COVID : le CCNI recommande des rappels à l’automne

OTTAWA –

Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande des injections de rappel cet automne avant une éventuelle future vague de COVID-19 au Canada.

Dans un communiqué publié mercredi, le CCNI déclare que les juridictions devraient prévoir d’offrir des rappels aux personnes qui présentent un risque accru de maladie grave due au COVID, quel que soit le nombre de doses de rappel qu’elles ont précédemment reçues.

Il indique que cela devrait inclure les personnes de 65 ans et plus, les résidents d’établissements de soins de longue durée ou d’établissements de vie et les personnes de 12 ans et plus ayant une condition médicale sous-jacente qui les expose à un risque élevé de COVID-19 grave.

La recommandation inclut également les adultes des communautés autochtones, racialisées et marginalisées où l’infection peut avoir des conséquences disproportionnées, ainsi que les logements pour les travailleurs migrants, les refuges, les établissements correctionnels et les foyers de groupe.

Le CCNI recommande également que les rappels soient offerts à toutes les autres personnes âgées de 12 à 64 ans, quel que soit le nombre de doses de rappel qu’elles ont déjà reçues.

Il indique qu’il fournira des recommandations sur le type de vaccin COVID-19 à proposer pour cette dose de rappel à mesure que des preuves sur les vaccins appropriés seront disponibles.

“Les cas de COVID-19, y compris les hospitalisations et les décès associés, sont actuellement en baisse au Canada. Cependant, la probabilité, le moment et la gravité d’une future vague de COVID-19 sont incertains”, a déclaré le NACI dans un communiqué.

“Il est possible que, conformément à d’autres virus respiratoires, l’incidence du COVID-19 augmente au cours des dernières saisons d’automne et d’hiver, ce qui pose un risque pour les individus/communautés et augmente la pression sur les systèmes de santé.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 juin 2022.