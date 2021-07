Covid: le pic de la troisième vague mettra la pression sur le NHS, déclare le professeur Chris Whitty

Un pic de troisième vague d’infection à Covid à travers l’Angleterre est attendu vers la mi-août et pourrait entraîner 1 000 à 2 000 hospitalisations par jour, selon les scientifiques du gouvernement.

Le professeur Chris Whitty, médecin-chef, a averti que le NHS subirait la pression d’une augmentation attendue des maladies graves de Covid une fois les restrictions légales levées en Angleterre le 19 juillet.

« Ce que nous espérons, si nous allons tous très prudemment au cours de la prochaine période, c’est que le prochain pic sera nettement inférieur au pic que nous avons vu en janvier, ce qui a mis une pression énorme sur le NHS », a-t-il déclaré lors du briefing de Downing Street. le lundi.

Le professeur Whitty a ajouté: « Mais penser que nous n’aurons aucune pression sur le NHS n’est pas tout à fait réaliste. »

Boris Johnson a confirmé que les dernières restrictions de Covid en Angleterre prendraient fin le 19 juillet – mais a averti que la vie ne pouvait pas encore reprendre son cours normal. « Cette pandémie n’est pas terminée », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de lundi.

À partir de lundi prochain, il n’y aura plus d’obligation légale de porter des couvre-visages ou de se distancer socialement. Mais M. Johnson a déclaré que le gouvernement « s’attend toujours » à ce que les gens portent des masques dans des espaces clos, comme dans les transports publics.

Alors que l’instruction de travailler à domicile dans la mesure du possible est levée, M. Johnson a clairement indiqué qu’il n’ordonnait pas aux travailleurs de retourner au bureau – les entreprises devant recevoir des conseils pour un « retour progressif au travail au cours de l’été ».

Le professeur Whitty a déclaré qu’il était « essentiel » de passer lentement à l’étape suivante pour réduire l’ampleur et l’impact de la « vague de sortie » qui nous attend cet été.

Les hospitalisations et les décès augmenteront cet été, le pic de la troisième vague étant attendu mi-août. Mais le professeur Whitty a affirmé que la pression sur le NHS ne serait pas « insoutenable ».

Il a déclaré qu’il y avait « un accord extrêmement large sur le fait que chaque fois que nous franchirons la prochaine étape, il y aura ce qu’on appelle une vague de sortie – il y aura une vague associée à cela ».

Le professeur Whitty a ajouté: «Plus nous le prenons lentement, moins il y aura de personnes atteintes de Covid, plus le pic sera petit et plus petit sera le nombre de personnes hospitalisées et décédées. Il est donc essentiel de passer très lentement à cette étape. »

Le conseiller principal du gouvernement a également déclaré qu’il y avait un accord entre la communauté scientifique sur le fait que le récent retard de quatre semaines à l’étape finale de la feuille de route a contribué à réduire la propagation de la transmission de Covid.

Mais il n’y a « aucune preuve claire » que retarder à nouveau la prochaine étape de la feuille de route ferait une différence, a déclaré le professeur Whitty. « Il n’y a pas de date idéale – toutes les dates possibles ont des inconvénients », a-t-il déclaré.

« Il n’y a aucune preuve claire, par rapport à l’occasion précédente où un retard allait clairement faire une différence … que le retard maintenant va faire une différence. Ce qui va faire la différence va lentement. »

Selon la dernière modélisation publiée lundi par les conseillers du gouvernement Sage, le pic de la vague n’est pas attendu avant la mi-août, alors qu’il pourrait y avoir 1 000 à 2 000 hospitalisations par jour.

Les décès devraient atteindre entre 100 et 200 par jour – bien qu’il y ait une grande quantité d’incertitude.