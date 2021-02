Covid: le géant du conseil McKinsey critiqué sur le déploiement du vaccin en France

Le géant du conseil McKinsey a été critiqué pour la lenteur du déploiement des vaccins en France après qu’Emmanuel Macron a donné à la société 2,83 millions de livres sterling pour gérer la logistique.

Le président a signé des contrats totalisant 9,46 millions de livres sterling avec quatre grands cabinets de conseil, malgré la fierté traditionnelle de la France pour la qualité de sa vaste fonction publique.

Quelques semaines après ces accords, M. Macron a été critiqué pour avoir pris du retard sur l’Allemagne et l’Italie en matière de vaccins – sans parler de la Grande-Bretagne qui les a tous laissés dans la poussière.

Les contrats de plusieurs millions d’euros signés avec McKinsey, pour aider à assurer le transport des doses de vaccins à travers la France, n’ont pas été initialement divulgués au public.

Lorsqu’ils ont émergé, les critiques de M. Macron ont réagi avec fureur à ce qu’ils percevaient comme une dépendance excessive à l’égard de sociétés privées coûteuses, rendue plus flagrante par l’intention du gouvernement de maintenir les accords sous silence.

Le déploiement déplorable du vaccin européen a été illustré par la France qui n’a réussi à administrer des doses qu’à 5,88 pour 100 000 personnes. Cela se compare à 27,3 pour 100000 Britanniques, 6,41 Allemands, 6,77 Espagnols et 6,12 Italiens

Le président français Emmanuel Macron ajuste son masque facial alors qu’il assiste à une réunion de vidéoconférence tenue par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l’Elysée à Paris mardi

Le parti conservateur Les Republicains a écrit une lettre au président citant le récent versement de 425 millions de livres sterling de McKinsey pour régler les revendications concernant son rôle dans la crise des opioïdes aux États-Unis.

La députée Constance Le Grip a tweeté: « Quel aveu d’inefficacité et d’impuissance! Et tout notre appareil d’État, à quoi ça sert?!?!

Son collègue Olivier Marleix a déclaré: «Absolument stupéfiant! Qu’est-ce que McKinsey a à voir avec cela? Nous avons un ministère de la Santé, un ministère de l’Intérieur et un ministère de la Défense en gestion de crise … Du moment que nous savons les mobiliser.

En plus de McKinsey, Paris a embauché le consultant informatique poids lourd Accenture pour superviser les systèmes numériques de la campagne de vaccination, Citwell, une entreprise française, et la branche française de JLL, une entreprise londonienne, ont été engagées pour aider au « soutien logistique et à la distribution des vaccins ».

Avant que ces accords ne soient révélés, M. Macron avait déjà été bombardé de critiques pendant des mois sur sa gestion de la pandémie.

Il a mis en colère une partie du public en imposant des verrouillages draconiens, y compris des couvre-feux et de lourdes amendes pour avoir quitté son domicile, tout en luttant pour réduire les cas et les décès par rapport à des voisins comme l’Allemagne.

Les sondages ont montré que lors du premier verrouillage au printemps dernier, la majorité des Allemands, des Britanniques et des Italiens pensaient que leurs gouvernements géraient bien la crise, tandis que les deux tiers des Français pensaient le contraire à propos du gouvernement de M. Macron.

M. Macron, ancien banquier d’investissement, n’est pas le seul leader européen à embaucher des entreprises privées pour l’aider dans sa réponse Covid-19 et la Grande-Bretagne et les États-Unis ont également embauché McKinsey.

Londres a signé des contrats d’une valeur de 1,1 million de livres sterling avec McKinsey afin de pouvoir soutenir un groupe de travail conseiller les ministres et aider à déterminer la capacité de test du NHS.

Le gouvernement de Boris Johnson a également versé au Boston Consulting Group 10 millions de livres sterling pour que 40 personnes travaillent sur le système de test et de traçabilité du pays pendant quatre mois.

Aux États-Unis, les agences fédérales, étatiques et municipales ont attribué des contrats à McKinsey d’une valeur de plus de 70 millions de livres sterling.

