal peut être fabriquée pour environ 100 $ avec des matériaux qui peuvent être achetés dans n’importe quelle quincaillerie.

Un professeur d’ingénierie de l’Université York qui a transporté sa boîte Corsi-Rosenthal avec lui sur le campus la semaine dernière dit qu’il en a entendu parler sur les réseaux sociaux à la mi-2021.

“Certains ingénieurs en ventilation en parlaient et ils semblaient être un moyen pratique et facile d’obtenir plus d’air pur dans les écoles et dans ma maison”, a déclaré James Andrew Smith à CTVNews.ca dans un e-mail.

“Je ne pense pas que nous en fassions assez pour l’air pur”, a-t-il ajouté, affirmant qu’il se sentait mieux quant au niveau de risque dans sa classe lorsqu’il utilisait le purificateur d’air DIY avec d’autres mesures.

Les boîtes semblent également avoir une longévité.

“Ce gars derrière moi vient d’avoir huit mois il y a quelques jours”, a déclaré Corsi dans une vidéo Twitter lundi, se référant à sa propre boîte Corsi-Rosenthal bourdonnant derrière son épaule. «Fait toujours son travail, réduisant toujours les particules d’aérosol dosées par inhalation, y compris les particules d’aérosol respiratoire chargées de virus. Ce n’est pas sorcier, les amis.

C’EST QUOI LES COFFRETS CORSI-ROSENTHAL ?

Il existe des variantes, mais la boîte Corsi-Rosenthal de base est composée de quatre filtres à air, d’un ventilateur de boîte et de carton, tous collés ensemble pour former un cube. Un tutoriel de l’Université de Californie à Davis spécifie d’utiliser des filtres MERV-13.

Le ventilateur de la boîte doit avoir le flux d’air dirigé vers l’extérieur et tous les bords doivent être scellés avec du ruban adhésif. Le dernier sixième côté du cube doit être fermé avec du carton ou même un cinquième filtre à air.

Pour rendre le filtre plus efficace, vous pouvez également découper un cercle dans un morceau de carton et le coller sur la face extérieure du ventilateur de la boîte pour réduire le refoulement.

L’idée derrière la configuration Corsi-Rosenthal est que l’air qui entre dans la boîte passera par plusieurs filtres pour la purification, et le cube scellé signifie que seul l’air filtré sera ensuite soufflé dans la pièce par le ventilateur.

Des études indiquent que même s’il ne sera pas en mesure de filtrer autant de particules qu’un filtre HEPA, une boîte Corsi-Rosenthal peut faire circuler l’air dans une pièce à un rythme qui dépasse parfois les purificateurs HEPA, éliminant les particules virales de l’air. à une fraction du coût.

Une étude publiée en mars dans la revue Aerosol Science and Technology, qui comprenait Corsi comme l’un de ses auteurs, a révélé que les boîtes étaient capables de filtrer rapidement une pièce entière à un rythme beaucoup plus rapide que les purificateurs HEPA.

En examinant le “coût par unité de nettoyage à l’air”, l’étude indique que “le filtre à air de bricolage représente environ un dixième du coût initial d’un purificateur d’air à base de HEPA disponible dans le commerce”.

3M, une entreprise qui fabrique des filtres à air, a déclaré dans un communiqué de presse de février que ses scientifiques avaient étudié les boîtes Corsi-Rosenthal et que l’idée de bricolage fonctionnait.

“L’air intérieur est de l’air partagé”, a déclaré Kelsey Hei, ingénieur de la marque 3M Filtrete, dans le communiqué. « De nombreux virus comme le COVID-19 sont en suspension dans l’air et peuvent devenir fortement concentrés dans des espaces mal ventilés. Je suis réconforté de voir autant de personnes défendre l’importance de l’air pur, en particulier dans les écoles.

La #CorsiRosenthalBox continue de prendre d’assaut les salles de classe, et nous pouvons affirmer avec confiance que ce #DIY le purificateur d’air fonctionne ! Testées par les scientifiques de 3M, les boîtes Corsi-Rosenthal capturent les particules indésirables en suspension dans l’air. 🦠 Montrez-nous votre DIY CR Box dans les commentaires ci-dessous ! pic.twitter.com/alPoTXCnlo – 3M (@3M) 26 septembre 2022

Une autre étude publiée en septembre dans la revue Science of the Total Environment a examiné neuf configurations différentes de purificateurs d’air DIY et les a comparées à trois purificateurs HEPA.

