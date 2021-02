La mesure proposée – baptisée «taxe Amazon» – fait partie des discussions sur un examen des tarifs des entreprises et sur la question de savoir si le gouvernement devrait «rééquilibrer les boutiques en ligne et physiques».

«Nous devons voir des mesures pour instaurer des règles du jeu équitables en matière de fiscalité entre les magasins en ligne et les magasins physiques, pour maintenir nos rues principales en vie, et nous avons besoin d’un fonds d’accueil et de grande distribution pour soutenir les entreprises en difficulté et protéger les emplois dans toutes nos communautés.