Les travailleurs de première ligne ont risqué leur vie et celle de leur famille en raison d’un stock insuffisant d’équipements de protection individuelle au début de la pandémie de coronavirus, a révélé un nouveau rapport accablant.

Le gouvernement a également donné la priorité aux hôpitaux au début de la crise, laissant le personnel des services sociaux plus exposé au problème, a déclaré le Comité des comptes publics des Communes (PAC).

Une ruée subséquente pour s’approvisionner en EPI a également entraîné le gaspillage de centaines de millions de livres sur des équipements de mauvaise qualité qui ne peuvent pas être utilisés aux fins prévues.

Meg Hillier, président du PAC, a déclaré: «Le coût des achats d’urgence – des milliards de livres de plus que l’équivalent un an auparavant – met en évidence à quel point le plan de lutte contre la pandémie (du gouvernement) et la fourniture d’équipements essentiels étaient inadéquats.

Elle a ajouté: «Les agents de première ligne se sont retrouvés sans fournitures adéquates, risquant leur vie et celle de leur famille pour fournir des traitements et des soins. Nous sommes à une nouvelle phase dangereuse de la pandémie, dans notre troisième verrouillage national, sans fin définie en vue. Le gouvernement doit reconnaître les erreurs et être mieux préparé. »

Le scandale de l’EPI a dominé les discussions sur la gestion de la pandémie par le gouvernement à ses débuts.

À un moment donné, la pénurie de blouses à manches longues était si grave que les chefs infirmiers ont dit au personnel sans EPI approprié qu’ils pouvaient refuser de traiter les patients.

À la mi-avril, Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a également été contraint d’admettre qu’il ne pouvait pas garantir que les hôpitaux disposeraient de suffisamment d’EPI pour les aider dans les prochains jours.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a toujours insisté sur le fait qu’aucun «milieu» ne manquait d’EPI.

Mais les députés ont déclaré avoir entendu des preuves «convaincantes» d’organisations représentant le personnel de première ligne selon lesquelles les stocks étaient dangereusement bas et que les articles à usage unique devaient être réutilisés.

Il y avait des fournitures périmées, de qualité inférieure, cassées et même infestées d’insectes.

Le rapport fait état d’enquêtes qui ont montré qu’au moins 30 pour cent des agents de santé, des infirmières et des médecins qui ont participé ont signalé un EPI insuffisant, même dans les milieux à haut risque.

Pour aggraver les choses, les lignes d’assistance d’urgence ont orienté le personnel désespéré vers des fournisseurs qui n’avaient pas d’EPI.

Le rapport indique que le stock ne contenait «pas plus de deux semaines de la plupart des types d’EPI».

Il critique également la controverse «voie prioritaire» pour certaines entreprises, accusées d’être un canal pour les copains conservateurs.

Les députés ont déclaré que l’itinéraire n’était «pas assez bien conçu pour être un moyen totalement efficace de filtrer des pistes crédibles».

Les organisations n’ayant pas accès à la voie étaient la British Medical Association (BMA) et le Royal College of Nursing, malgré la base de connaissances de leurs membres.

Entre février et juillet 2020, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a dépensé plus de 12 milliards de livres sterling pour 32 milliards d’articles d’EPI.

Cependant, depuis lors, il a identifié des centaines de millions de livres d’articles qui ne peuvent pas être utilisés aux fins prévues, prévient le rapport.

Dame Donna Kinnair, secrétaire générale du Royal College of Nursing, a déclaré que le personnel infirmier travaillant dans les hôpitaux, les communautés et les maisons de soins «se voit toujours refuser un EPI adéquat. Les fiducies et les employeurs ne devraient pas être contraints d’établir leurs propres règles pour protéger leur personnel parce que les directives du gouvernement ne sont pas claires.

«Le gouvernement doit maintenant s’assurer que tous les membres du personnel infirmier, où qu’ils travaillent, bénéficient du niveau de protection le plus élevé afin qu’ils ne soient plus jamais obligés de travailler tout en se mettant en danger.

Christina McAnea, secrétaire générale du syndicat de la santé Unison, a déclaré: «Dans la précipitation pour protéger le NHS, les ministres ont oublié la protection sociale. Le personnel s’est retrouvé sans l’EPI dont il avait besoin, avec des conséquences mortelles.

«Les soignants ont été forcés de fabriquer leur propre kit de sécurité, de l’acheter eux-mêmes ou de s’en passer, mettant ainsi eux-mêmes, leurs familles et les personnes dont ils s’occupaient à courir un risque énorme. La détresse et la peur que cela a provoquées ne peuvent être surestimées.

«Le PAC indique clairement que de nombreuses vies ont été perdues à cause des échecs du gouvernement. Il doit y avoir une enquête publique pour tenir ceux qui ne sont pas responsables de leur inaction et en tirer des leçons. »

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Nous travaillons sans relâche pour acheter, produire et livrer des EPI dans plus de 58 000 établissements, protégeant ainsi notre personnel sanitaire et social en première ligne de cette pandémie.

« Comme le reconnaît le Comité des comptes publics, le gouvernement a été confronté à des défis importants pour devoir acheter rapidement des EPI au rythme d’un marché international compétitif. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement, du NHS, des forces armées, des fonctionnaires et de l’industrie, nous avons livré plus de 8,1 milliards de dollars articles d’EPI à une vitesse record.

«Nous avons mis en place des processus robustes pour nous assurer que les EPI répondent aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes avant d’être distribués en première ligne.»

Près d’un million de personnes extrêmement vulnérables sur le plan clinique ont dû attendre des semaines pour se faire dire qu’elles devaient se protéger au début de la pandémie, selon un rapport du National Audit Office.

Au début de la pandémie, il n’y avait aucun moyen d’identifier rapidement toutes les personnes touchées, et la liste complète des personnes éligibles au soutien du gouvernement ne s’est stabilisée qu’en mai, a constaté le chien de garde des dépenses.