L’étude a révélé que les options de bricolage, y compris un seul filtre avec un ventilateur de boîte, les boîtes Corsi-Rosenthal, et une variante de celles-ci qui utilise trois filtres et deux ventilateurs de boîte dans un cube, étaient toutes comparables ou meilleures que les purificateurs HEPA en termes de la vitesse à laquelle ils ont filtré l’air.

CLEAN AIR CLÉ POUR MOINS DE TRANSMISSION DE COVID

Lorsqu’il est devenu clair que le COVID-19 se propageait par voie aérienne, les scientifiques ont commencé à souligner l’importance d’une bonne ventilation comme outil pour ralentir la transmission.

Une étude italienne publiée en mars dernier et portant sur plus de 10 000 salles de classe a révélé que des systèmes de ventilation efficaces étaient capables de réduire la transmission du COVID-19 dans les écoles de plus de 80 %.

Les infections étaient beaucoup plus faibles dans les 316 salles de classe équipées d’un système de ventilation mécanique, par rapport à celles qui n’en avaient pas. Lorsque les systèmes de ventilation ont remplacé complètement l’air de la salle de classe par de l’air neuf 2,4 fois par heure, les infections ont été réduites de 40 %. S’ils remplaçaient l’air six fois par heure, les infections étaient réduites de 82%, selon l’étude.

Avec peu de mesures de santé publique encore en place pour la rentrée scolaire, les enseignants se tournent de plus en plus vers des outils comme la Corsi-Rosenthal Box pour rendre leurs salles de classe plus sûres.

LA PRENDRE EN CHARGE LA CLASSE

Alors que les élèves retournaient en classe cet automne, les enseignants et les parents se sont tournés vers les médias sociaux pour partager des photos de leurs boîtes Corsi-Rosenthal. Sur Twitter, le hashtag #CorsiRosenthalBox comprend de nombreux designs créatifs destinés à être adaptés aux enfants.

Un utilisateur basé au Manitoba a publié une photo d’une boîte Corsi-Rosenthal pour la classe de son fils qui avait été améliorée pour ressembler à un robot, avec des yeux, des antennes et des bras écarquillés.

D’autres conceptions utilisaient de grands yeux, des peintures aux couleurs vives et une variété d’oreilles d’animaux pour transformer les boîtes en créatures amicales.

Au Québec, parents et enseignants ont affiché une pétition demandant à Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation, de leur permettre de fournir des boîtes Corsi-Rosenthal aux écoles de leurs enfants, affirmant que les initiatives citoyennes se sont « heurtées à une forte résistance administrative ».

“L’installation de purificateurs d’air faits maison, connus sous le nom de cubes Corsi-Rosenthal, est un moyen efficace et peu coûteux d’améliorer la qualité de l’air dans les espaces intérieurs”, indique la description.

La pétition, lancée le mois dernier, compte plus de 1 600 signatures.

À la Lassonde School of Engineering de York, Smith dit que transporter une boîte Corsi Rosenthal a suscité des questions et la curiosité des étudiants.

« À quel point est-ce que je me soucie de mes élèves ? Assez pour leur construire une #CorsiRosenthalBox à roulettes à apporter en classe », il a tweeté lundi.

Smith et d’autres membres du corps professoral ont demandé au bureau du doyen de la Lassonde School of Engineering de York de financer et de distribuer des purificateurs d’air portables aux membres du corps professoral, mais jusqu’à présent, ces requêtes ont été rejetées.

“Personnellement, je pense qu’ils sont une évidence”, a déclaré Smith à CTVNews.ca. «Ils sont faciles à installer, faciles à utiliser, ne sont pas à peu près les sujets controversés que sont les vaccins ou les masques. Ils purifient l’air du smog, de la fumée, de la poussière… c’est généralement une excellente idée.

Ces boîtes sont utilisées dans les salles de classe du monde entier.

En novembre 2021, la Brown University School of Public Health de Rhode Island a lancé un projet de construction de boîtes Corsi-Rosenthal pour les salles de classe et de les étudier, et a depuis installé des boîtes dans de nombreuses salles de classe et salons étudiants.

Oliver Patrick, conseiller de comté au Royaume-Uni, a lancé un GoFundMe le mois dernier pour fournir des boîtes Corsi-Rosenthal aux écoles de son district, déclarant qu’il était préoccupé par le manque de mesures de santé publique en place dans sa région.

“Je veux m’assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour que l’école soit aussi sûre que possible pour les enfants”, a écrit Patrick.

Le département de la santé publique de Californie a répertorié les boîtes Corsi-Rosenthal comme une option recommandée pour les salles de classe dans un bulletin de février pour améliorer la qualité de l’air dans les écoles afin de lutter contre le COVID-19.