Lorsque les contrats ont vu le jour en janvier, le gouvernement français a défendu la décision disant que le soutien des entreprises privées du secteur privé en plus de l’expertise de nos fonctionnaires.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré: « C’est dans ce contexte que nous avons utilisé [McKinsey]. Comme vous le savez, la logistique … est au cœur de la campagne de vaccination.

« Les sociétés de conseil sont utilisées depuis plusieurs années par plusieurs gouvernements pour élaborer et mettre en œuvre de grands projets nécessitant un soutien et des conseils stratégiques ou logistiques », a déclaré Attal.

McKinsey a jusqu’à présent refusé de commenter la fureur.

Mais les projecteurs sur celui-ci et sur d’autres cabinets de conseil coûteux ont continué de croître alors que la popularité de M. Macron souffre au milieu de la pandémie.

Les critiques affirment que le gouvernement est devenu trop dépendant des sociétés de conseil comme McKinsey qui manquent de responsabilité.

En 2018, Paris a signé un contrat mutualisé de 860000 £ avec McKinsey qui a mis l’entreprise à la disposition des agences françaises pour qu’elles puissent faire appel en cas de besoin et qui évitait aux agences de solliciter des offres sur les travaux.

Les contrats de décembre et un autre signé le mois dernier, totalisant 2,83 millions de livres sterling, faisaient partie de cet accord commun.

McKinsey a accepté d’aider le gouvernement à définir des itinéraires de distribution pour les jabs Pfizer et Moderna qui présentent des complications logistiques car ils doivent être conservés à des températures extrêmement froides pendant le transport et pendant leur stockage.

Début janvier, la France avait un million de doses de vaccins prêtes à l’emploi, mais elles n’ont pas été livrées rapidement et les rivaux de M. Macron et les médias ont rapidement été conscients de cet échec.

Selon les données les plus récentes, la Grande-Bretagne en a vacciné 27,3 pour 100 000 habitants, tandis que la France n’en a géré que 5,88 pour 100 000.

Cela se compare à 6,77 pour 100 000 habitants en Espagne, 6,41 en Allemagne et 6,12 en Italie.

Le déploiement en France a été encore entravé par des problèmes d’approvisionnement avec les fabricants de vaccins – mais c’était un problème mondial.

On ne sait pas quel rôle, le cas échéant, McKinsey a joué dans le lent déploiement de la France. Mais c’est là que réside le problème.

Frédéric Pierru, sociologue et chercheur au Centre national de la recherche scientifique, a étudié l’impact des cabinets de conseil appelés à soutenir la santé en France.

Il a dit que ces entreprises utilisent des modèles qu’elles ont appliqués à d’autres industries mais qui ne sont pas toujours transférées efficacement vers la santé publique.

«Ensuite, le gouvernement ne revient pas pour évaluer si ce que les consultants ont bien fonctionné ou non», a déclaré M. Pierru au New York Times.

« Il est trop tôt pour dire si McKinsey et d’autres ajoutent de la valeur à cette campagne », a-t-il ajouté. «Mais je pense que nous ne le saurons jamais vraiment.

La politicienne conservatrice Véronique Louwagie, qui a obtenu les détails des contrats du ministère de la Santé, a déclaré qu’elle voulait « sonner l’alarme » après ses conclusions.

«De manière générale, l’embauche de cabinets de conseil ne me choque pas trop», a-t-elle déclaré à Politico.

Mais, a-t-elle ajouté, « la fréquence me dérange, l’accélération [in recent months] aussi … La question aujourd’hui est: est-il normal qu’une administration comme celle de la santé ne puisse pas remplir un certain nombre de missions?

Le gouvernement de M. Macron a signé au moins 575 contrats avec des cabinets de conseil depuis octobre 2018, pour des services allant des plans de relance économique aux ambitions neutres en carbone.

Le travail pour le secteur public a représenté 10% des bénéfices des cabinets de conseil français en 2018, soit 565 millions de livres sterling.

Ces chiffres placent la France devant l’Italie et l’Espagne, qui ont commencé à recruter des consultants bien des années auparavant, mais derrière la Grande-Bretagne et l’Allemagne.