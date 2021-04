Le gouvernement a été averti par son propre chien de garde de l’égalité que les systèmes de certificat de statut covid ou «passeports vaccinaux» pourraient être discriminatoires, a-t-il été rapporté.

Les ministres examinent si les documents pourraient être exigés comme condition d’entrée dans des espaces publics tels que des événements sportifs ou – malgré l’opposition significative des députés conservateurs ainsi que des travaillistes et des libéraux démocrates.

Les certificats devraient permettre aux utilisateurs d’indiquer s’ils ont reçu un vaccin, effectué un test récent ou s’ils ont des anticorps.

Cependant, la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme aurait déclaré au Cabinet Office qu’une telle mesure créerait une «société à deux vitesses» au Royaume-Uni.

Boris Johnson lui-même a déclaré que le risque de discrimination était l’un des points de friction dans l’élaboration d’un système de protection des espaces publics.

L’avis de l’EHRC, rapporté dans Le gardien, avertit également les employeurs de ne pas appliquer les politiques «pas de coup, pas de travail» jusqu’à ce que tous les jeunes se soient vu offrir la vaccination, que les plans visant à rendre les coups obligatoires pour les soignants peuvent être illégaux et qu ‘«il existe un risque de discrimination illégale si les décisions prises dans ce processus désavantagent les personnes aux caractéristiques protégées qui n’ont pas reçu ou ne sont pas en mesure de recevoir le vaccin, à moins qu’il ne soit démontré qu’elles sont justifiées ».

Plus tôt ce mois-ci, des personnalités telles que le chef libéral démocrate Ed Davey et le président du comité conservateur de 1922 Graham Brady ont déclaré que les certificats ne devraient pas être utilisés pour «refuser aux individus l’accès aux services généraux, aux entreprises ou aux emplois».

Les politiciens – rejoints par Dawn Butler du Labour, Rebecca Long Bailey et Jeremy Corbyn; Lib Dems Layla Moran, Tim Farron et Alistair Carmichael; et les conservateurs Iain Duncan Smith, Peter Bone et Steve Baker – ont signé une lettre conjointe avec le soutien de plus de 70 députés s’opposant à la mesure.

La baronne Chakrabarti, une collègue travailliste, a ajouté: «Les voyages internationaux sont un luxe, mais participer à sa propre communauté est un droit fondamental.

«Les passeports internes Covid sont donc un pas autoritaire trop loin. Nous ne vaincons pas le virus par la discrimination et l’oppression, mais par l’éducation, la vaccination et le soutien mutuel. »

Cela fait suite à une fuite d’une lettre de la Chelsea and Westminster Hospital Foundation qui a montré que la confiance du NHS prévoyait de faire des vaccins contre le coronavirus une exigence contractuelle pour tout ce qu’ils emploient.

Entre-temps, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a annoncé qu’il lancerait une consultation sur les propositions visant à faire de la vaccination du personnel des foyers de soins une condition de leur emploi.

Le département a averti que le niveau actuel de vaccination du personnel était inférieur à 80% dans 89 régions distinctes des autorités locales et dans les 32 arrondissements de Londres.

La secrétaire générale de Unison, Christina McAnea, a déclaré: «Augmenter le nombre de vaccinations dans le secteur des soins sociaux est essentiel pour la sécurité de tous. Mais les coups obligatoires sont la mauvaise approche et une distraction massive.

«Une approche trop sévère pourrait se retourner contre nous. Certains membres du personnel peuvent tout simplement se lever et partir, laissant un secteur mal payé déjà aux prises avec des milliers et des milliers de postes vacants dans un état terrible. Cela pourrait nuire à la qualité des soins pour les personnes âgées et vulnérables, et personne ne le veut. »